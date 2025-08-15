LA NACION

Así está hoy Emma, la hija de Denise Dumas y Campi que cumplió 18 años

La joven mantiene una vida alejada de las cámaras de televisión, abocada a la equitación y a la fotografía, dos de sus grandes pasiones

Denise Dumas compartió en su cuenta de Instagram una galería de fotos en la que dejó ver lo mucho que creció su hija Emma en estos años
Denise Dumas compartió en su cuenta de Instagram una galería de fotos en la que dejó ver lo mucho que creció su hija Emma en estos años

El miércoles 13 de agosto fue una fecha especial para Denise Dumas y Martín ‘Campi’ Campilongo. Su hija mayor, Emma, alcanzó la mayoría de edad. Nacida en 2006, fruto de la relación que la pareja mantiene desde hace casi dos décadas, la joven celebró sus 18 años rodeada de afecto, mensajes emotivos y recuerdos que marcaron distintas etapas de su vida.

La conductora utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un homenaje cargado de emoción, acompañado de una serie de fotografías que la muestran desde su infancia hasta la actualidad. “Esta bebita de rulos enormes y carcajada contagiosa, hoy cumple 18. Feliz cumple Emmita de mi corazón”, comenzó el mensaje Denise Dumas, como madre orgullosa.

Denise Dumas compartió fotos de la infancia de Emma
Denise Dumas compartió fotos de la infancia de Emma

Sos todo lo que está bien en esta vida. Te admiro, me enseñás cada día, y podría seguir hablando cosas lindas de vos por horas, pero sé que te las dije todas… que seas siempre feliz, mi amor. Te mereces todo lo mejor. Te amo tanto que nunca lo vas a saber. Hoy se festeja", cerró su dedicatoria.

Rápidamente, la publicación se volvió viral con cientos de mensajes de personas del mundo del espectáculo y fanáticos de Denise Dumas, quienes le desearon lo mejor a la adolescente en su día.

Emma, es la primera hija del segundo matrimonio de Denise Dumas junto a Campi
Emma, es la primera hija del segundo matrimonio de Denise Dumas junto a Campi

Emma se vio desde muy pequeña rodeada de un entorno familiar caracterizado por el amor, el humor y el apoyo mutuo. Es la primera hija en común de Dumas y Campilongo, quienes conformaron una familia ensamblada junto a Isabella y Santino, hijos de un matrimonio previo de la conductora con Germán Barceló, y Francesca, la menor de la casa, de 13 años de edad.

Una de las pasiones que la adolescente comparte con su madre es la equitación, actividad que practica desde muy pequeña junto a su hermana menor. Incluso, en gran cantidad de publicaciones realizadas en los últimos años se dejó ver en competencias deportivas que dejaron en evidencia el mismo talento innato que lleva su madre.

El divertido Tiktok de Emma, la hija de Denise Dumas y Campi
El divertido Tiktok de Emma, la hija de Denise Dumas y Campi

A pesar de ser hija de dos figuras muy conocidas de la televisión argentina, Emma lleva una vida tranquila y alejada de las cámaras. En su cuenta oficial de Instagram tiene alrededor de cuatro mil seguidores, donde comparte fotos de sus viajes por el mundo, con sus amados caballos y con su familia, de la cual es inseparable.

La joven es también la que incentivó en distintas ocasiones a sus padres a unirse al mundo de TikTok. En un video compartido por Campi, la joven, en complicidad con sus hermanos, asustaron a sus papás con un famoso trend de la aplicación china. El mismo se volvió viral y recibió cientos de mensajes de cariño para todo el grupo.

