Dady Brieva le dedicó un inesperado elogio a Jorge Lanata

Dady Brieva pasó por Intrusos (América) y sorprendió a todos con un inesperado elogio a Jorge Lanata. Es que, en medio de una batería de preguntas de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el humorista marcó sus diferencias ideológicas con el periodista, pero lo destacó como alguien que “no pasará desapercibido en la historia”.

En los últimos años, Lanata y Brieva protagonizaron duros cruces. En uno de los más fuertes, luego de que Brieva pidiera “la creación de una Conadep del periodismo” en 2019, el conductor le respondió desde su programa en Radio Mitre. “Nadie propone el exilio de Dady Brieva. La frase es una imbecilidad, nada más. Dicha desde el poder, sería distinto el contenido”, señaló. “Dady Brieva dijo una forrada, ok, cada uno pensará lo que quiera, pero yo defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota”.

El martes por la noche, Brieva estuvo como invitado en la edición especial de Intrusos y repasó su carrera como actor, su época en Midachi y incursión en la radio al frente de un ciclo con contenido político. En ese marco, los periodistas le hicieron un ping-pong de preguntas que llevó a declaraciones insospechadas. “Vas a cambiar el auto, pero la economía del país no ayuda. Entonces, para ahorrarte unos mangos, vas por el usado. ¿A quién le comprarías un auto usado, a Jorge Lanata o Fernando Iglesias?”, comenzó Lussich.

“A Lanata”, respondió Brieva sin dudarlo. “Lo elegí por default”, explicó. “¿Alguna vez admiraste a Lanata?”, indagó Lussich. “Sí, sí, me gusta la estética medio gitana que tiene él. Cuando fue a hacer el Maipo me gustó que no esté en el lugar cómodo”, declaró el exMidachi. “Después nos subimos arriba de un ring y nos cagamos a trompadas, pero es un personaje que creo que no va a pasar desapercibido en la historia”, manifestó.

Un día antes, en la noche del lunes, Brieva también llamó la atención, pero desde el piso de La Academia de ShowMatch (eltrece). El humorista acompañó a su pareja, Mariela “La chipi” Anchipi, que fue convocada como remplazo de Sofía “Jujuy” Jiménez. En su presentación, la bailarina cautivó a todos, incluyendo al conductor del certamen. Al momento de recibirla, Marcelo Tinelli le dijo que, de seguir adelante, le encantaría verla bailar otros ritmos. “Me encanta venir, lo siento mi casa. Me he criado y formado acá, y siempre es un placer volver”, dijo Anchipi. En ese momento, Brieva intervino para bromear sobre el vestuario de la participante: “Que se lo lleve para casa, ¿es canje eso? Esto llevalo”.

LA NACION