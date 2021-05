Comenzó un ciclo radial en homenaje a Alberto Migré

Como la época dorada de la radiofonía, cuando la TV aún no existía y las familias se reunían alrededor de la radio para escuchar su programa favorito, a principios de mes se corrió el telón en Radioteatro Del Plata “para dejar lugar a la emoción, al romance y el suspenso” del viejo folletín.

Después de 40 años, el regreso de este popular género dramático de ficción por entregas se presenta en un ciclo homenaje al autor y director Alberto Migré. Comenzó el último 3 de mayo con Inconquistable corazón, adaptada y dirigida por Víctor Agú, con la participación estelar de Nora Cárpena y un gran elenco que integran Héctor Calori, Betina O’Connell, Esteban Prol, Peggy Sol, Roberto Mosca, Cristina Allende, Norberto Gonzalo, Gabriel Rovito, Sebastián Pozzi, Luciana Ulrich, Déborah Fideleff, Carlos Doniggian y Antonio Fernández Llorente.

En esta primera entrega, los oyentes podrán seguir la historia de Román Ruiz, un hombre de barrio cuya vida está marcada por amores frustrados e imposibles. Pero además, cada mes se estrenará una nueva pieza. En junio saldrá al aire Mestiza, con Nora Cárpena, Daniel Miglioranza, René Bertrand, Norma López Monet, Guillermo Marcos, Miguel Dao, Carlos Romero Franco, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi, Pablo Finamore, Mariana Richeade y Guido D’Albo; y en julio estrenarán Un color azul miedo, con Nora Cárpena y Thelma Biral.

Héctor Calori y Nora Cárpena son los protagonistas de Inconquistable corazón Martina Bertolini

La cita es puntual a medianoche, por Radioteatro del Plata, en Del Plata AM 1030, dura media hora, y para los que se queden enganchados, al finalizar cada episodio, Nora Cárpena y Lorena Bredeston presentan Detrás de escena, un segmento donde comparten con los oyentes la historia del género y repasan el backstage de las grabaciones, aquello que ocurre entre bambalinas para dar a luz una nueva ficción.

En diálogo con LA NACION, el director, Víctor Agú y la gran Nora Cárpena reflexionan sobre este maravilloso mundo del Radioteatro, el celebrado regreso del folletín y su nuevo lugar en tiempos de nómades digitales.

–¿Cómo surgió la idea de resucitar al folletín en la radio?

Nora Cárpena: –Hace unos años atrás se me había ocurrido hacer Radioteatro en Radio Provincia, se lo plantee a Víctor (Agú) y lo hicimos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con público en la sala. Después se trasmitía los sábados a la noche por Radio Provincia. Hacíamos obras de Teatro Nacional radioteatralizado, pero eran unitarios, no el folletín, donde la historia tiene continuidad, como lo estamos haciendo ahora. Y en este momento, como por el tema pandemia con público ya no se puede hacer, llevamos la propuesta a Radio del Plata y la directora de la radio nos dio el okey para hacerlo de esta manera.

Víctor Agú: –Si, surgió por una charla que tuve con la directora artística de la radio, Fabiana Segovia. Es algo por lo que siempre vengo luchando, recuperar la entrega diaria, no sólo el melodrama que ya lo veníamos haciendo de manera unitaria. Pero me atrevo a decir que el folletín hace como cuarenta años que no se realiza. Esto es una deuda que tenía conmigo, con Nora alguna vez lo habíamos hablado, y por fin se dieron las condiciones para hacerlo. Y bueno, acá le estamos poniendo amor y mucha buena onda.

–¿Cómo se graba el programa?

NC: –Grabamos los días martes toda la semana, entre 9 y 10 actores ponemos los micrófonos en círculo y mantenemos una distancia. Ya grabamos la primera y ahora estamos grabando Mestiza, la segunda novela, con todos los protocolos y muchísimo cuidado. La ficción en la radio es una de las cosas más difíciles que hay, porque no tenés cara, no tenés lágrimas, no tenés manos, no tenés nada, y tenés que expresarlo todo con la voz. La ficción en la radio es muy difícil, y a la vez es muy hermosa.

Víctor Agú, uno de los artífices de esta nueva propuesta de Radio del Plata Flavio H.Castaneda

–Con todos los medios digitales disponibles ahora, las plataformas de streaming y los contenidos que circulan en redes, qué lugar viene a ocupar el radioteatro en este cuadro de época?

NC: –No te lo puedo definir, lo que creo es que nada supera la imaginación, y yo con un radioteatro me puedo imaginar lo que quiero, cualquier cosa. Te puedo decir Jorge es alto y rubio, y tiene ojos celestes, pero va a ser alto como vos quieras, tener el rubio que vos quieras y los ojos celestes que vos quieras, lo vestís vos, a Jorge lo armás vos, hacés de Jorge una persona. En la tele todo lo ves, mientras que la radio es ensoñación, es imaginar, volar, dejar que tu cabeza haga lo que quiera, y creo que eso es muy rico. Acá das rienda suelta a tu imaginación, para lo bueno y para lo malo.

VA: –En este contexto de pandemia, el radioteatro es fundamental, no sólo porque lo podés escuchar en el momento que está saliendo al aire, sino que hay soportes que te permiten oírlo después. Me parece fundamental sobre todo porque no se está haciendo ficción diaria en Argentina. O sea, los actores no están trabajando, entonces es una oportunidad para que la gente los escuche, para que puedan disfrutar de una obra nuestra. Además, es Migré, que tiene tanto que ver con nuestra identidad, que pinta el barrio, que pinta nuestras costumbres, que identifica, que genera empatía. Entonces me parece que en un momento como este en el que hay que quedarse mucho en casa, es fundamental escuchar una ficción nuestra. Por otro lado, para los ciegos, que en pandemia prácticamente no va gente a leerles, es un regalo maravilloso, porque pueden acceder a la ficción gracias al radioteatro, un género que hace que el oyente participe activamente, como decía Migré, convirtiéndose en coautor, coescenógrafo, coprotagonista.

–¿Cómo se realizan los efectos de sonido?

NC: –Los hace Sebastián Pozzi, que también es actor y es la pareja de Víctor. Porque Víctor heredó de Alberto [Migré] todas las cosas de un famoso sonidista que se llamaba Ernesto Catalán, toda la familia Catalán. Entonces con esa mesa de sonido hace todas esas cosas.

VA: –Si hacés todos los efectos en forma digital, todos los personajes terminan caminando igual y todas las puertas cierran igual. No hay peso dramático en un cerrar de puerta cuando el personaje se va enojado. En la novela que estamos grabando ahora, Mestiza, necesitamos una ducha de época, de 1925, que es muy distinta a una ducha actual. Y además, generás otra fuente de laburo, tenés lo artesanal y trabajás en equipo. Cuando Sebastián da cuenta con los efectos que el personaje se aleja, marcado por mí, el actor lo va mirando y se va alejando del micrófono para alejar el plano de voz. Y así las llaves, las puertas, el agua, hasta el mar es precioso poder hacerlo artesanalmente, una cosa más integral, de equipo, mucho más creativo, con otra sensibilidad.

–¿Cuál es el perfil de los oyentes?

VA: –La audiencia es básicamente mayor de 50 años, ciegos, y ahora también hay un público joven, muy curioso, muy ávido por saber de qué se trata esto. En este momento sé por la radio que el radioteatro es un éxito de audiencia. Quizás a ese público joven le tenés que escribir algo que genere más empatía, un poco lo que alguna vez hizo Pergolini, aquellos radioteatros cortos y muy divertidos que salían al aire en Rock & Pop.

–¿A que atribuyen la fidelidad del público al folletín después de tantos años?

VA: –Primero a que se encuentra con algo que le hace recordar a la familia, a la madre, a la abuela, a ese estar alrededor de una mesa compartiendo; después a que el radioteatro tiene posibilidades que no tiene la televisión, en el sentido de que con poca plata podés contar la vida de Nijinsky o la Revolución de Mayo. Eso hace que haya una enorme variedad de cuentos y de historias.

–¿Cómo viven este regreso?

VA: –Estoy feliz de recuperar el folletín en la radio y generar una fuente de laburo en un momento tan, tan difícil para los actores y autores. Una lucha que llevo hace mil años por la ficción radial, un género muy nuestro y que no lo tenemos que perder. Digamos que lo inventamos y fue el éxito que fue.

NC: –Con mucha felicidad. De hecho, este es un proyecto mío con Víctor Agú, qué juntos decidimos hacerlo, entonces comprenderás que cuando uno encara un proyecto lo hace con mucho entusiasmo, sino no lo encararía, sobre todo a esta altura de mi vida. En este momento estamos grabando Mestiza, otra novela de Migré que había hecho en la tele con Guillermo Bredeston cuando tenía 30 años, y ahora la estoy haciendo en radio. Y bueno, estoy volviendo a hacer ese personaje. En radio lo puedo hacer, puedo manejar mi vos para que la gente crea que tengo 30 años, por más que sepan que no. En televisión no podría.

"Vivo este proyecto con mucha felicidad", afirma Nora Cárpena PATRICIO PIDAL/AFV

PARA AGENDAR

Inconquistable Corazón, de Alberto Migré. Desde el 3 de mayo, lunes a viernes, a la medianoche, por Radioteatro Del Plata. En Del Plata AM 1030. Adaptación y dirección: Víctor Agú. Cada entrega dura media hora, y a continuación sigue Radioteatro Del Plata / Detrás de escena. (www.amdelplata.com