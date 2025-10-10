“Se quiso hacer el raro”: Denise Dumas recordó su primera cita con Campi

Sin lugar a dudas, Denise Dumas y Martín “Campi” Campilongo conforman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Con dos décadas de amor, dos hijas en común y una relación que se mantiene sólida a lo largo del tiempo, ambos siguen construyendo su historia juntos. En esta ocasión, la conductora sorprendió al revelar una divertida anécdota durante su participación en Bondi Live, donde recordó con humor cómo fue su primera cita con su marido.

Entre risas, la conductora contó que aquella primera salida estuvo lejos de ser convencional. Según relató, el humorista intentó “hacerse el raro” para llamar su atención y, en ese intento, terminó eligiendo un lugar muy particular para la cita, algo que aún hoy ambos recuerdan entre bromas. El divertido recuerdo surgió durante una charla sobre las primeras citas y las cosas que, según las conductoras del programa, “no se deben hacer” en ese tipo de encuentros, lo que provocó que Denise reviviera aquel momento con mucho humor.

Denise Dumas contó cómo fue su primera cita con Campi (Foto: Instagram @denise_dumas)

“Mi marido se quiso hacer el raro en la primera cita y me llevó a un restaurante marroquí, creo que era o algo así. Comimos cordero con mermelada. Era como una cosa extrañísima”, contó Denise en el programa, mientras las conductoras Laura Ubfal y Barbie y Nazarena Vélez escuchaban atentamente. La escena, según relató, terminó siendo muy divertida, reflejando el particular sentido del humor que caracteriza a Campi desde siempre.

La anécdota continuó con algunos detalles que sorprendieron a todos. “Estábamos sentados en el piso, en unos almohadones, en un lugar de Palermo que después cerró. Igual estaba José María (Listorti) en la primera cita. Como que nos hizo la salida... habló José”, acotó. Entre carcajadas, Denise recordó que también participó Mónica, la esposa de Listorti, aunque en aquel momento no habló demasiado. “José hablaba sin parar”, sentenció Dumas.

Según la conductora, la primera cita fue en un lugar marroquí y causó furor con su relato

La divertida anécdota de Denise dio pie a que Barbie Vélez también se animara a compartir su experiencia con Lucas Rodríguez, su actual esposo. “Una primera cita fue como para dar una formalidad porque no habíamos tenido primera cita. Nos conocimos más por su hermana, Camila, y después dijimos: ‘Che, deberíamos tener una’”, contó entre risas la hija de Nazarena Vélez, recordando con ternura los inicios de su relación.

Con el paso del tiempo, Denise y Campi no solo consolidaron su amor, sino que también formaron una hermosa familia. La llegada de Emma, su primera hija en común, marcó un nuevo capítulo en sus vidas y terminó de unirlos aún más. Junto a Isabella y Santino —fruto del matrimonio anterior de la conductora con Germán Barceló— y Francesca, la más pequeña del hogar, lograron construir una familia ensamblada que se destaca por el cariño, la complicidad y el sentido del humor que siempre los caracteriza.