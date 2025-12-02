David Duchovny: su debut como conductor, sus secretos y sus ganas de tocar con su banda en América Latina

El multifacético actor de 65 años habló sobre su nuevo programa en History, sus proyectos musicales y qué piensa de las teorías conspirativas

Actor, director, productor, músico, escritor… a David Duchovny es imposible encasillarlo en un rol. Conocido mundialmente por su papel de Fox Mulder en Los Expedientes Secretos X, este neoyorquino de 65 años es uno de los artistas más completos de su generación. De hecho, mostró este año una nueva faceta de su carrera: ahora es conductor y narrador de History Channel. “Me gusta crear cosas, ya sea este programa, escribir novelas, hacer música o dirigir películas. Disfruto casi todos los aspectos de crear algún tipo de entretenimiento, algún tipo de historia. Y, sinceramente, no sé hacer otra cosa. Así que, supongo que no tengo escapatoria”, bromeó en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso LA NACION.

Expedientes Desclasificados con David Duchovny es el nombre de esta serie documental que lo muestra en esta nueva versión y que, a través de material de archivo, recreaciones y entrevistas con expertos, explora la evidencia más reciente detrás de algunas de las operaciones gubernamentales más secretas, insólitas y sorprendentes de la historia. “Por leyes gubernamentales ciertos documentos se desclasifican con el tiempo, generalmente cuando la mayoría de los involucrados ya ha muerto. Entonces pasan a ser públicos. Se trata de documentos históricos reales que registran hechos verdaderos que antes podían haber sido solo rumores o sospechas, pero que ahora están confirmados. No son teorías conspirativas, ni conjeturas”, explicó su anfitrión y productor sobre esta serie que, tras el éxito de la primera temporada, ya confirmó dos entregas más para 2026.

Los secretos de Duchovny

Así como estos episodios abordarán operaciones encubiertas que marcaron el siglo XX (desde bases secretas bajo montañas y hielos polares hasta planes espaciales para detonar la Luna o encubrir catástrofes cósmicas), David Duchovny guarda sus propios secretos. Por ejemplo, se rumorea que tiene un coeficiente intelectual de 147 (lo normal de la media es entre 90 y 109), que habla español y portugués, que en la escuela secundaria fue compañero de John F. Kennedy, y que estudió en las prestigiosas universidades de Princeton y Yale.

“Estudié literatura inglesa. Mi formación más profunda es en ficción literaria y poesía. También estudié algo de historia, pero no demasiado. Tuve la suerte de recibir una buena educación gracias al trabajo duro de mi madre (que era maestra y administrativa en una escuela)”, confesó, quien también se destacó en los equipos de básquetbol y béisbol de ambas instituciones.

Su carrera despegó en 1993 cuando interpretó al agente especial del FBI Fox Mulder en Los expedientes secretos X. Obsesionado por la abducción de su hermana pequeña Samantha, la serie gira en torno a la resolución de los Expedientes X, además de intentar descubrir toda una conspiración del gobierno que intenta ocultar la verdad sobre lo que en realidad ocurre. Algo que, sin dudas, podría ser parte de un “Expediente Desclasificado” de History porque como dice el refrán: “La realidad siempre supera la ficción”.

“Creo que esa fue una de las razones por las que History pensó en mí, por mi vínculo con la serie. Pero eso era completamente ficción, estaba armado. Chris Carter (su creador) y los guionistas podían inspirarse en ciertas historias, mitos o cosas que sucedieron, pero lo que hacían era crear gran cine, gran televisión a partir de eso. No estaba basado en hechos reales, estaba basado en la imaginación”, advirtió su protagonista al tiempo que confesó que siempre está intercambiando ideas con Carter. “Le mando artículos todo el tiempo. De hecho, la semana pasada le estuve mandando artículos sobre ese cometa que un profesor de Harvard teorizó que tal vez no fuera orgánico, que tal vez fuera una nave espacial”, contó.

La diferencia entre un hecho ficcional y uno real es para Duchovny lo que hace que este proyecto se vuelva sumamente atractivo para la audiencia. “Estas historias desclasificadas muestran la humanidad real de las personas que intentaban lograr ciertos objetivos: personas con defectos tratando de alcanzar metas, muchas veces en la oscuridad, fuera de los límites de la democracia. Personas imperfectas tratando de cambiar la historia del mundo intentando generar un gran impacto. Algo que a veces resulta gracioso y otras veces, realmente aterrador”, explicó.

Tras remarcar que el material que se presenta en pantalla no se trata de teorías conspirativas, ni fake news, ni inteligencia artificial, Duchovny aclaró que para él “entender es más importante que creer”. “La creencia es un estado emocional; el entendimiento, un estado cerebral, un estado mental. No se puede argumentar a partir de creencias y eso es algo inquietante. Por eso, las creencias son tan poderosas”, consideró mientras compartió su preocupación por la creciente corriente de creer en conspiraciones sin evidencia; esas que siguen apareciendo de distintas formas y que suelen ser más entretenidas para la gente. “Estamos en una época difícil, una época en la que la verdad ha sido degradada sistemáticamente por personas en el poder (…) Las conspiraciones no hacen buena historia, tampoco buen gobierno. Pienso que la gente quiere que el mundo tenga sentido y las conspiraciones hacen que el mundo parezca tener sentido, aunque no sean verdaderas”, reflexionó.

El desafío de conducir

Mientras que asegura que Fox Mulder y Hank Moody (su personaje de Californication) no le enseñaron nada a nivel personal, pero sí mucho a nivel actoral (“Tuve que encontrar la manera de entrar en dos conciencias muy distintas”, advirtió), Duchovny habló de cómo fue convertirse en conductor, un rol para el que también se puso en personaje. “Traté de entender la naturaleza de la historia que estaba contando: si era oscura, divertida, misteriosa, un thriller o una comedia. Cada historia tiene su propio tono así que, como anfitrión, mi trabajo es marcar el tono de la historia que el público está por escuchar”, explicó.

Entre todas las facetas en las que se destaca, este actor, director, productor, músico y escritor asegura que la conducción es otra forma de “contar historias”. De hecho, Duchovny es uno de los íconos de Hollywood que, junto a figuras como Tom Hanks, Kevin Costner, Pierce Brosnan, Morgan Freeman, Laurence Fishburne y Danny Trejo se ha unido a esta manera que tiene History de narrar los hechos. “Me siento honrado de estar en ese grupo. Todos ellos son narradores y este es otro modo de contar historias. Es un terreno con relatos valiosos y sorprendentes, así que estoy feliz de formar parte de este canal”, aseguró.

Sus nuevos proyectos

Mientras se prepara para liderar dos temporadas más (de las que no quiso revelar detalles), Duchovny comparte sus próximos proyectos como músico y escritor. “Tengo otro álbum que probablemente salga en febrero (…) Se va a llamar Prince of Pieces y estamos realmente orgullosos, nos encanta el nuevo disco”, contó entusiasmado al tiempo que aseguró que le encantaría venir con su banda a tocar a Latinoamérica. “Aún no hemos tocado allí. Hemos hecho giras por Europa, los Estados Unidos e incluso Rusia, hace unos diez o siete años. Así que sí, deberíamos planear ir. Sería maravilloso”, agrega.

Respecto de sus libros, Duchovny dijo que hay una novela en la que está trabajando. “Veremos, veremos si la ‘desclasifico’”, bromea. “Tengo guiones que quiero hacer. Siempre estoy planeando cosas porque la naturaleza de este negocio es que, de cada 25 ideas o ejecuciones de ideas, tal vez una se concreta. Así que tengo que mantenerme bastante ocupado, ser bastante prolífico, para que algo llegue a hacerse realidad”, concluye.