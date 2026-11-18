Desde que se conoció la noticia de la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, productora que lleva adelante LAM, SQP, DDM y BTV, todas las miradas están puestas en qué pasará con estos programas en 2027. elnueve es la competencia directa de América TV y lo que pase con el futuro de estos ciclos, tendrá mucho que ver con la próxima batalla por el rating. Una de las claves del posicionamiento del canal de la calle Fitz Roy en el tercer puesto, entre los más vistos, tiene mucho que ver con los números de Ángel de Brito y Yanina Latorre que, por lo general, son los de mayor rating de la emisora, junto con Intrusos, y logran ganar la competencia directa con elnueve y muchas veces acercarse a eltrece.

Yanina Latorre y Ángel De Brito

Pero de cara a 2027 vendrán grandes cambios dentro de la programación. Luego de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich confirmaron que no trabajarán más juntos como dupla, todo indicaría que el primero ocuparía el lugar que dejaría DDM, con un magazine, y que el segundo se haría cargo de la conducción de Intrusos. El canal está muy conforme con los resultados de Primicias ya, ciclo que llevan adelante Marina Calabró y Luis Ventura, que se instaló rápidamente en su horario y continuará así. Pero qué pasará con LAM y SQP cuando sus conductores se resisten a dar hoy una definición sobre su futuro. Mientras que De Brito afirmó que está escuchando ofertas y que sus “angelitas” son seres libres, Latorre sorprendió con declaraciones en su programa radial de El Observador 107.9 : “Mi decisión no depende de Ángel. Estoy bastante más definida que la semana anterior, no lo charlé con nadie, solamente mi marido sabe”. Sobre el posible cambio de canal contó que tuvo un ofrecimiento concreto de Mariano Chihade que argumentó que De Brito y ella lograron levantar la pantalla de América, cuando desembarcaron en la emisora. “elnueve no tiene identidad, ese es el problema. No tengo ganas de vivir de levantar canales, que lo levanten otros, los que reman. Yo acá estoy instalada y hoy América está muy bien, es el mejor año”.

La semana pasada se la pudo ver conversando con Juan Cruz Ávila, CEO de América TV, en la fiesta de los premios Martín Fierro de cable. Pero otro dato sorprendió cuando la cuenta de X “Teleavisador” mostró que en el INPI, registro de marcas, se patentó El show de Yanina y SDY, a nombre de Daniel Eduardo Vila.

💣💣 EXCLUSIVO @AmericaTV avanza en las negociaciones con YANINA LATORRE para que se quede en el canal.



El jueves se registró el nombre “SDY” “El show de YANINA” a nombre de Daniel Vila, amooor 💅 pic.twitter.com/VXdhvK6ryP — Teleavisador 📺🇦🇷 (@teleavisador) November 16, 2026

SQP debutó en la pantalla del canal que comandan Ana Laura Guevara y Pablo ‘Chato’ Prada en febrero de 2025 y con el correr del tiempo se ubicó tercero en la franja, por encima de Telenueve, uno de los éxitos de elnueve. El mes pasado cosechó un promedio de 2,8 puntos y fue el tercer programa de mayor rating de la emisora, después de LAM 3,5 e Intrusos que cosechó 3,0.

La gran incógnita es qué pasará con LAM, el ciclo de De Brito es el gran éxito del canal y el conductor adelantó que habrá temporada de 2027 y agregó en Bondi Live: “Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados”. Las dos ofertas que tiene son de América y, obviamente, de elnueve. “Plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producir el programa”, dijo sobre la oferta que ganará la pulseada. Lo que sí está claro es que Mandarina Contenidos producirá cuatro programas en el nuevo canal.

Por su parte, Beto Casella es figura de América y continuará en el canal en 2027. Sobre el posible desembarco de LAM en la señal del Grupo Octubre, Edith Hermida, en una nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad, afirmó: “Bendita se estabilizó por el apoyo de mis compañeros, el equipo de producción y edición, no sé qué pasará el año que viene, puede ser que modifiquemos el horario, ojalá que todo llegue a buen puerto”.

Beto Casella, conductor de BTV

Vuelve En terapia a la pantalla de eltrece

La ficción nacional dejó de ser el eje del prime time hace mucho tiempo. Después del último intento que fue Buenos chicos, en la pantalla de eltrece, solo se pudieron ver los primeros capítulos de alguna serie que producen las plataformas. En las últimas semanas, Telefe estrenó Verdades sumergidas, los sábados a la medianoche, un thriller de ocho episodios que combina el género policial y el suspenso, sostenido por el profundo mundo emocional de cada uno de los personajes y sus vínculos. Protagonizada por Soledad Villamil, Candela Vetrano, Violeta Urtizberea y Gastón Dalmau, la historia relata cómo un grupo de amigos viaja a pasar un fin de semana a un balneario en el mar y, a las pocas horas de llegar, la más joven del grupo aparece muerta en la playa. Entre quienes la lloran se encuentra el asesino. Todos mienten, incluida la fiscal, y la verdad brotará como piezas de un rompecabezas que se deberá armar antes de que sea demasiado tarde. La serie es distribuida por Telefe Studios, ya está disponible completa en el On Demand de Flow.

La buena noticia es que en 2027, eltrece pondrá en el aire una nueva temporada de En terapia. La ficción, que se emitió en la Televisión Pública, sigue la labor cotidiana del psicólogo Guillermo Montes, a lo largo de su semana, mostrando en cada uno de sus episodios una sesión de terapia con sus pacientes. En esta nueva etapa, Joaquín Furriel interpretará al profesional y además, integrarán el elenco Paola Barrientos, Gloria Carrá, Luis Machín, Julieta Zylberberg, Rafael Spregelburd, Sofía Gerschuni y Gustavo Bassani. El autor es Mario Segade, responsable de El puntero, Verdad consecuencia, Resistiré y la dirección está a cargo de Daniela Coggi.

“Vuelve la ficción con En terapia, una serie que se logró con un acuerdo entre eltrece y Amazon”, le confirmó Adrián Suar a Puro Show. Y agregó: “Lo vamos a tener los dos. Es una manera de volver y el comienzo, vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera. eltrece es un canal que hace más de 20 años apoyó la ficción y siempre está con ganas de volver, creo que le vamos a encontrar la vuelta para que vuelva”.

La serie que cuenta con 28 capítulos se emitirá en el prime time cuando termine Nicolás Repetto su ciclo de verano en eltrece y estará en el aire hasta la llegada de la nueva temporada de Otro día perdido, con Mario Pergolini. La producción es de Amazon, donde se podrá ver completa, junto con Kapow, Kuarzo y Dori Media.

Chapeaux, en Masterchef Celebrity

Luego de haber seguido paso a paso la conformación de grupo en Popstars, Chapeaux presentará “Aguacero”, su nuevo single, en MasterChef Celebrity este lunes 23 de noviembre, a las 22.15 por Telefe, en la previa de su llegada al Movistar Arena, el 21 de enero de 2027. El estreno llega mientras “Me Provoca”, su primer corte, sigue ganando posiciones en los rankings musicales. Juana, Maga, Kala, Mia y Adol, en camino hacia su esperado primer recital, se preparan para subir al escenario es un gran debut el año próximo.