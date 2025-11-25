Viudas negras: p*tas y chorras: Flow confirmó la segunda temporada con Malena Pichot y Pilar Gamboa

Después del éxito de su primera temporada, TNT y Flow confirmaron que Viudas negras: p*tas y chorras tendrá una segunda entrega, actualmente en desarrollo y nuevamente producida por Pampa Films. Según informaron ambas compañías, la nueva temporada sumará historias y personajes, con Malena Pichot otra vez como guionista y creadora del proyecto y con el regreso de la dupla protagónica que comparte con Pilar Gamboa en los roles de Maru y Mica.

Viudas negras: p*tas y chorras: TNT y Flow confirman la segunda temporada con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La serie, una producción original de TNT y Flow, se consolidó en su debut como una comedia negra con elementos de thriller centrada en dos amigas que trabajan como “viudas negras”: contactan hombres por redes, los seducen, los drogan y los roban, hasta que una noche el plan se desmadra y termina en la muerte de un poderoso empresario de la noche. Trece años después, ese crimen vuelve para interpelar a las protagonistas y reactivar viejos vínculos y culpas.

En su primera temporada, la ficción dirigida por Nano Garay Santaló y Constanza Novick se articuló en ocho episodios y reunió a un elenco coral que, además de Pichot y Gamboa, incluyó a María Fernanda Callejón, Mónica Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Jerónimo Bosia, Georgina Barbarossa, Emilia Mazer y Pachu Peña, entre otros. La serie fue destacada por su combinación de humor negro, comentario social y una mirada muy argentina sobre la clase media acomodada y sus contradicciones.

En una crítica publicada en junio, LA NACION describió a Viudas negras: p*tas y chorras como “un entretenimiento disfrutable” apoyado en dos pilares: su estilo narrativo y el trabajo del elenco, y subrayó la impronta autoral de Pichot como creadora y showrunner del proyecto. Esa combinación de tono, ritmo y personajes es la que TNT y Flow buscan profundizar ahora con la nueva temporada, que mantendrá la línea de comedia negra con guiños al policial.

Desde la señal y la plataforma remarcaron además que esta segunda temporada se inscribe en la alianza de producciones originales que ambas compañías vienen sosteniendo en los últimos años. En ese catálogo ya figuran títulos como Cris Miró (Ella), La mente del poder, la primera temporada de Viudas negras: p*tas y chorras y Cautiva, cuyo lanzamiento está previsto próximamente, siempre bajo la lógica de contenidos locales con fuerte identidad propia y foco en el streaming y la TV paga.

Por el momento, TNT y Flow solo confirmaron que la nueva temporada de Viudas negras: p*tas y chorras está en pleno desarrollo creativo, sin anuncio de fechas de rodaje ni de estreno. La expectativa queda puesta en cómo evolucionarán Maru y Mica después de los hechos narrados en los primeros episodios y qué nuevas tramas y personajes se sumarán a este universo de viudas negras, crímenes, aspiraciones de clase y humor ácido que definieron el tono de la serie en su debut.