Damián de Santo y las vacunas contra el Covid: "El mundo nos usa como conejillos de indias"

Resurgir entre las cenizas. Así podríamos definir la historia de Damián De Santo, que estuvo al borde de perderlo todo tras los intensos incendios que afectaron a las sierras de Córdoba en el mes de septiembre. Tras asegurar que las cabañas están trabajando al cien por ciento, el actor habló de su vuelta a la actuación y opinó sobre las vacunas contra el Covid-19.

"Fue un año particular pero acá estamos, luchándola. Estamos al cien por ciento en las cabañas, así que esperemos que sea así hasta Pascuas", comentó De Santo desde Villa Giardino, en el móvil de Intrusos. Con un hermoso paisaje de fondo, el actor contó cómo fueron los días posteriores al incendio. "Ahora hay que volver a plantar plantas, hacer el perímetro, se han derretido cables pero nada grave en relación a lo que podría haber sucedido", advirtió.

Si bien hace más de veinte años que está instalado en las sierras cordobesas y dedicado a este emprendimiento, De Santo fue mechando algunas apariciones en TV, la última como conductor de Morfi. "Para mí fue una experiencia maravillosa. Los primeros dos días transpiré como testigo falso, pero después me di cuenta que era mi lugar. La tele es mi lugar, la actuación es mi lugar, y conducir me dio la posibilidad de correrme a un costado y dejar que el otro sea protagonista. Escuchar y entrevistar a colegas me enriqueció", expresó, quién muy pronto volverá a sorprendernos en una ficción junto a Benjamín Vicuña, Luciano Castro, Paola Krum y Jorgelina Aruzzi.

Feliz por este regreso, el actor habló de su nuevo proyecto. "Si no hay beso o abrazo no firmo el contrato", lanzó, entre risas mientras aseguraba aún no tener mucha información al respecto. "Todavía no sé nada. No sé fechas, ni cómo se va a llamar. Tengo una vaga idea de lo que puede llegar a ser el guion. Agradezco siempre tener laburo", agregó.

"Me gusta el elenco, casi todos son amigos. Con Vicuña no laburé nunca pero lo conocí cuando hacía ATAV. Además está casado con quien fue mi hermana mucho tiempo (en referencia a la China Suárez). Es muy simpático", confesó entusiasmado por empezar a grabar.

Enseguida, Damián se refirió a los protocolos a la hora de grabar y habló sobre cómo es volver a trabajar en medio de una pandemia. "Tarde o temprano nos vamos a contagiar todos, es así. Lo vamos esquivando pero cada vez las balas pegan más cerca. Esto vino para quedarse, vamos a tener que convivir con esto. En algún momento esto va a comenzar a ceder en función de que nos contagiemos todos. Si no ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a laburar más? Esto psicológicamente afecta un montón. Prefiero salir a laburar y contagiarme que amargarle la vida a mi familia por mi angustia y falta de proyectos", lanzó.

"¿Te vas a vacunar?", preguntó Rodrigo Lussich al respecto. "Me gustaría un poco mas de información con respecto al ANMAT y la OMS. Si es obligatorio vacunarme lo haré pero voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos, ellos tienen más futuro que yo. Quiero que esperen a ver qué me pasa a mí con la vacuna. Hoy prefiero esperar", opinó encendiendo la polémica.

"Sepamos que los efectos adversos de la vacuna van a tardar en manifestarse, es probable que empiecen a pasar cosas a mitad de año. De alguna manera el mundo nos usa a Latinoamérica como conejillos de indias. Hay medicamentos que están prohibidos en el mundo y acá se usan. No me extrañaría que seamos el sector del mundo en el que se prueben las primeras vacunas sin los resultados necesarios en un tiempo prolongado de espera para ver qué sucede", concluyó el actor.

