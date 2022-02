La felicidad de Roxy Vázquez por la llegada de su segundo hijo, Pedro: relajada y con la tele apagada

Los televidentes acompañaron todo el embarazo de Pedro porque Roxana Vázquez estuvo al aire hasta el último momento. La periodista y conductora de TN, hoy disfruta de la llegada de su segundo hijo, que nació el pasado 15 de enero. En diálogo con LA NACION, cuenta detalles del embarazo, del nacimiento y de la reacción de Rocco, su hijo mayor.

“El último día que trabajé fue el 24 de diciembre. Pedro iba a nacer los primeros días de febrero pero se adelantó, por suerte, porque si no hubiese nacido con cinco kilos”, cuenta Roxy Vázquez. “Nació con 4,120. Y Rocco, que ya tiene 11 años, también fue muy grandote, con 4,100. Hago hijos grandes más allá de los padres, porque son de dos padres distintos”, agrega, feliz, la periodista.

Madre e hijo: las manos de Roxy Vázquez y del pequeño Pedro Gentileza Roxy Vázquez

Roxy conduce Tempraneros, junto a Sergio Lapegüe, todos los días de 6 a 10 de la mañana. “Es el noticiero más visto de todo TN, y le ganamos incluso en nuestro horario a los canales de aire”, explica. Además, todos los domingos a las 7 conduce Antes que nada, en Radio con Vos. “En marzo relanzamos el programa”, anuncia.

-¿Cómo está Pedro?

-¡Bien! Es inquieto y pide mucho, porque está a libre demanda de teta y además toma mamadera. Come cada hora y media. No duerme tres horas seguidas pero se porta bien y es hermoso. Transité un embarazo muy bueno, pero el último tiempo se me hizo muy cuesta arriba porque la panza era muy grande, los días de calor fueron bravísimos y, de hecho, el día que nació Pedro fue récord, con una sensación térmica de 47 grados. Pedro nació por cesárea, rompí bolsa y salimos corriendo para la clínica, bien de película. Quiero agradecer al Sanatorio Los Arcos y al obstetra Mario Sebastiani. La verdad es que me la re banqué porque no es fácil que a las 4.30 de la mañana suene el despertador y hacer cuatro horas de noticiero en un canal muy visto, porque la tele es divina pero tiene la presión de que tenés que estar bien de cara, de cuerpo, de pelo. Diciembre se me hizo cuesta arriba, ya no dormía bien y he ido al noticiero sin dormir. Está mal, pero quería cumplir en el trabajo. Ahora es todo felicidad y es tan lindo que te la bancás.

-¿Ya sabés cuándo vas a volver a trabajar?

-No lo pensé todavía. Hablé con mis jefes y les pedí que me dieran la chance de ir viendo en estos meses porque no sabía cómo iba a ser el bebé, la demanda, cómo iba a estar yo. La duda está en tomarme tres meses o seis, que es la posibilidad que tenemos los periodistas. Sobre todo por el horario del noticiero que es tan sacrificado. Quiero ver cómo estoy y cómo me organizo. Ahora Pedro toma teta cada hora y media y no podría ir al noticiero, pero a medida que crezca esto va a ir cambiando. Por el momento veré a mis compañeros por la tele.

-¿Podes relajarte y disfrutar en casa o hay ansiedad por volver?

-Con mi primer hijo sí me pasó que quería volver rápido porque sentía que estaba en peligro mi lugar. En ese momento era columnista de espectáculos en C5N. Hoy es diferente, porque me quiero permitir disfrutar lo que estoy viviendo. Laburo desde los 17 y tengo 43 años y estoy más relajada. De hecho hace dos semanas que no prendo la tele y estoy en otro planeta.

-Con Rocco, ya de 11 años, debe haber sido toda una decisión tener a Pedro.

-Julián (Julián “Pento” Etchevarría, director artístico del grupo de radios Alpha Media) tiene dos hijos grandes, de 25 y 22 años, y los dos queríamos tener un hijo juntos. Postergábamos la decisión por una cosa o por otra hasta que nos dimos cuenta que se nos venía la noche. No podíamos seguir pateando el tema. Y Pedro llegó rapidísimo. Nos sorprendimos nosotros mismos.

Pedro duerme una plácida siesta Gentileza Roxy Vázquez

-¿Hicieron algún tratamiento?

-No, pero me preguntan mucho eso en Instagram y me piden recomendación de médicos de fertilidad y hasta bancos de esperma, porque yo no hablo de mi vida privada, no saben de mi familia y hasta pensaban que era madre soltera. Tuve un embarazo en forma natural, el que conocemos todos y es muy lindo y llegó muy rápido.

-¿Cómo se conocieron con Julián?

-Laburando en la época en que estaba como director en radio La Red. Fuimos a un evento, nos presentaron y quedamos en contacto. Hace siete años que estamos juntos, con algunas interrupciones en el medio. Hasta ahora éramos más novios pero ya con Pedro somos papá y mamá. Y convivimos, claro.

-¿Qué dice Rocco que por 11 años fue hijo único?

-Está contento ahora. Al principio no lo podía creer, pensaba que iba a ser hijo único toda la vida, porque tampoco tienen hermanos por parte de su papá. No me creía cuando se lo conté. Me decía: ‘mami, no puede ser, si vos ya sos vieja (ríe)’. Está feliz, le elije los juguetes, piensa en la ropa que le quiere poner y lo mira como un bebote de juguetería porque hay mucha diferencia de edad. Tener hermanos está bueno y ojalá sean compañeros y se amen para siempre. Celos no hay, por ahora.

Roxy Vázquez con Sergio Lapegüe, el día en que anunció al aire su segundo embarazo Captura Instagram

-La maternidad debe ser diferente también a los 30 y a los 40...

-No soy una mamá obsesiva, voy armando en el momento y según las circunstancias. Rocco fue a un jardín que quedaba a la vuelta del canal. Yo iba a darle la teta y volvía al noticiero, para no sacarme leche. Tengo anécdotas muy simpáticas, como una vez que me olvidé el micrófono abierto mientras estaba en el jardín (ríe). Hoy soy una mamá mucho más relajada. Además, cambiaron un montón de cosas: antes los pediatras estaban con la teoría del ‘duérmete niño’ y dejarlos llorar y que se acostumbraran a dormir solos, y ahora es todo lo contrario: la libre demanda, el apego, los abrazos. Me parece que lo más importante es el amor y estar tranquila porque si estás presionada se lo transmitís al bebé. Disfruto mucho de ser madre, las dos veces fueron con una decisión muy firme. Soy una mamá presente, me ocupo, estoy, no delego en niñeras. Y otra de las diferencias grandes es ser madre en pandemia. Eso significa que a Pedro no lo conoce nadie. Por una cuestión de cuidado absoluto decidimos que, por ahora, todo sea por videollamada. No lo conocen los abuelos ni los tíos ni nadie. Claro que me gustaría compartir esto con la familia, los amigos, los afectos, pero es lo que toca.