Cuando Dady Brieva y Mariela Anchipi se conocieron, él todavía estaba casado con Evelia Duarte, madre de sus dos hijos mayores, Bruno y Franco. La Chipi tampoco estaba sola, tenía un novio cuando se produjo el flechazo con el actor.

Dady y La Chipi se conocieron en el teatro, en la obra Midachi, 20 años no es nada. “Yo fui bailarina de Midachi. Fui al casting y quedé. Un día Dady vino antes de la función y me confesó su amor, me dijo que había sido amor a primera vista y que sabía que estábamos en otra sintonía, pero que le gustaba saber que estaba yo ahí. Yo estaba de novia y él, casado. A partir de ese momento lo empecé a esquivar, porque no me gustaba”, contó la bailarina hace algunos años en el programa de Susana Giménez. Eso fue en 2003 y esa historia quedó solamente en una anécdota. Pero se reencontraron poco tiempo después, cuando él ya estaba separado y ella también. Entonces debieron derribar la primera barrera: los veinte años de diferencia entre ambos. “En su momento nos criticaron por eso, pero para nosotros nunca fue un problema”, confesaron hace un tiempo.

Dady Brieva La Chipi en la pista del Bailando

Si bien ella contó que en un principio no se sentía atraída por Dady, poco a poco él supo enamorarla con sus bromas y su constante buen humor. El romance comenzó a escondidas, en 2004, y durante un tiempo lograron mantenerlo en secreto. En el ciclo #UnaTardeCon, por Facebook Live, la Chipi contó: “Estamos juntos hace muchos años y al principio estábamos como en un idilio. Igual, nos escondíamos mucho de la prensa. Es más, nos empezamos a dar la mano en público recién cuando yo quedé embarazada. No quería saber nada con una tapa de revista que dijera ‘Dady Brieva y su nueva novia’. Durante mucho tiempo, de hecho, las fotos que tenían nuestras eran montajes, porque nos escapábamos de la prensa. En ese momento tenía ganas de vivir libre y anónima. Íbamos a lugares de amigos o a sitios que sabíamos que no iba a haber paparazzi. Dady tiene muchos amigos en el rubro gastronómico, entonces sabíamos que en los restaurantes estábamos tranquilos. Además, tampoco había tanto celular. En ese momento quería vivir la pareja más tranquila”.

Una familia muy normal

En 2010, cuando La Chipi quedó embarazada, Dady tomó la iniciativa de blanquear la relación. “Un día me dijo: ‘vení acá, caminá al lado mío, dame la mano”. Yo tenía el chip puesto de ir cada uno por su lado, de agarrar el auto y encontrarnos en otra esquina. Cinco años estuvimos así. Pero a mí nunca me interesó hacerlo público, lo único que quería era la libertad y no verme en la mirada del otro. Aprendí mucho, a los golpes. La pareja era muy inestable en ese momento porque todo el tiempo pasaban cosas. Después nos asentamos mejor, más seguros de la familia que formamos. Yo tenía un perfil mucho más bajo, no hablaba tanto. Pero empecé a hablar por él, en su programa de radio y empecé a sentir que nadie se moría por hablar. Él es muy gracioso así que la pasaba bien y estaba relajada”.

Felipe, el hijo de la pareja, nació en 2010 y La Chipi y Dady se casaron dos años después. En 2013 volvieron a ser padres, esta vez de una nena, Rosario.

Dady Brieva, La Chipi y los cuatro hijos del actor, los más pequeños, que tuvo con su actual pareja y los mayores, que tuvo junto a su primera esposa

Cómo evitar la rutina

Como muchas parejas, ellos tienen algunos secretos para no caer en la rutina. Un día contaron en un programa de radio de Nico Occhiato que habían hecho el amor arriba de un árbol. “No fue en ninguna casita del árbol. Fue a más de un metro y medio de altura, en un árbol de ramas grandes, frente a un conocido hotel en la costa paranaense. Empezamos a darnos besos y después la cosa se puso más cachonda. Dady subió primero. Era un árbol muy frondoso”, dijo entre risas La Chipi.

Dady Brieva y Mariela "La Chipi" Anchipi están juntos desde hace casi 20 años @chipimariela

Por su parte, Dady contó en Pasapalabra, por Telefe, que usaba un chip sexual: “Se coloca en el glúteo y emite testosterona. Sirve para equilibrar esta hormona que, a una determinada edad, tiende a bajar. No es solamente para el sexo, sino que te da energía y ganas para ir a entrenar. No es una pastilla de efedrina, que te deja como un tonto. A mí me gusta probar cosas nuevas. Me ofrecieron ponerme el chip sexual y les dije: ‘bueno, que lo metan’”, contó el humorista.

Su primer amor

Evelia Duarte y Dady Brieva estuvieron juntos más de 25 años. Se conocieron de muy chicos porque eran compañeros de banco en la secundaria, en su Santa Fe natal. Se casaron en 1979, tuvieron dos hijos, Bruno y Franco y ella fue testigo del crecimiento profesional de Dady. Lo conoció cuando no era famoso. Brieva se animó a hablar de su separación unos años después y cuando ya estaba de novio con Anchipi.

Preparados para Halloween: Dady, La Chipi y los pequeños Felipe y Rosario

“El matrimonio venía atravesando crisis. Nos conocimos cuando todo era ‘contigo pan y cebolla’, y jugar en las grandes ligas tiene un precio, porque el tiempo siempre termina pasando factura. Las exigencias obligan a establecer pactos: ‘vos cuida de los chicos, yo traigo la plata a casa’. Pero no es suficiente. A esta altura me cuestiono muchas cosas y sé que a ella también le pasa lo mismo. Los chicos ya están grandes y hacen su propio camino. En los últimos diez años de la pareja tuvimos varias idas y vueltas y seguimos remando hasta que no pudimos remar más. Mi historia con Evelia ha sido muy fuerte y aguerrida, sostenida desde siempre por la lucha, sobreviviendo codo a codo. Evelia ha sido mi soporte en la vida, sin ella al lado no sé si hubiera podido desarrollar mi carrera. Por eso el afecto entre los dos no va a desaparecer”, reveló Dady en un programa de radio. Tiempo después contó que durante un tiempo hicieron terapia de pareja, porque pensaban que podían “remontar” su historia de amor.

“Uno no se casa para divorciarse y cuando se toma la decisión es un momento muy feo. Parece que el amor no se lo merece y creés que después de todo te va bien y tenés los hijos, entonces pensás para qué te vas a divorciar. Hasta que en un momento la cosa no va más”, concluyó Brieva.