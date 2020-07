El conductor dio positivo en el testeo de Covid-19 y ahora deberán someterse a la prueba los últimos invitados de su programa, PH: Podemos Hablar

En una comunicación telefónica con Perros de la calle, Andy Kusnetzoff confirmó que tiene coronavirus. Desde su hogar, el conductor del programa de Radio Metro hizo público el resultado positivo de su testeo de Covid-19. Ahora, los contactos estrechos que mantuvo en los últimos días deberán respetar de forma estricta la cuarentena hasta que se conozca el resultado de sus hisopados.

"Voy a estar un tiempo en cuarentena, cuando pueda saldré al aire, cuídenme el programa que cuando pueda volveré", dijo, luego de dar la noticia. El anfitrión de PH: Podemos Hablar contó cómo está llevando la enfermedad: "De ánimo estoy bien, recién me quedé dormido, por eso esta voz. Estoy transitándolo y esperando a ver cómo sigo. El único síntoma fue la tos, no tuve fiebre, pero sí cansancio corporal. Sé que estoy en buenas manos, eso me deja tranquilo".

Además, compartió cómo está su familia y quiso llevar un mensaje de concientización a sus oyentes: "Mi familia está bien, sin síntomas, les iré contando. Cuídense mucho por favor, le pongo humor, pero es todo un tema esto. La verdad que es un momento difícil de contagios, así que les diría que se cuiden".

Ahora, los últimos contactos del conductor deberán someterse al testeo para averiguar si también fueron infectados por el virus.

Quienes son los últimos invitados de PH: Podemos Hablar

Romina Malaspina . La conductora de Canal 26 participó de la última emisión del programa de Telefe.

. La conductora de Canal 26 participó de la última emisión del programa de Telefe. Benito Fernández . El diseñador estuvo entre los invitados más recientes de PH , y ahora deberá someterse al test de coronavirus.

. El diseñador estuvo entre los invitados más recientes de , y ahora deberá someterse al test de coronavirus. Flor Vigna. La actriz estuvo en el set de filmación del canal y, por ser contacto estrecho del conductor, también deberá hacer la prueba para conocer si se contagió.

La actriz estuvo en el set de filmación del canal y, por ser contacto estrecho del conductor, también deberá hacer la prueba para conocer si se contagió. Christophe Krywonis. El reconocido chef será otros de los testeados por Covid-19 para confirmar si se suma a la lista de casos positivos de Telefe.

La semana previa, Kusnetzoff recibió a otras cuatro figuras del espectáculo, aunque por la cantidad de días transcurridos, no se los considera necesariamente contactos estrechos. Los invitados de dos fines de semana atrás del popular programa nocturno que compite con la mesa de Mirtha Legrand, ahora a cargo de Juana Viale, fueron:

Analía Franchín , conductora.

, conductora. Horacio Cabak , conductor y actual panelista de Polémica en el bar .

, conductor y actual panelista de . Sofía Jujuy Jiménez , modelo.

, modelo. Facundo Pastor, periodista.

El mensaje de Andy Kusnetzoff en redes

Tras hablar en su programa radial, el conductor usó su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores: "Hola a todos, les quiero compartir que el sábado por la noche comencé a sentir dolor de cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y aislado. Mi familia está bien. ¡Cuídense mucho!".

PH: Podemos Hablar es uno de los únicos programas que se seguía emitiendo con invitados en el piso después de que empezaran a circular casos de Covid-19 positivos dentro de Telefe.

Por estas horas, el canal define cuál será el destino del programa en las próximas semanas.

Casos en Telefe

Los primeros contagios en la señal comenzaron a mediados de junio, tras una grabación de El precio justo que dejó algunos positivos entre el equipo de producción, técnicos, invitados y la propia conductora, Lizy Tagliani. Más tarde, se confirmó el diagnóstico de La China Ansa, columnista de El noticiero de la gente, y se puso en alerta no solo al ciclo conducido por Germán Paoloski y Milva Castellini, sino también a los integrantes de Cortá por Lozano, que extremaron las medidas y hasta coordinaron emisiones desde los hogares de conductores y panelistas.

Lo mismo sucedió con La peña de Morfi, luego de que el marido de Jésica Cirio, Martín Insaurralde, diera positivo en el test de Covid-19. PH: Podemos Hablar, en tanto, tuvo algunas emisiones con invitados vía Skype, pero pronto retomó las grabaciones con los famosos in situ, aunque tomando todas las precauciones del caso. En total, ya se detectaron más de 15 casos de coronavirus en el canal.