Algunos aprovechan para ordenar los placares. Otros, para reflexionar sobre hechos del pasado y pedir perdón . Muchos, prueban nuevas recetas en la cocina y otros recurren a las redes para compartir su arte. Pero no todos los famosos están pasando la cuarentena de la mejor manera. Así lo hizo saber Agustín Casanova . El actor y cantante uruguayo aseguró que se ve obligado a permanecer encerrado en su departamento, en el que ocurren hechos inexplicables que rozan lo macabro y aseguró que, debido a esta situación, vive en estado de pánico.

"Últimamente están pasando cosas raras en mi casa que se ha visto en los vivos de Instagram. Ya había visto algunas sombras, pero nada tan serio. El otro día, estaba grabando y en un momento, siento que me mueven el sillón. Miro hacia atrás y justo se empieza a reproducir una canción en la computadora que estaba lejos... Quedé petrificado y asustado. Fui hasta la computadora, le pongo pausa, y en la otra computadora empieza a reproducirse la misma canción", explicó, a modo de ejemplo, el ex protagonista de Simona en una entrevista radial.

En ese momento, necesitó compartir con alguien lo que acababa de pasarle y se le ocurrió hacer una transmisión en vivo en Instagram para, además, documentar la situación. Durante esa transmisión, en la que admite haber estado muy nervioso, el cantante asegura que ocurrieron más hechos extraños: ruidos inexplicables y su celular, solo, se caía "de formas raras".

"Dejaba el celular en un lado y aparecía en otro. Además, aparecía un flash en mi cara que mis seguidores pudieron grabar. Imagínense que fue todo muy raro... ¡Y yo tengo que dormir acá, de noche!", indicó, desde su casa de la localidad de Tigre.

"Muchas cosas pasan en los vivos, pero después yo me quedo acá, solo. Y estoy asustado. Algunas cosas no las cuento porque me van a tratar de loco. La otra vez filmé a la lámpara de mi cuarto que se prendía y se apagaba, pero estando desenchufada", agregó.

En diálogo con el programa Show Attack , Casanova siguió enumerando: "Escucho ruidos de cubiertos todo el tiempo. Después, me estaba duchando y vi que por detrás de la puerta del baño se cruzó una sombra de la nada". Lo que vuelve aún más complicada la situación es que el cantante está obligado a permanecer allí, para respetar las normas del aislamiento social, obligatorio y preventivo con el que que se busca frenar el alcance de la epidemia de coronavirus. "Obviamente, mi familia y amigos me dicen que me vaya ya", explicó