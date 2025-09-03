David Duchovny reveló que se casó en secreto con su novia, una mujer 33 años menor

David Duchovny es oficialmente un hombre casado. El actor -conocido por éxitos como Los Expedientes X y Californication- acaba de revelar en una entrevista que contrajo enlace con Monique Pendleberry, una florista 33 años menor con la que se encuentra en pareja desde 2017. Fiel a su bajo perfil, el también cantante contó que la boda fue secreta y ocurrió a principios de este año.

La gran revelación sucedió este miércoles en el programa televisivo TODAY con Jenna & Friends. El actor, que fue invitado para presentar su nuevo libro de poemas, fue descubierto por Savannah Guthrie al aire: “Por cierto, te casaste este año... ¡Felicidades!”, dijo la conductora, tomando por sorpresa no sólo al entrevistado sino a toda la audiencia.

David Duchovny siempre ha mantenido su intimidad lejos de los flashes MICHAEL TRAN - AFP

Lejos de desmentir la información, Duchovny confirmó la noticia y reveló un detalle que llamó aún más la atención de todos: “Lo hice en febrero. Gracias”. Si bien el actor y escritor de 65 años no reveló intimidades sobre su enlace ni mencionó el nombre de su esposa, lo cierto es que la pareja dio el sí en una íntima ceremonia rodeada de sus amigos y familiares más cercanos.

Monique y David se conocieron en un local de jugos y batidos de la cadena SunLife Organics. Ella trabajaba allí, él era amigo del dueño de la tienda y pasó a tomar algo. A lo largo de sus ocho años de relación, Duchovny y Pendleberry han mantenido su amor lejos de los flashes. Sus contadas apariciones públicas juntos fueron en la alfombra roja del Festival de Tribeca de 2023, en el estreno de la película You People en Los Ángeles y a principios de 2024 en un partido de Los Angeles Lakers contra Oklahoma City Thunder. Este año, la pareja despertó rumores de compromiso después de ser vistos caminando por Malibú luciendo anillos de boda. Lo que parecía un compromiso era un casamiento.

Duchovny y Pendleberry, en el festival de Tribeca de 2023 Grosby Group

A pesar de que Duchovny es conocido por mantener su intimidad bajo siete llaves, Willie Geist, uno de los presentadores invitados, no pudo resistirse e indagó un poco más allá. Con la excusa de la presentación de su primer libro de poesía llamado About Time, el conductor le preguntó si alguno de sus poemas estaba dedicado a su mujer. Tras un “no” rotundo, el artista reflexionó: “¿Sabes? Es curioso. Estaba mirando las ofertas de Amazon esta mañana y decía que era el poeta de amor número uno, lo cual es divertidísimo. Es una broma porque no hay otro poeta de amor. Así que soy uno de los pocos”.

Sobre su necesidad de empezar a escribir, contó que es algo que comenzó desde su adolescencia: “Escribía poemas en la escuela secundaria, poemas terribles. Ninguno de esos están en el libro (risas). Pero era una manera para mí de intentar hablar sobre cosas que se sentían casi demasiado profundas para las palabras. Cuando era niño, nadie nos decía que lleváramos un diario, así que también era como un código porque si mi mamá lo encontraba, no podría descifrarlo. Era una manera muy privada de hablarme a mí mismo”, confesó.

Antes de Pendleberry, el actor estuvo casado 17 años con la actriz Téa Leoni, con quien tuvo dos hijos: West, de 26, y Kyd, de 23. Tras separarse de ella en 2014, Duchovny expresó que no se imaginaba casándose de nuevo. “No creo que quiera volver a casarme. ¡Me siento viejo!”, le dijo a People por aquel entonces. “Mi matrimonio y mi familia son una de las partes más felices de mi vida. Nunca lo cambiaría. No entiendo por qué la gente intenta reescribir su historia”, agregó.

Mientras que Leoni rehízo su vida rápidamente con Tim Daly, Duchovny tardó casi tres años en volver a enamorarse. Sin embargo, durante todos estos años la expareja mantuvo una cordial relación por el bienestar de sus hijos. “David me dio los dos mejores regalos del mundo. No sé cómo podría odiarlo. Siempre nos hemos querido y adoramos a estos niños. No me hago la tonta. Entiendo que los sentimientos pueden herirse y que las cosas se pongan feas. Hemos tenido momentos así. Pero estos niños son demasiado importantes, y él siente lo mismo, lo sé. Es un buen chico”, le confesó Tea a la revista Parade.

Por su parte, el actor coincidió con los dichos de su primera esposa y aseguró que “siempre estarán conectados y ahí el uno para el otro”.