Fue una de las estrellas de Montaña Rusa, estuvo casado con una famosa y hoy se abocó a la religión

Durante la década del 90, Germán Curto -conocido artísticamente como Germán Barceló- fue una figura habitual en la televisión argentina. Su participación en telenovelas como Montaña Rusa y Los Roldán, así como en musicales de gran producción como Drácula de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, lo posicionaron como uno de los galanes más reconocidos de su generación. Sin embargo, tras años de fama y exposición mediática, su vida dio un giro inesperado que lo alejó de los reflectores para emprender un camino espiritual.

Muchos lo recuerdan también por su relación con Denise Dumas, a quien conoció durante las grabaciones de Montaña Rusa. Los artistas se casaron en 1999 y tuvieron dos hijos: Isabella y Santino. Su vínculo terminó en 2005, en medio de un escándalo mediático, luego de que la modelo comenzara una nueva relación con su actual pareja, Martín Campilongo. Tras la ruptura, Germán optó por bajar el perfil y mantenerse al margen del mundo del espectáculo.

Germán Barceló participó de recordadas novelas como Montaña Rusa y Los Roldan (Foto: Instagram @german.barcelo)

Años más tarde, volvió a formar una familia junto a Mavi Cerain, una licenciada en Psicología con quien tuvo dos hijos más y construyó una vida alejada de los medios, pero siempre ligada a la música. De hecho, nunca abandonó su pasión y continuó con la creación de canciones que se volvieron hits como “Bombitas de agua” y “Siempre juntos”, aunque su enfoque artístico se modificó con el tiempo.

La razón por la que Germán Barceló decidió acercarse a la fe

En una entrevista con la radio Buena Vida 92.9, el artista abrió su corazón y relató el momento en el que tocó fondo y decidió reenfocar su vida. “Músico fui toda la vida, pero profesionalmente la popularidad me llegó con la televisión. Después firmé contrato con Sony Music, grabé en España y viví esa última etapa dorada de las discográficas en Argentina. Pero internamente estaba vacío”, contó.

Germán Barceló estuvo casado con Danise Dumas y tuvo dos hijos (Foto: archivo)

El actor reconoció que, aunque profesionalmente parecía tenerlo todo, vivía en una constante búsqueda de reconocimiento que no lograba colmarlo. “Era como una espiral descendente. Nada alcanzaba, ningún proyecto me llenaba. Cada vez conseguía más, pero era más infeliz. La ecuación era totalmente negativa. Pasé una etapa de mucha oscuridad interna, con adicciones”, detalló.

Germán Barceló habló de su acercamiento a la fe

Germán confesó que comenzó a consumir alcohol desde muy joven: “Arranqué a los 18 años. En los 90 todo era permisivo. No quiero echarle la culpa a la generación, pero los valores estaban trastocados y yo hacía mucho que no tenía una relación con Dios”. Fue en medio de su participación en el musical Drácula cuando sintió lo que describe como “el llamado de Jesús”. A partir de ese momento su vida cambió radicalmente. Dejó atrás los excesos, redefinió sus prioridades y comenzó a canalizar su música hacia lo espiritual.

Hoy, toda su producción artística está orientada al servicio de la fe. Con un mensaje centrado en la sanación emocional y la conexión con Dios, Germán Barceló recorre Latinoamérica en giras que congregan a miles de seguidores. Su transformación fue tan profunda que logró reconstruir su vida familiar y encontrar un sentido renovado a su vocación.

El amor de su familia fue uno de los motores para su cambio de vida (Foto: Instagram @german.barcelo)

En otra entrevista con el programa de streaming Hablando Paja con Adriana D’Onghia, el hombre reconoció que, tras los momentos de oscuridad, se le dio una segunda oportunidad para mejorar por el bien de su legado. “Hubiera sido muy triste que yo muera en ese momento porque había logrado todo lo que me había propuesto hasta ese momento, pero era muy infeliz. Entonces no iba a tener la oportunidad de dejar un legado, que hoy en día es lo más importante“, remarcó.

Germán Barceló organizó un viaje familiar a Disney junto a todos sus hijos (Foto: Instagram @german.barcelo)

Actualmente, por medio de sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, el músico comparte sus lanzamientos y momentos en familia. Una de las publicaciones más emotivas para todo su círculo íntimo fue aquella en la que quedó plasmado el viaje a Disney que organizó junto a sus cuatro hijos. “Papá”, escribió al pie del posteo en el que recibió el cariño de sus niños, todos de diferentes edades. Durante esta escapada, la familia disfrutó de los mágicos parques de diversiones, las soñadas playas y los llamativos centros de compras, pero por sobre todo del amor familiar.