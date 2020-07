Flor Vigna y Benito Fernández, dos de los invitados del último programa de PH, rompieron el silencio luego de que Andy Kusnetzoff confirmara que contrajo coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 21:40

Luego de que Andy Kusnetzoff confirmara que su hisopado de Covid-19 dio positivo, los ojos se posaron en los invitados de la última emisión de PH, Podemos hablar, Benito Fernández, Flor Vigna, Romina Malaspina y Christophe Crywonis. Con el correr de las horas, algunos de ellos decidieron salir a llevar tranquilidad a sus seguidores.

En principio, Benito Fernández reveló que mantuvo una charla privada con el conductor luego de que confirmara en su programa de radio que tiene coronavirus. En diálogo con el programa Por si las mosas, de La Once Diez/Radio de la Ciudad, explicó: "Me llamó Andy para decirme que le había dado positivo. El llamado fue tranquilizante, porque fue en primera persona; podría haber llamado la producción".

Y agregó: "Pensé que era para salir en la radio cuando me llamó. Y pasé del chiste a bajar que no es tan copado lo que me estaba por decir. Él es muy perseguido, la verdad que se cuidaba, lo vi preocupado pero desde un lugar que tenemos que estar todos. Lo primero que tenemos que dar es tranquilidad, no es que el 18 se termina, el virus va a estar. Pero no hay que poner pánico".

Sobre cómo recibió la noticia, indicó: "Estoy tranquilo porque tanto la producción como el canal tomaron todos los recaudos para que estén los controles hechos. Yo no tengo síntomas".

Vigna, en tanto, eligió su cuenta de Instagram para referirse al tema. En una serie de historias, comentó: "Hay muchísima gente escribiéndome preocupada y no quiero que estén mal porque quiero que sepan que yo me siento bien, no tengo ningún síntoma".

"Igual me voy a hacer el hisopado y voy a quedarme encerrada, como siempre, esperando el resultado", continuó. Para finalizar, al igual que el diseñador, aseguró que durante la grabación del programa se respetaron las normas tendientes a prevenir el contagio: "La producción de PH nos cuidó mucho, cumplieron el protocolo a rajatabla y Andy siempre respetó el distanciamiento. Ahora queda esperar el resultado, pero quiero decirles que estoy bien, no se preocupen, y que se queden tranquilos".

Malaspina también recurrió a las redes para comunicarse con sus seguidores. "Debido a lo que ya es de público conocimiento, hago estas historias parta que se queden tranquilos. Yo ya estoy aislada en casa en cuarentena, en un rato viene un médico para hacerme el hisopado y no voy a ir al programa ni voy a salir de casa hasta saber el resultado", contó la conductora de Canal 26.

"Estoy bien, me siento super bien de salud. Estuve hablando con médicos expertos en el tema y no tengo ningún síntoma. Me hicieron varias pruebas y me preguntaron 200 mil cosas", informó. Y agregó: "Siempre estuvimos con distancia social y con ningún tipo de acercamiento. Así que yo siento que no me contagié, pero por protocolo tengo que hacerme el hisopado y mantenerme aislada. Apenas sepa los resultados se los voy a comunicar. Cuídense".