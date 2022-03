Daniel Radcliffe habló de su potencial regreso a la saga de Harry Potter

Daniel Radcliffe está en paz con Harry Potter. Su paso por la adaptación cinematográfica de la saga literaria creada por J.K. Rowling fue aplaudido y se extendió a lo largo de ocho películas. Si bien, durante años, el actor pareció buscar caminos que lo alejaran de la imagen del valiente estudiante de Hogwarts, en la actualidad se muestra muy cómodo con el recuerdo que la gente tiene de ese papel. Y en una reciente entrevista se refirió a ese personaje, y respondió si estaría dispuesto a interpretarlo nuevamente.

En una entrevista con The New York Times, Radcliffe habló sobre Harry Potter y el legado maldito, una obra de teatro que continúa la saga. Dicho relato hace foco en un Potter adulto, y el vínculo que tiene con Albus Severus, el menor de sus tres hijos, con el que deberá enfrentar una peligrosa amenaza que tiene ecos del pasado. Sobre la posibilidad de encarnar nuevamente al mago, en una edad adulta, el actor respondió: “Alcancé un punto en el que siento que salí de Potter muy bien, estoy muy contento en donde me encuentro ahora, y creo que volver ahí sería un cambio gigantesco para mi vida”.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson volvieron a reunirse en Regreso a Hogwarts

Aunque inicialmente no ve como una posibilidad cercana volver a adoptar el atuendo de Harry Potter, Radcliffe sin embargo expresó: “ Desde luego que nunca diría nunca, pero tengamos en cuenta que la gente de Star Wars tardó unos 30 o 40 años en regresar a la saga. En mi caso, de momento solo pasaron diez. Ahora mismo, no es algo en lo que me encuentre interesado”.

Harry Potter y el legado maldito nació como una obra de teatro, y aunque no se trate de una novela, sí forma parte del canon en la continuidad de ese universo. Pero es la única historia que no tiene una adaptación al cine, y desde Warner tampoco se pronunciaron sobre una intención por llevar ese relato a la pantalla grande. Pero el director Chris Columbus, responsable de los primeros dos largometrajes de la saga, sí manifestó su interés por trabajar en esa historia: “Realmente me encantaría dirigir El legado maldito. Es una gran obra, y actualmente los chicos tienen la edad justa para volver a interpretar sus roles. Esta es una pequeña fantasía que tengo en mente”.

Con respecto a Regreso a Hogwarts, el especial televisivo que HBO Max estrenó en enero de este año, Radcliffe comentó que pudo disfrutar ese reencuentro con sus viejos compañeros, porque ese mundo “ya no forma parte de mi día a día”.

Animales Fantásticos: los Secretos de Dumbledore

Si bien para el público de Harry Potter la negativa de Radcliffe por interpretar nuevamente a ese personaje puede ser una mala noticia, eso no significa que no tengan motivos para festejar. El próximo 14 de abril llegará a los cines Animales fantásticos 3: los secretos de Dumbledore, tercera entrega de la saga que sirve a modo de precuela del universo Potter, y que le permite a los espectadores adentrarse más en numerosos secretos vinculados a ese mundo sus personajes emblemáticos.