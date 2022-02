Dalma Maradona anunció que se encuentra esperando su segunda hija con Andrés Caldarelli y reveló el nombre que eligieron

No fue un comienzo de semana cualquiera para Dalma Maradona: este lunes, desde el estudio de Radio Metro, dio a conocer que se encuentra embarazada y confirmó que espera una niña. La actriz, junto a su marido Andrés Caldarelli, ya es madre de Roma, de dos años.

La novedad tomó por sorpresa a sus compañeros en el ciclo Un día perfecto. “¿Puedo decir algo? Estuve hablando con Cayetano fuera del aire, tenía que tomar una decisión y quería consultarlo con él... Quiero contarles que estoy embarazada ”, dijo Maradona en los primeros minutos del programa. “¿Es un chiste?”, preguntó Cajg, incrédulo. “No, es verdad, estoy embarazada. Lo otro que te dije fuera del aire es mentira. Me parecía que lo tenía que contar acá. ¡Abrácenme!”, contestó ella, quien explicó que se encuentra cursando su tercer mes.

“Quiero contar lo que pasó. Yo volví hoy de vacaciones, Dalma me ataja y me dice que necesita hablar conmigo. Me empieza a decir que no sabe si quiere seguir en el programa, y obviamente nosotros queremos que sigas, pero si vos tenés otros proyecto, no te podemos obligar”, relató Cayetano, mientras la actriz se reía. “Yo le dije ‘¿no estarás embarazada?, y ella me lo negó”, sumó el conductor, todavía sorprendido.

“Mi mamá lo sabe, obvio, y Giannina también, pero nadie más. A Roma le dijimos: ‘Mamá y papá te tienen que contar algo’ y ella respondió ‘ya sé'. Entonces le pregunté si sabía lo que mamá tenía en la panza y me dijo ‘un bebé'. Resolvió así, y con Andrés nos quedamos como pensando que no podía ser. Fue increíble”, relató Maradona. Luego, cuando Cayetano indicó que muchas veces los niños se dan cuenta que van a tener un hermanito antes que la propia madre, Dalma desmintió: “En este caso no, porque estuve vomitando mal. Fui la primera en darme cuenta. Fue heavy porque me enteré antes de viajar a Nápoles y hacer todo un rally de 8 a 8 [por la serie documental que realiza para Discovery Latin America]. Me sentí mal, tremendo, algunas veces me mareaba un poco”.

“Es nena, se va a llamar Azul... Todas las primicias las digo acá”, sumó luego.

