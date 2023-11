escuchar

Con tan solo siete años, Daniella Mastricchio conoció la fama y el éxito rotundo . Su carisma y talento hicieron que fuese elegida para ser una de las protagonistas de Chiquititas, el programa de televisión de Cris Morena que marcó a toda una generación. Sin embargo, no todo en su vida fue color de rosa.

“Empecé a los cuatro haciendo publicidad gráfica y televisiva”, reveló este fin de semana en el programa de Alejandro Fantino, La última cena (elnueve). “ Se dice que yo lo pedí, aunque yo no recuerdo pedir eufórica ir a un casting de televisión ”, detalló.

Sol, su personaje en la telenovela infantil, era la hija adoptiva de Belén (Romina Yan) y una de las más pequeñas dentro del grupo de niños. La canción que interpretaba, “Corazón con agujeritos”, era una de las más populares y pedidas por la gente, convirtiendo a Mastricchio en una de las niñas más icónicas y recordadas de Chiquititas.

Sin embargo, a los 11 años su mundo se vino abajo cuando su participación en la novela culminó y se encontró de repente viviendo una vida normal. “A mí lo que me pasó por muchos años es que hasta tuve vergüenza. Después de Chiquititas, que fueron cuatro años infernales de éxito, de teatro, de no tener tiempo, no tener cumpleaños, de no tener necesidades de ningún tipo porque había auto, casa, familia, amigos... cosas que aparecieron con el programa, de repente se terminó todo”, reveló. “No te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero la casa, la pileta, los viajes y los autos se compraron con Chiquititas. De repente, cuando termina, literalmente me quedo sin nada, incluso la familia ”, contó con pesar.

“Y o terminé Chiquititas a los 11 y a los 14 años estaba trabajando en una cadena de heladerías para poder comer. Imaginate que en la tele yo trabajaba y cobraba en dólares ”, continuó relatando. “No tiene nada de malo el trabajo que tenía, pero en ese momento a mí me daba vergüenza ajena”.

Esa vergüenza y frustración la llevó a atravesar una etapa difícil en su vida. “En un principio yo la pasé muy mal, por eso me alejé y tenía bajo perfil. Tuve que trabajar todo esto que me pasó porque yo no hice más que ser una niña, trabajar y disfrutar de lo que hacía”, añadió. “Hice terapia, hice coaching, todo ese trabajo me ayudó... todos los tipos de terapia alternativa los tomé”.

Uno de los aspectos más difíciles a los que se enfrentó Mastricchio fue el abandono de sus padres. “Cuando terminó Chiquititas se terminó la familia, yo estuve en soledad. Me quedé sola en el momento en que más necesitaba contención, amor, la familia”, reveló la actriz. “Mi papá falleció el año pasado, pero pude saldar las cosas con él. Con mi mamá no. Cuando tenés tantos años en los que te dicen que vos no vas a poder, te vas a quedar sola, eso es difícil... y eso era con lo que yo me crie”.

“Toda mi vida trabajé, desde que tengo cuatro años, nunca paré. Si me tuve que tomar tiempo para procesar todo esto que me pasó porque yo no le podía poner palabras, me sentía culpable de lo que sucedía, de que mi familia no estuviera”, siguió contando. En ese proceso, la actriz se encontró con la música. “Por eso hago música porque yo no puedo poner en palabras mi vida, entonces la explico en música”.

Hoy, Mastricchio vive un gran presente. Es madre de tres niños y comenzó a volver al mundo del arte. “Hice un gran trabajo, encontré el amor, primero en mí y después en un hombre que me ama, estoy casada. Voy a dar mi primer concierto en unos días también”, relató.

“Costó un montón, años... no estaba enojada sino frustrada porque uno lo que más espera de las personas que te tienen que amar es justamente que te amen, pero después entendí que cada uno tiene su forma de amar, y cuando te dicen te amo es real”, culminó.

LA NACION