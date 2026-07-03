Wanda Nara opinó sobre las decisiones económicas de Mauro Icardi y le tiró un palito a la China Suárez

Los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi siguen sin resolverse. Y si no se lanzan indirectas a través de las redes sociales o se enfrentan ante la justicia, lo hacen en los medios. Esta semana, en medio de los rumores de que él estaría distanciado de María Eugenia “la China” Suárez —información que fue desmentida con un peculiar video—, la mediática opinó sobre el estilo de vida que lleva su ex y no dudó en cuestionar las decisiones que tomó la actriz con respecto a su maternidad.

El jueves 2 de julio, Wanda Nara se comunicó telefónicamente con El ejército de la mañana (Bondi Live). Santiago Riva Roy comentó al aire que, por mensaje, ella le había insinuado que Suárez habría conseguido el permiso de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña para que sus hijos se mudaran con ella a Turquía a cambio de renunciar a la cuota alimentaria. A partir de esto, le preguntó si creía que el hecho de que Icardi se hiciera cargo de ella y sus hijos podría perjudicarlo económicamente.

"Esta chica dejó toda su carrera. Si no lo representa, ¿de qué vive? Es lógico que viva de Mauro", djo Wanda Nara sobre la China Suárez

“Fueron muchas cosas las que yo saqué de los medios. Todo esto ya se dijo en su momento. Son acuerdos que harán ellos, porque supongo que tendrán alguno. Esta chica dejó toda su carrera; algo debe hacer. Si no lo representa, ¿de qué vive? Es lógico que viva de Mauro”, apuntó Nara.

“Tampoco siento que sea algo malo. Él sabrá cómo son sus números. Ella lo acompaña y eso tiene un valor económico. Me parece que ser la acompañante de un deportista y no estar haciendo nada de tu vida y encima hacés que tus hijos sigan la carrera de tu novio, tiene un valor”, sostuvo la conductora.

En junio Icardi y Suárez viajaron a Japón con la familia de ella (Foto: Instagram @mauroicardi)

A partir de esto, le mencionaron que, además de a Suárez y a los tres hijos de ella, Icardi también estaría financiando los viajes de los familiares y amigos de ella, quienes, además de pasar tiempo en Estambul, recientemente los acompañaron a Kyoto y a las Islas Maldivas. “Nunca hubiera pensado que hubiera sido capaz, pero es lo que hizo todo este tiempo, lo que nos demostró”, sostuvo, aunque remarcó que esta decisión no tiene injerencia en el patrimonio de sus dos hijas en común, Francesca e Isabella, porque mientras estaban en pareja, decidieron “en conjunto” resguardarlo.