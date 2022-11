Dakota Johnson está en Buenos Aires: paseó por San Telmo y compró vinos orgánicos

escuchar

Desde su llegada a Buenos Aires para brindar 10 shows en el estadio de River Plate, el furor desatado por Coldplay no se detiene. Tanto arriba como debajo del escenario, la icónica banda de pop rock británica no para de ser noticia no solo por el espectáculo que brindan, sino también por las andanzas de su líder, Chris Martin, quien desde que arribó al país fue visto disfrutando del amplio abanico cultural que ofrece la ciudad. Ahora, se suma un personaje más a esta historia, ya que Dakota Johnson, la novia del cantante, acaba de aterrizar en el país para presenciar los últimos shows que quedan pendientes en la agenda porteña .

Si bien es un misterio cuándo llegó, se sabe que la semana pasada la actriz estuvo rodando un nuevo proyecto en México. Pero la protagonista de 50 sombras de Grey no quiso perderse estas presentaciones dentro de la gira Music of the Spheres y esta noche, seguramente, será testigo del séptimo concierto en el barrio de Nuñez. Los rumores de que la hija de Melanie Griffith y Don Johnson iba a acompañar a su novio en Buenos Aires -como también ocurrió en 2017, cuando recién comenzaban a salir- eran fuertes, pero recién fueron confirmados ayer cuando la actriz fue vista paseando y comprando vinos por el barrio de San Telmo. De hecho, fue la vinoteca La Bodega del Pintor, desde su cuenta de Instagram, la que confirmó la primicia al subir una foto de la dueña del local junto a la intérprete.

Dakota Johnson compró vinos en San Telmo y accedió a una foto con la dueña del lugar. instagram.com/la_bodega_del_pintor

“Dakota Johnson, una diva”, escribió Paula Clabellino junto a un emoji de ojitos de corazón en la publicación que subió como reel a la cuenta del negocio. Con un look casual de pantalón negro, top al tono, una campera en azul y blanca y nada de maquillaje, Dakota se ve muy sonriente y abrazando a la mujer en la imagen.

Según pudo saber LA NACION, Johnson estaba paseando por San Telmo este jueves cuando decidió parar en esta vinoteca para llevarse algunas provisiones. Acompañada por una mujer, pero sin guardaespaldas, la actriz -que tampoco estaba “camuflada” con gorrita o gafas- se mostró muy simpática en todo momento. “Llegó alrededor de las 19.30, tocó el timbre y dijo que buscaba vinos orgánicos argentinos”, reveló Clabellino, quien se ocupó de explicarle sobre las distintas variantes según cada región de nuestro país.

Tras resaltar que Dakota fue muy amable y atenta y que en todo momento se dirigió a ella en español -Johnson se crió con Antonio Banderas, pareja de su madre durante casi 20 años-, la dueña de la vinoteca contó que la actriz se llevó varios vinos y que confesó sentirse muy a gusto en el país.

Esta no es la primera vez que Johnson visita la Argentina. En 2017, y cuando aún no era oficial su romance con Martin, la intérprete estuvo presente en la serie de conciertos que la banda dio en el Estadio Único de La Plata . Desde el panel de control ubicado en medio del campo, disfrutó de las dos fechas y, en ambos casos, fue fotografiada por los fanáticos que inmediatamente viralizaron las imágenes encendiendo aún más las alarmas de un posible noviazgo.

Las andanzas de Chris Martin

Desde que llegó al país, Chris Martin aprovecha los huecos libres en su agenda para visitar cada rincón de la ciudad y aprovechar la variada oferta cultural que ofrece la ciudad. Por eso llamó la atención que en el día de ayer no esté junto a su novia paseando por San Telmo, uno de los barrios más elegidos por los turistas y extranjeros.

Ahora bien, ¿qué hacía el cantante mientras Dakota compraba vinos? El artista fue captado por una fan en Puerto Madero mientras presenciaba un evento deportivo que se estaba llevando a cabo en la zona. Descalzo, en shorts y con gorrita, Martin presenció desde lejos la carrera y se mostró muy simpático con los fans que lo reconocían. Y mientras sonaba uno de los hits de Coldplay, “A Sky Full of Stars”, dio otra muestra de su buena onda al improvisar un divertido pasito de baile.

Chris Martin fue a comprar una guitarra y brindó con un improvisado recital con los vendedores instagram.com/samubaez1

La semana pasada, una situación parecida se repitió cuando Chris visitó un local del microcentro porteño para comprarse una guitarra. “Típico que estás trabajando y viene Chris Martin de Coldplay”, ironizó Emiliano Nievas, empleado del negocio de instrumentos musicales en sus redes. Sin embargo, lo que sucedió minutos después lo sorprendió aún más: el líder de la banda británica tomó una guitarra e improvisó un mini concierto para los empleados del local.

Acompañado por dos vendedores (Lucca Nievas en bajo y Samuel Baez, en batería), y a pura sonrisa, Martin brindó una versión acústica de “Live Forever” el exitoso tema de Oasis de 1994, luego tocó al piano “Isn’t She Lovely”, de Stevie Wonder, y finalizó con “De música ligera”, de la banda argentina Soda Stereo. Además de comprar la guitarra con la que dio el mini recital privado, el cantante les regaló entradas para uno de sus conciertos en River; un broche de oro perfecto para tal encuentro.

Días después, el artista fue visto junto a su team en el show de Rojo Tango, en el Faena; espectáculo que ve por tercera vez ya que estuvo allí en sus dos visitas anteriores a Buenos Aires. El jueves 27 llegó al lugar junto con veinte personas, entre ellas la cantante H.E.R y su pareja, y Jin, del grupo coreano BTS, eligió una mesa en el fondo (la sala estaba repleta y querían estar tranquilos), donde vibró con el espectáculo, y descorchó vinos Malbec y Chardonnay, y champagne Baron B que tomó con sus acompañantes, muy distendido. Cuando todo terminó, Martin esperó que la sala se vaciara, se sacó fotos con el elenco de Rojo Tango y los invitó a todos para que vayan a verlo a River. Incluso, le ofreció a Antonio Ruiz, dueño del show, pagar el costo de una función privada para que puedan ir juntos al estadio, aunque Ruiz no aceptó. Sí acordaron que bailarines, músicos y empleados irán a escuchar a Coldplay en grupos.

LA NACION