Oscar Ruggeri apuntó contra Marcelo Tinelli por el vestuario de su hija en La Academia: “Está muy desnuda”

Oscar Ruggeri fue a ver bailar a su hija a La Academia (eltrece) y opinó sobre el vestuario que eligió para la coreografía. El exfutbolista devenido en comentarista deportivo “retó” a Marcelo Tinelli y le reclamó por la ropa que usó Cande Ruggeri. “Está muy desnuda hoy, loco”, definió antes de sugerirle que no opine sobre las performances de los participantes porque “condiciona al jurado”.

“Se me enoja el señor Oscar Ruggeri que dice que su hija ha venido con poca ropa. Es una cosa increíble. Es el abominable hombre de las nieves. Es el hombre de neandertal. ¡Es terrible!”, dijo el conductor mientras presentaba a los participantes en el ritmo “Una que sepamos todos”. Tras la intervención de Tinelli, Cande, que se preparaba para salir a la pista, intervino: “Yo no le tengo que pedir permiso. Ya está”, sostuvo.

Enseguida, el conductor trató de darle la razón a la bailarina. “¿Cómo le va a pedir permiso al padre?”. Sin embargo, Ruggeri, que escuchaba atento la conversación, se dirigió específicamente al conductor. “¡Qué canchero que sos vos, che! Ahora que estás de stopper”.

La respuesta de Candelaria a la crítica de Oscar por el vestuario

Tinelli, por su lado, no se quedó callado y le respondió. “Pero no entiendo, ¿hay que pedir permiso? ¿Le mandamos la ropa que se va a poner Cande con el vestuario y él aprueba o no aprueba?”, preguntó. El extécnico, en tanto, se mostró conforme con la idea: “Está muy desnuda hoy, loco”, insistió.

Más tarde, en el momento de presentarse a la pista a bailar “Provocame” de Chayanne, Cande se lamentó por el vestuario que llevaba en el día que la fue a ver su padre en la pista. “Justo vino papá hoy que estoy así”, dijo mientras el conductor presentaba al equipo. “Pero ¿por qué? Está muy linda. Se la ve muy bien. Es divina. Es muy buena y la queremos todos. Tienen una hija espectacular los dos”, agregó el conductor, dirigiéndose a los papás de la bailarina.

El reto de Oscar Ruggeri a Tinelli por el vestuario de su hija Cande en el segmento "Una que sepamos todos"

Enseguida, Ruggeri respondió a los elogios para con su hija, pero también lanzó un dardo contra Tinelli. “El lunes yo estaba en programa, no la pude ver. Salí de allí, estaba desesperado porque me manden el video. Fue una cosa… la verdad que muy bien. Vos tampoco te metas con el jurado. Si está aplaudiendo el jurado déjalos que aplaudan, está muy bien”, apuntó. Entre la incredulidad del conductor por lo que estaba escuchando, lanzó la repregunta sobre si el comentario estaba dirigido a él. “Sí, a vos, porque te metiste y dijiste: por qué aplauden, por qué anticipan el resultado, si fue excelente”, agregó mientras agitaba las manos.

LA NACION