Crece el escándalo: Halle Berry negó haber maltratado a su hijo y apuntó contra su expareja

La actriz Halle Berry buscará luchar por su hijo ante los tribunales. La semana pasada, la ganadora del Oscar recibió una demanda por parte de su expareja, el actor y modelo Olivier Martinez, por la que este exigía la custodia de Maceo, su hijo en común. Logró una orden de alejamiento temporal de la intérprete hacia ambos, acusándola de causarle al niño “estrés mental y emocional”. Pero ahora Berry contraataca afirmando que eso no es cierto y que ella es también una víctima.

Berry ha presentado una declaración en los juzgados donde niega las acusaciones de Martinez, con quien estuvo casada hace más de una década. “Nunca he maltratado a Maceo, ni física ni emocionalmente, ni de ninguna otra forma”, afirma sobre su hijo de 13 años, en la demanda a la que tuvo acceso People. Y asegura: “Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a otras víctimas de violencia doméstica”. Berry contó que sufrió violencia por parte de exparejas y, durante años, de su padre, alcohólico.

Halle Berry y Oliver Martínez en 2011 Getty Images

De ahí que ahora asegure que ella no maltrató al niño. “Yo no soy una perpetradora de violencia. Jamás haría daño a nuestro hijo”, declaró en su escrito, presentado en la corte el lunes 5 de octubre y que contradice lo declarado por Martinez el 26 de septiembre, cuando aseguró que Berry se enfrentó al niño durante el fin de semana anterior.

“Abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, poniéndole las manos alrededor del cuello y asfixiándole”, afirmaba el actor francés sobre un incidente que se habría producido en casa de Berry, mientras el niño jugaba con unos videojuegos usando unas gafas de realidad virtual. En su demanda, Martinez asegura que la actriz empezó a gritarle al niño, asegurando que parecía “un estúpido” y “un completo idiota”, y después se peleó físicamente con él, al agarrarle por el cuello y gritarle: “¿Y ahora quién es el dominante?”.

Berry y su hijo Maceo GAPZ, VALE - Byline: Byline: GAPZ, VALE/4CRNS

Además, el modelo afirma que este es “el último caso de maltrato”, pero que ha habido más, físicos y verbales, “a lo largo de los últimos años”.

En cambio, Berry niega esas acusaciones, y envió a la corte un video en el que afirma que se pueden ver las “contradicciones directas” de lo declarado por su exmarido, con quien estuvo casada entre 2013 y 2015.

“Mis mensajes reflejan mi angustia después de que Maceo se mostrara físicamente agresivo conmigo, no hay ninguna conducta física por mi parte hacia Maceo”, afirma y explica que entró en la habitación del niño para pedirle que parara de jugar y él siguió. Cuando el chico vio que le estaba grabando con el celular, empezaron a “jugar a pelearse en broma”, algo que hacen “a menudo”, indica, sin nunca ahogarle.

Ella solicitó la custodia total del niño en 2024, pero por el momento no lo ha logrado.

Historial de maltrato con Gabriel Aubry y con su padre

La actriz contó años atrás que sufrió violencia tanto por parte de su padre como de algunas de sus exparejas. A finales de 2019 salieron a la luz unos documentos judiciales de 2011 en los que se revelaba que Berry había sido víctima de maltrato por parte de su entonces pareja, el modelo Gabriel Aubry, con quien tuvo una hija, Nahla, que en marzo cumplió 18 años. En esos documentos, Berry describió cómo él criticaba su cuerpo “de una manera muy degradante para las mujeres”.

Berry junto a Gabriel Aubry, en 2009 AP

Además, también detalló ante el juez que Aubry sufría un historial de enfermedades mentales y que había mantenido una relación incestuosa con alguien de su propia familia durante años, hasta que esa persona decidió terminarla, y después él se lo contó a Berry.

Dos años más tarde, en 2021, la propia Berry contó en un podcast que su relación con su padre fue terrible durante años y que padeció “muchísimos abusos” en su propia casa. “Crecí con un padre alcohólico y muy abusivo, tanto verbal como emocional y físicamente”, explicó en un podcast llamado Fresh Air en diciembre de ese año. Su padre, que acabó abandonándolas a ella y a su madre, era alcohólico y sufría “una adicción”: “Nos robó la relación que debíamos haber tenido”.

Su padre falleció en 2003 y con el tiempo ella fue perdonándole, también gracias a la ayuda de una especie de chamán que la guio con ejercicios espirituales. “No llegó a este mundo como un hombre abusivo y alcohólico que estaba fuera de control”, decía sobre él entonces. “Se convirtió en lo que fue por lo que le dieron y por lo que no, por aquello a lo que estuvo expuesto y a lo que no”.