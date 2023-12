escuchar

No todo en la meca del cine son celos y rencor entre examantes: muchas estrellas de Hollywood no solo mantienen una muy buena onda luego de separarse sino que, adem√°s, eligen incluir a sus ex dentro de sus planes de verano. De Gwyneth Paltrow y Chris Martin a Bradley Cooper e Irina Shayk , repasamos cuatro exparejas con ideas y costumbres muy modernas que eligen pasar las vacaciones juntos.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Gwyneth Paltrow y Chris Martin disfrutaron del sol con sus respectivas parejas, Brad Falchuk y Dakota Johnson, en agosto de 2019 Grosby Group - LA NACION

Hace casi diez a√Īos que Gwyneth Paltrow y Chris Martin no comparten la cama. Sin embargo, la actriz y el cantante se mantienen desde entonces muy cerca el uno del otro, tanto cuando el plan es viajar con sus hijos Apple y Moses como cuando la escapada incluye a sus parejas actuales, Brad Falchuk y Dakota Jhonson.

Las primeras vacaciones ensambladas de Paltrow y Martin que llamaron la atención sucedieron en 2018, cuando la actriz de Avengers se casó con el guionista y productor y organizaron para la luna de miel un viaje familiar a Maldivas, en donde no solo estuvieron los hijos de los recién casados, sino que el cantante de Coldplay también dio el presente.

‚ÄúTuvimos una gran luna de miel familiar durante la Navidad . Mi nuevo esposo y sus hijos, mis hijos, mi exmarido, nuestros mejores amigos, todos fueron. Fue una luna de miel muy moderna‚ÄĚ, comparti√≥ en su cuenta de Instagram la tambi√©n empresaria.

Bradley Cooper e Irina Shayk

Bradley Cooper e Irina Shayk demuestran que la familia es lo primero en un viaje a Venecia. Junto a ellos, la peque√Īa Lea disfruta del paisaje Backgrid UK/The Grosby Group

Si bien el amor entre Bradley Cooper e Irina Shayk se termin√≥, hay algo mucho m√°s importante que los mantiene unidos: su hija de seis a√Īos , la peque√Īa Lea De Seine. Por eso no es raro ver al actor y director y a la modelo caminando en familia por las calles de Nueva York, compartiendo un evento escolar o, incluso, pasando las vacaciones en familia. As√≠ sucedi√≥, por ejemplo, durante el verano pasado, cuando los tres viajaron juntos a Italia. O en 2022 cuando se subieron a un avi√≥n con destino a un merecido descanso tropical.

Lejos de esconderse o resguardar la intimidad del viaje, la modelo comparti√≥ una singular foto junto a Cooper, tras su paso por las Bahamas. Incluso, ella suele postear im√°genes familiares o subir mensajes de apoyo para su ex cada vez que lo amerita la situaci√≥n. ‚ÄúLea quiere que todos viajen juntos. E Irina y Bradley son amigos y se llevan bien. Ambos quieren hacerla feliz a Lea‚ÄĚ, le dijo una fuente cercana a la expareja a la revista People.

Irina Shayk y Bradley Cooper se mostraron juntos en las islas Bahamas Instagram: Irina Shayk

Demi Moore y Bruce Willis

Estuvieron casados trece a√Īos, fueron una de las parejas m√°s queridas del ambiente, tuvieron tres hijas y todo parec√≠a ser perfecto puertas adentro. Sin embargo, en 2000, el matrimonio de Demi Moore y Bruce Willis lleg√≥ a su fin. A su modo, como pudieron, cada uno sigui√≥ con su vida, pero algo los mantuvo siempre unidos: una profunda amistad y la convicci√≥n de que ser√≠an familia para siempre. Hoy, a 24 a√Īos de aquella ruptura y con el protagonista de Duro de matar en una situaci√≥n de salud delicada, esa premisa se mantiene m√°s fuerte que nunca.

Bruce Willis con su familia ensamblada, con quienes transita su enfermedad siempre acompa√Īado Demi Moore/Instagram

Willis y Moore optaron por pasar juntos la cuarentena, y lo hicieron de una manera muy divertida Instagram Stories

Desde que trascendi√≥ que Willis padece de demencia frontotemporal, ella fue la primera persona en Hollywood en brindarle su respaldo p√ļblico -ya lo hab√≠a hecho, por supuesto, en privado-. A partir de ese momento, las postales de la actriz, el actor, las tres hijas de la pareja -Rummer, Tallulah y Scout LaRue-; la actual esposa de Willis, Emma Heming, y sus dos hijas, Mabel y Evelyn, son moneda corriente.

‚ÄúNunca tuve que dividir las vacaciones ni los cumplea√Īos . Siempre se esforzaron por celebrar todos los eventos familiares juntos y trabajaron mucho para que nuestra familia siguiera siendo una unidad en lugar de dos cosas separadas. Realmente creo que eso tuvo un impacto‚ÄĚ, explic√≥ su hija Rumer, en el show Larry King Now en 2015. Willis, adem√°s, comparti√≥ con su ex, su actual y todos sus hijos la cuarentena durante la pandemia.

Kate Hudson y Matthew Bellamy

Kate Hudson y Matthew Bellamy, dos ex que lograron llevarse bien Archivo

Kate Hudson es otra de las grandes celebridades de la industria que disfruta de compartir el tiempo en familia, incluso si eso significa viajar con Matthew Ballamy, su ex, el padre de su hijo Bingham. Así quedó demostrado por primera vez en 2015, cuando el cantante y compositor se unió a Kate, Ryder -el hijo mayor de la actriz- y Goldie Hawn en un viaje a Grecia. A partir de ese momento, y si bien Matthew se volvió a casar, las vacaciones en familia nunca dejaron de suceder.

‚ÄúMatt es tan maravilloso. No podr√≠a haber pedido un mejor co-padre. Pod√©s pasar un tiempo incre√≠ble con una expareja porque en realidad solo te concentr√°s en el amor de tu hijo‚ÄĚ, confi√≥ la actriz de C√≥mo perder a un hombre en diez d√≠as a The Sunday Times en 2022.

