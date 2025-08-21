La reacción de Malena Pichot ante los rumores de romance entre Fito Páez y Julia Mengolini: “Mentira”

En los últimos días, trascendió la noticia de que Fito Páez y Eugenia Kolodziej habrían decidido ponerle punto final a una relación que llevaba más de una década. Según se supo, la distancia habría sido uno de los factores determinantes, ya que la ella se instaló en España, mientras que el músico continúa con sus proyectos en la Argentina. En ese contexto, comenzaron a circular versiones que lo vinculaban nuevamente en el plano sentimental con una expareja muy conocida: Julia Mengolini.

El descargo de Malena Pichot frente a las versiones sobre Julia Mengolini y Fito Páez

En la emisión del miércoles de LAM (América TV), Pepe Ochoa, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción, anunció un romance enigmático. Tras una serie de pistas, reveló que quienes habrían retomado su vínculo serían Páez y Mengolini: “Tuvieron una temporada uno y esta es la dos. Desde enero, que volvieron a hablar, empezaron a estar y se reencontraron. Ahora están en un vínculo, apostando al amor”. Como era de esperarse, la revelación generó un fuerte revuelo mediático y opiniones cruzadas, pero la que más llamó la atención fue la de Malena Pichot.

Malena Pichot fue contundente sobre los rumores de romance entre Páez y Mengolini (Captura: X)

Mediante su cuenta de X, Pichot compartió un mensaje y se pronunció sobre estos rumores. “Una sabe que en los medios todo es mentira, maldad y operaciones, pero igual no deja de sorprender. La falopa que están tirando ahora con Mengolini y Fito es increíble. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quebrarla? ¿Distraer de otra cosa? ¿Qué mier... pasa? ¿Qué mier... les pasa con Mengolini? ¿Tanto les importa? ¿Tanto le temen? Tan importante es. Se ve que sí”, escribió, contundente.

Aseguró que se trata de una noticia falsa y fue categórica (Captura: X)

Ante la consulta de una usuaria que quiso saber por qué se consideraba algo negativo vincular a la periodista con el músico rosarino, Malena Pichot no dudó en responderle con firmeza: “Que Mengolini tiene una familia y que es mentira infradotada”.