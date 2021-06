Daniel Miglioranza encarna al General San Martín en una obra teatral por streaming

Además de Las mujeres del general, en donde dialoga con la madre, la esposa, la amante y la hija del gran prócer argentino; participa en Reconocernos, por Teatrix, y en el radioteatro que le rinde homenaje a Alberto Migré, en Radio del Plata

Carlos Pacheco PARA LA NACION

El director Eduardo Lamoglia y el actor y director Daniel Miglioranza decidieron, hace algo más de un año, encarar un nuevo proyecto juntos. Venían de compartir el proceso creativo de Antígona siglo XXI, versión de la obra de Sófocles de Emilio del Valle e Isidro Timón, y la fuerte relación que se generó entre ellos posibilitó un nuevo encuentro. Esta vez para llevar a escena Las mujeres del general, una pieza de Rafael Calomino que, si bien tuvo su estreno a comienzos de año en El Tinglado, ahora puede verse a través de streaming.

Las mujeres del general muestra aspectos salientes de la vida de José de San Martín. Una especie de repaso por su historia individual pero en relación a cuatro mujeres que fueron determinantes en el desarrollo de su personalidad y aún en el camino que lo llevó a seguir su derrotero militar. Su madre, su esposa Remedios, Rosa Campusano (su gran amor en Perú) y su hija Mercedes irán interactuando con él y le posibilitarán reflexionar sobre su existencia.

“La pieza posee una poética fantástica –explica Daniel Miglioranza, su protagonista– y, con mi acostumbrada irreverencia dije: ‘bueno, porqué no buscar en este hombre algo que él necesita descubrir. Se pregunta quién es y su propia conciencia aparece y le ayuda a desandar buena parte de su trayecto. San Martín se encuentra en los últimos días de su vida en un lugar indefinido y ahí tenemos la posibilidad de quitarle toda esa épica que aprendimos leyendo Billiken o viendo películas como las que interpretaron Alfredo Alcón, Rubén Stella, Pablo Echarri, Rodrigo de la Serna... Aquí ese hombre asoma con mucha potencia, con mucha carnalidad”.

Daniel Miglioranza ante el enorme desafío de encarnar al General San Martín DIEGO SPIVACOW / AFV

El espectáculo, que interpretan también Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba y María Marta Guitart, se desarrolla en un intenso clima de realismo mágico que, según confiesa el intérprete, “Eduardo Lamoglia interpretó y realizó de una forma impecable. Cuando me convocó –agrega– me sentí muy confiado porque son manos amigas, sabía que su mirada me iba a conducir hacia un mundo interior muy intenso. El proceso creativo fue hermoso. Como decía Alfredo Alcón, estos personajes son como enormes estatuas a los que uno, una noche, después de mucho trabajo, sacrificio, sudor, entrega e ingenuidad le toca el dedo gordo de un pie. Y ese día es inolvidable porque uno se siente útil”.

Fuerte apasionado por su trabajo Daniel Miglioranza estuvo en estos tiempos de pandemia sumamente activo. La lectura, la conversación telefónica con grandes amigos del ambiente teatral le han posibilitado estar en contacto con sus más preciados afectos. Pero también siguió buscando materiales teatrales con los cuales relacionarse. Es cierto que este activo hombre que durante algunas décadas fue un referente importante dentro del mundo televisivo y cinematográfico hoy está alejado de la pantalla. Extraña esa exposición pero disfruta enormemente el teatro y también el radioteatro, expresión a la que está ligado desde hace mucho años. Ha participado en numerosas producciones de Las dos carátulas, ciclo conducido por Nora Massi en Radio Nacional y, a la vez, hace producciones en su ciudad natal, Luján. Allí, guiado por su madre, comenzó a dedicarse a la interpretación.

Hoy el actor asegura que está a favor del streaming y por eso decidió, también este año, formar parte de la experiencia Reconocernos que, bajo la dirección de Oscar Barney Finn grabó para Teatrix junto con Thelma Biral, Selva Alemán, Osmar Nuñez, Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuacci. “Allí Barney encontró una ventana que le posibilitó mantener vivo el teatro y de una manera muy poética –explica Miglioranza–. Trabajamos catorce horas y se logró un espectáculo de mucha teatralidad. Vos ves a un grupo de actores, con los libretos en la mano y, de pronto, van asomando textos de Eichelbaum, Borges, Marechal, Cortázar. Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuacci aportan a Atahualpa Yupanqui y a Astor Piazzola. Estoy muy agradecido por esa experiencia. En un momento en el que tanto extrañás estar con otros, haber podido juntarnos para hacer ese espectáculo fue muy importante”.

"He sido un irreverente pero también un gran buscador", señala Miglioranza DIEGO SPIVACOW / AFV

Daniel Miglioranza también formó parte del elenco de un radioteatro que homenajea a Alberto Migré. Junto a Nora Cárpena y Víctor Agú grabó Mestiza, una pieza que el autor escribió en 1925 y que expone de manera notable las cualidades de este género tan a fin a los espectadores de aquella década. Se transmitirá próximamente por Radio del Plata.

“La expresión es salud –asegura Daniel Miglioranza–. Nos sanamos expresándonos. Esta locura creativa de interpretar la vida de otro poniendo al servicio todo nuestro instrumento es una gran locura, pero sana. En esta pandemia la parte horrible, la vemos, la padecemos. Uno busca el encuentro con su propio espejo, su interioridad, se apoya en la meditación, la lectura. Y todo eso transforma. Hace tantos años, gracias a Dios, que estoy transitando y he podido transitar personajes maravillosos sobre todo en teatro. He sido un irreverente pero también un gran buscador. Un adicto a las palabras, a la poesía, a los grandes textos, a las grandes tradiciones”.

Para agendar

Las mujeres del general

Vienes, a las 20, por streaming. Entradas, por alternativateatral.com.

Reconocernos

Dirigida por Oscar Barney Finn. Por la plataforma Teatrix.