Dady Brieva fue increpado en un restaurante y su esposa reaccionó: “Necesitan odiar”

Dady Brieva pasó por un momento incómodo cuando salió a cenar con su familia y fue agredido verbalmente por una mujer que se encontraba en el lugar. El episodio fue narrado por su esposa, la bailarina y coreógrafa Mariela Anchipi, en diálogo con la periodista Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina de AM La Once Diez. “Me parece muy loco, necesitan odiar”, remarcó “La Chipi” respecto a los insultos que recibió Brieva, los cuales fueron escuchados por sus hijos, Felipe y Rosario.

“Él maneja un ‘sin filtro’ impresionante en la vida. Trabaja de eso, de la exageración en sus comentarios. Por eso mucha gente lo quiere”, comenzó diciendo Anchipi, para luego referirse a la otra cara de la moneda. “Lo sufrimos mucho, a veces hay gente que hace comentarios innecesarios en lugares donde estoy con mis hijos, como en un restaurante”, contó, y aludió al reciente hecho: “El otro día una mujer le dijo una gansada, y la gente misma del lugar dijo ‘qué desubicada’”, remarcó. “La señora le dijo algo así como ‘¿por qué no te morís?’, un montón”, manifestó.

Dady Brieva junto a "La Chipi", en una reciente emisión de La Academia, el reality de talentos de ShowMatch que conduce Marcelo Tinelli del que la bailarina fue eliminada en el último ritmo

Según el testimonio de Anchipi, el escándalo que se vivió en el lugar fue “una locura”. “Es que es muy loco, es como que necesitan odiar a las personas y mostrarlo. Pasar por semejante papelón”, subrayó, y habló del alto perfil que tiene Brieva. “Mi marido dijo muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dijo en un contexto de humor o exageración. Él se hace cargo”, expresó, e hizo una salvedad: “No somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no”, enfatizó la esposa del humorista.

Como el episodio fue presenciado por los dos hijos que tienen en común, Anchipi contó que entablan muchas charlas con ellos debido a estas situaciones. “Hablamos un montón, tuvieron que madurar muchas cosas antes de tiempo, y saben que son hijos de personas públicas”, concluyó.

Recientemente se pudo ver al actor apoyando a su esposa en una performance en el piso de La Academia de ShowMatch (eltrece). El humorista visitó a su pareja, que había sido convocada como remplazo de Sofía “Jujuy” Jiménez para el ritmo del caño. En su presentación, Anchipi cautivó a todos. Al momento de recibirla, Marcelo Tinelli la invitió a formar parte de los participantes fijos del certamen. “Me encanta venir, lo siento mi casa. Me he criado y formado acá, y siempre es un placer volver”, respondió la coreógrafa, quien quedó eliminada en una de las galas posteriores. En el momento del debut de la bailarina en la pista de este año, Brieva intervino para bromear sobre el vestuario: “Que se lo lleve para casa, ¿es canje eso? Esto llevalo”, dijo, y luego se animó a bailar un lento con ella ante el pedido de Tinelli.

El elogio de Dady Brieva a Jorge Lanata

Dady Brieva se refirió a Jorge Lanata con elogiosas palabras

Asimismo, hace unos días Brieva también fue noticia por un elogio sorpresivo que le dedicó al periodista Jorge Lanata. El exMidachi visitó un especial de Intrusos (América) y, ante las preguntas de los conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el humorista marcó sus diferencias ideológicas con el periodista, pero lo destacó como alguien que “no pasará desapercibido en la historia”. Todo comenzó con una pregunta directa.“¿Alguna vez admiraste a Lanata?”, qiuso saber Lussich. “Sí, sí, me gusta la estética medio gitana que tiene él. Cuando fue a hacer el Maipo me gustó que no esté en el lugar cómodo”, declaró Brieva. “Después nos subimos arriba de un ring y nos cag.... a trompadas, pero es un personaje que creo que no va a pasar desapercibido en la historia”, manifestó.

Jorge Lanata sobre Dady Brieva “Yo defiendo el derecho de Dady a ser idiota". Fuente: Radio Mitre

Recordemos que el actor y el periodista se enfrentaron en numerosas ocasiones. Una de esas disputas se produjo luego de que Brieva pidiera “la creación de una Conadep del periodismo” en 2019, ante lo que Lanata reaccionó en su programa de Radio Mitre. “Nadie propone el exilio de Dady Brieva. La frase es una imbecilidad, nada más. Dicha desde el poder, sería distinto el contenido”, remarcó. “Dady Brieva dijo una forrada, ok, cada uno pensará lo que quiera, pero yo defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota”, expresó el periodista con contundencia.

