Cris Morena y la mística del número 28: el especial motivo por el que siente a Romina Yan más presente que nunca

A cinco meses de un nuevo aniversario por la muerte de Romina Yan -quien falleció de manera repentina el 28 de septiembre de 2010-, Cris Morena siente la presencia de su hija más viva que nunca. Y así lo dejó ver en las últimas horas, cuando mencionó la señal que para muchos puede estar relacionada con la tragedia.

Este martes 28 de abril OLGA presentó Hay un cuento, el ciclo especial en el que la reconocida productora recorrió cada uno de sus hitos televisivos hasta Margarita, su proyecto más reciente. La fecha en la que asistió al canal de streaming coincidió con el número del día de la partida de su hija, lo que la llevó a hacer una profunda reflexión.

Cris Morena en Hay un cuento (OLGA)

“Hoy es un día súper especial en mi vida. Quiero decirles que es día 28, que para mí es un día importantísimo y lo estamos festejando Ro y Mila con ustedes”, expresó la creadora de éxitos juveniles en referencia a su hija y a su nieta Mila, quien perdió la vida el 29 de julio de 2025, tras un trágico accidente náutico en Miami.

Al escucharla, Paula Chaves, conductora del ciclo, le dijo: “Qué lindo que puedas estar acá recordando con amor”. Acto seguido y con la voz entrecortada, Cris se sinceró: “No fue fácil, no fue fácil venir. Y ahora estoy intentando estar lo más feliz posible porque sé que nos están mirando”.

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, cuando tenía 36 años (Foto: Instagram @gustavoyankelevichok)

Y completó: “Pero me pasan cosas importantes justo en el día ese. Cuando pasan cosas en el mismo día, no en el mismo mes, pero en el mismo día de algo que fue, que es fundamental en tu vida, es como imposible olvidarlo. Imposible. Y además el ocho es un número del infinito y el dos también, si lo cerrás es otro infinito. Entonces son dos infinitos con los cuales me voy a encontrar, así que estoy contenta”.

Pero este no es el único momento en el que Cris Morena emocionó a todos con respecto a la pérdida de su hija. En medio de un clima de profunda intimidad, la productora recordó cómo el dolor más desgarrador se transformó en su obra más espiritual. “Pensar que Aliados fue el cruce de mi desierto, después de tres años de estar muerta, directamente”, indicó mientras el estudio permanecía en silencio.

Aliados fue el motivo por el que Cris Morena salió adelante tras la muerte de Romina Yan Guadalupe Aizaga - LA NACION

Para Cris, la creación de esta serie no fue una decisión premeditada, sino una señal del destino que se le manifestó de forma casi cinematográfica mientras manejaba por la ciudad. “Me bajó así de golpe: bajé de Roma a Libertador y había un cartel enorme en una estación de servicio que decía: ‘Be Free’”, relató sobre la secuencia que le devolvió las ganas de producir.

Cris Morena reveló el significado de la serie Aliados tras la pérdida de su hija

Visiblemente conmovida y mientras Maxi Espíndola (ex Aliados) la escuchaba, Cris Morena explicó el propósito detrás de esa historia: “Dije: ‘esto es lo que tengo que contar. Que hay seres de luz que están en los otros planos y que cuidan de todos nosotros’”.

El cierre de su reflexión fue un puente directo hacia Romina al confirmar que cada nota musical y cada proyecto tiene una destinataria clara. “Fue la serie que me marcó para siempre porque crucé el desierto de mi infierno de la pérdida de Ro, que en este momento seguro que nos está escuchando y acaba de escuchar tu voz maravillosa”, cerró.