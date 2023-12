escuchar

“Ni renuncié ni me bajé del periodismo político. Telefe Paramount tiene un reglamento de compliance, o cumplimiento normativo, por el cual mi relación con Luis (Petri) tiene incompatibilidad con el formato de noticiero”, comenta Cristina Pérez, histórica conductora de Telefe Noticias y también protagonista de Cristina sin vueltas, el ciclo de Radio Rivadavia que lidera.

En diálogo con LA NACION, la periodista define como “medieval” tener que optar entre trabajar y amar, en relación a su vínculo amoroso con el flamante ministro de Defensa, Luis Petri. No obstante, aclara que con el canal están “explorando opciones” para continuar con una relación laboral de tantos años.

Cristina Pérez y Luis Petri comenzaron su relación en 2021 y muy pronto se afianzó. De cara a las elecciones presidenciales, la pareja se mostró consolidada, a tal punto que la periodista aseguró que si su novio era electo vicepresidente de la Nación dejaría su trabajo en los medios. Lo cierto es que si bien la fórmula que el mendocino integró junto a Patricia Bullrich no ganó, la alianza entre las fuerzas políticas lo llevó a ocupar hoy un lugar clave en el gobierno de Javier Milei.

Cristina Pérez y Luis Petri en la presentación de la flamante novela de la periodista, Tiempo de renacer Fabián Malavolta - LA NACIÓN

-¿Se alejó del noticiero de Telefe?

-No. Ante esa situación fáctica traté de genera una oportunidad y estoy renegociando mi contrato con el canal para otro tipo de formato, mientras sigo haciendo especiales para el noticiero. Insisto, no me fui.

-Pero estuvo años en el noticiero con mayor ráting. Se habló mucho de la decisión que usted iba a tomar en base a la función de Petri…

-Llevo 21 años en Telefé Noticias y hace cinco somos líderes en noticiero de prime time de aire. No me voy. No me corro de notas políticas en mi carrera. De hecho, si esto sucediera en otro canal no habría problema. Son normativas de Paramount. Y como tenemos un gran vínculo, estamos explorando opciones para seguir con esta relación de trabajo de tantos años.

Telefe Noticias lideró el rating en su rubro en los últimos cinco años de la mano de Cristina Pérez y Rodolfo Barili Captura de pantalla

-¿Qué diferencia existe entre un noticiero y un programa con su propia visión, como el caso de Rivadavia?

-Son cosas distintas. El género noticiero, a diferencia de un programa donde doy a conocer mi opinión personal, como ocurre en la radio, tiene otra distancia. El año que viene voy a continuar en Radio Rivadavia con un programa de interés general que, además, tendrá contenido político. Tengo mi visión de la realidad y la comparto con voz propia desde hace años. Nunca temí preguntar ni dar mi visión de la realidad y lo seguiré haciendo.

-Su historia de amor es fulminante. ¿Cómo fue enamorarse a esta altura de la vida?

-Con Luis estamos juntos desde la primera cita, literal. Nos amamos incondicionalmente. Nos elegimos en la vida. El día que íbamos a vernos por primera vez me escribió un mensaje que me shockeó y que decía así: “¿Cómo amaneciste en el primer día del resto de nuestras vidas?”. Creo que él lo intuyó y yo lo sentí en el primer e interminable abrazo que nos dimos. Somos muy felices.

"El día que íbamos a vernos por primera vez me escribió un mensaje que me shockeó y que decía así: '¿Cómo amaneciste en el primer día del resto de nuestras vidas?'", recuerda Cristina Pérez sobre el comienzo de su relación con Luis Petri Fabian Marelli - LA NACION

-¿Cómo puede definir el 2023 desde el punto de vista de la pareja?

-Como un torrente de emociones y desafíos, pero nada nos sacó del centro, que es nuestro amor y la pareja. Nuestra pareja es una columna como las del Partenón. Y con esa seguridad vamos para adelante.

-¿Cree, en lo personal, que es incompatible trabajar en un noticiero y ser la mujer de un político?

-Ya respondí, no lo considero así. Soy una persona que piensa por sí misma. Nadie me dice qué pensar. La libertad de expresión no tiene estado civil y tampoco el ejercicio del periodismo. Nunca nadie me calló la boca, ni siquiera un presidente. Y eso tampoco va a ocurrir ahora, soy una mujer libre, pero en nombre de esa libertad no voy a renunciar al amor.

-¿Entonces?

-Plantear que una mujer debe optar entre trabajar y amar me parece medieval. La gente elige a uno por sus contenidos y, en lo personal, mi carrera lleva más de 30 años. Ahí está mi confiabilidad y mis líneas editoriales y de análisis, no en mi cama.

"Plantear que una mujer debe optar entre trabajar y amar me parece medieval", opina Cristina Pérez photoALEJANDRALOPEZ - Random House

-¿Fantasean con un futuro en Mendoza?

-¡Amo Mendoza! Es nuestra Toscana, aunque entiendo que los sentimientos se me mezclan porque, para mí, Mendoza es sinónimo de Luis. Por ahora nuestra vida está mayormente en Buenos Aires, pero volvemos de tanto en tanto. No sé qué pasará en el futuro, hoy tenemos dos locaciones de vida. Las actividades de cada uno nos irán llevando más hacia un lado u otro. No soy una persona de encasillarme, soy muy activa.

Una faceta de escritora que afloró en la infancia

Tiempo de renacer, publicado en diciembre, que trata la vida de dos mujeres entrelazadas por el cuadro más famoso de Botticelli, es su cuarto libro publicado en un camino de una década como escritora de ficción.

“Si tengo que responder desde cuándo escribo tendría que remontarme a mi infancia, cuando Nelly, mi abuela materna, me regaló libros de poesía de Pablo Neruda, Federico García Lorca o Amado Nervo”, evoca. Sin embargo, Cristina escribía desde antes de leer esos poemas. “Me producía una gran felicidad”, confiesa.

Sobre su pasión por la literatura, Cristina Pérez reconoce: "Volví a sentir la felicidad de cuando era una niña y escribía poemas" photoALEJANDRALOPEZ - Random House

Más tarde, el ejercicio del periodismo, en cierto modo, dice, la “bloqueó” para la ficción y la poseía. “Eso sí, cuando empecé a estudiar literatura inglesa, después de mis 30 años, el inglés me desbloqueó y, a partir de allí, fue imparable. Un día, una editora vio lo que podía expresar, me propuso escribir y no frené más”.

-¿Qué siente cuando escribe?

-Felicidad. Volví a sentir la felicidad de cuando era una niña y escribía poemas. Mi primer libro fue Cuentos inesperados, en 2013; luego escribí una novela de 600 páginas llamada El jardín de los delatores, en 2015; un thriller futurista cuyos personajes principales son los periodistas de investigación. La tercera novela fue histórica: La dama oscura, en 2021, que explora una de las hipótesis sobre la mujer que Shakeaspeare amó en secreto y que también fue la primera en publicar un libro en la historia de la literatura inglesa. Una precursora del feminismo que, en su libro, hace un verdadero manifiesto.

-¿Cómo resultó este cuarto libro?

-Lleva dos semanas en el ranking y en solo 10 días tuvo su segunda edición. Me está dando muchísimas alegrías, es un libro mágico que aborda un tema fascinante y en boga, el de las regresiones en vidas pasadas, pero también sigue su propia hipótesis sobre una mujer que todos dicen conocer pero que pocos la conocen en realidad: Simonetta Cattáneo, llamada Simonetta Vespucci después de casarse, una musa y modelo de los artistas del Renacimiento italiano. Fue retratada por Sandro Botticelli en varias ocasiones y la más célebre en el famoso cuadro El nacimiento de Venus. Se convirtió en una figura de culto en su época y esto es, probablemente, uno de los grandes misterios del Renacimiento. Simonetta se convirtió en un ícono y por algún motivo dejó una huella profunda, tal vez por hallazgos históricos o datos de su biografía incompleta.

Cristina Pérez y Luis Petri están en pareja desde 2021 Fabián Malavolta - LA NACIÓN

-Cuéntenos sobre la protagonista...

-Helena es una joven modelo italiana que está trabajando en Florencia. En su paseo por la ciudad vive una extraña experiencia frente a El nacimiento de Venus, el célebre cuadro de Sandro Botticelli, y queda tan impactada que se desmaya. El inexplicable suceso la impulsa a buscar respuestas junto a un antropólogo, con el que iniciará una terapia de vidas pasadas que la llevará a desentrañar el misterio sobre Simonetta Vespucio y su inesperada conexión con ella. Incluso la lleva a pensar si había sido en otra vida la musa del pintor cuya belleza la convirtió en ícono del Renacimiento. Se trata de una novela que se desarrolla en uno de los lugares más bellos del mundo, Florencia, y que entrelaza nuestros días con el Renacimiento, período fascinante y rico de la Humanidad. Es un thriller psíquico que aborda la regresión, una de las más novedosas exploraciones sobre las revelaciones de la mente humana.

-¿Por qué ese título con un término tan significativo, renacer?

-Surgió la inquietud de cómo buscar cuando surge la sensación de haber tenido una vida anterior. Creo que siempre es tiempo de renacer. En definitiva, la novela aborda un tema universal, lo que nos sucede a las personas cuando intentamos responder quiénes somos y de qué coordenada de la existencia suena en armonía nuestro destino. A diferencia de lo que ocurre con el vuelo de las aves o el florecer de una rosa es algo que tenemos que terminar nosotros desde la libertad más profunda.