Coldplay en Argentina: la inesperada ovación de Chris Martin a Tini Stoessel en su segunda noche en River

escuchar

Y llegó nomás el concierto número 6 de la larga seguidilla de shows (diez en total) de Coldplay en River Plate.

Al igual que ayer, este miércoles los fanáticos de la banda sabían que se encontrarían con una invitada muy especial: Tini Stoessel, quien fue invitada, y de manera sorpresiva, por el propio Chris Martin para sumarse al escenario.

Tras haber cosechado muchísima atención con su invitado internacional, el coreano Jin, de BTS, la banda británica siguió apostando por la colaboración de nuevos -y populares- artistas, y convocó nada menos que a la cantante de “Miénteme” quien actualmente está en plena gira latinoamericana.

Tini Stoessel, en su segunda noche con Coldplay en River

El debut fue ayer, cuando Tini impactó a toldos con su total look Balenciaga y dos temas a viva voz: “Let Somebody Go”, canción que en Music of the Spheres Chris Martin canta con Selena Gomez, y su emotiva balada “Carne y hueso”, con el acompañamiento de toda la banda.

Chris Martin diciendo “gracias a Dios por tini” 👸🏻🥹🥹🥹 pic.twitter.com/CdhAJFSJCn — Tini Colombia (@Co_TiniStoessel) November 3, 2022

Esta noche, la artista repitió ambos temas pero con dos nuevos condimentos: nuevo outfit -pantalón ancho blanco, campera a tono y top negro- y una emotiva arenga de Chris Martin.

“¡Gracias a Dios por Tini!”, dijo en su habitual trabajoso español para luego, al final de su participación, iniciar una inesperada gran ovación junto al público. “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”, comenzó a cantar el vocalista, seguido luego por todo el estadio. Los gestos y las palabras de la cantante, claro, fueron de total agradecimiento.

LA NACION