16 de septiembre de 2020

Daniella Mastricchio tiene 32 años y es madre de tres hijos, pero hace más de dos décadas fue la niña que cantó "Corazón con agujeritos" en Chiquititas junto a Romina Yan. La pequeña que conquistó al público infantil de aquel entonces dejó de lado la actuación: ahora relanza su carrera musical como solista y presenta su primer single, "Knock Out".

Cuando tenía siete años, Mastricchio fue a un casting sin pensar que el simple hecho de presentarse iba a cambiar su vida. "No solicitaban nenas de mi edad, pero fui. Estaba Francisco Fernández de Rosa, que hacía del chef Saverio, y nos hacía presentarnos a cámara. Cuando me eligieron, no podía creerlo", recordó ella misma en Cortá por Lozano, en noviembre último.

Después de superar siete etapas de selección, llegó su momento: empezó a grabar las primeras escenas en la piel de su personaje, Sol Rivera. Anteriormente había hecho algunas publicidades, pero nunca había experimentado el exigente ritmo de una tira, que implicaría incluso cambiarse de colegio para poder equilibrar el boom de su fama con los estudios.

"No sabía muy bien de qué estábamos hablando, de la magnitud que tendría el programa. Tengo los mejores recuerdos", contó Daniella en la misma entrevista en la pantalla de Telefe. Después de la exitosa telenovela producida por Cris Morena, se alejó de la actuación y volvió a su "vida normal".

A los 18 años fue madre de su primer hijo, Valentín. Una década después llegó su hija, a quien le puso el mismo nombre que su recordado personaje, Sol. El último en incorporarse a la familia fue Bautista, que hoy tiene tres años.

El canto siguió presente en su vida y también la composición de las letras de sus canciones, que es otra de sus pasiones. 25 años después de su debut televisivo decidió relanzar su carrera artística y el próximo viernes 18 de septiembre dará a conocer, a través de su canal de YouTube, su flamante single, "Knock Out", que además cuenta con un videoclip grabado en las cercanías de la Facultad de Derecho.

En su cuenta de Instagram tiene más de 60.000 seguidores y en las últimas semanas hizo varias transmisiones en vivo, en las que charló con algunos de los fanáticos de la tira infantil que aún recuerdan con nostalgia a la niña de flequillo y ojos claros que los conmovía cada vez que cantaba: "Tengo el corazón con agujeritos y nadie me lo puede curar".