Dady Brieva dejó de usar el chip sexual porque "la energía era demasiada"

El actor se refirió al chip que usó para aumentar su deseo sexual.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 12:45

En los últimos días, Dady Brieva, debutó a sala llena en Carlos Paz, junto a sus compañeros en Midachi, Miguel Del Sel y el "Chino" Volpato. Ahora, el actor estuvo presente en Pasalabra junto a su pareja, Mariela Anchipi, y hablaron de todo. En particular, se refirieron al chip que aumenta el deseo sexual y que utilizan varios famosos, entre ellos Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Así, en el marco del programa que conduce Iván de Pineda por eltrece, el humorista se refirió a una intimidad sexual que la pareja había revelado públicamente en el pasado. "A mí me gusta probar cosas. A mí me dijeron '¿querés chip sexual?' y dije '¡Metele!", apuntó Brieva. Anchipi, por su lado, no se mostró tan conforme con los resultados. "Fue contraproducente. Vos sos una persona que tiene mucha energía", dijo la bailarina. "Se puso mucho más intenso y ya era insoportable".

En ese momento, el conductor se acercó a Anchipi para revisar si en sus muñecas todavía estaba el chip, pero ella explicó que solo Brieva lo había usado. "Es una cosita que te ponen y que libera hormonas cuando bajás la testosterona", explicó él. "El problema acá es que él decretó que le había bajado la testosterona y estaba sobrepasado de testosterona", continuó ella. "La energía era demasiada". Ante el descontento de "La Chipi", el comediante se rió y declaró: "El año pasado ya se fue el efecto y ahora me lo tengo que ir poner de nuevo".