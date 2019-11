Cathy Fulop volvió a hablar de su chip sexual y confesó que tipo de hormona le agregó para sentirme más joven.

Hace un año Catherine Fulop confesaba en un vivo con Moria Casán que se había colocado un chip sexual. "Me lo puse en la cola, tengo un moretoncito", dijo sin pelos en la lengua. Aquella charla subida de tono con confesiones sexuales no pasó desapercibida y fue el punto de partida para prestarle atención a las declaraciones de la venezolana.

"El chip es como una asistencia de hormonas que te hace estar como más joven, con el pelo más brillante y mejor de piel", había adelantado en comunicación con Intrusos. A poco más de un año de su cirugía- que según especialistas solo dura 10 minutos con anestesia local- los resultados están a la vista y muestran una Cathy espléndida y orgullosa de sus cambios.

"Me hace estar bien en todo sentido", dijo en una reciente entrevista a Caras y agregó: "Lo último que me puse fue testosterona, ya que con la menopausia esta hormona se te va. A las dos semanas de habérmela puesto mi entrenador personal me elogió la fortaleza".

Catherine es una de las mujeres que, a sus 54 años, utiliza sus redes sociales para motivar a los seguidores a llevar una vida saludable, con entrenamientos e incluso alimentación sana. Y a pesar de que aquellas confesiones de su intimidad despertaron algunas críticas, la actriz no se quedó callada y respondió a la altura de la ocasión: "Si uno puede ayudar con la ciencia a llegar más digna a la adultez, ¿por qué me lo voy a perder?".