David Harbour habló de su pálpito equivocado con respecto a Stranger Things

A lo largo de los últimos años, David Harbour se consolidó como un actor al que vale la pena seguirle el rastro. Gracias a su interpretación como Hopper en Stranger Things, él se convirtió en una figura muy querida por el público. Y justamente en referencia a esa ficción, el intérprete recordó una predicción que tuvo hace varios años, en la que no pudo estar más equivocado.

Stranger Things 4 NETFLIX

Cuando la primera temporada de Stranger Things se estrenó en julio de 2016 fue un éxito casi instantáneo. Los televidentes pronto quedaron rendidos ante el encanto de esa propuesta, sus entrañables personajes, y ese tono melancólico atravesado por la estética de la década de los 80. La segunda temporada se estrenó al año siguiente, y con su cuarto año finalizado hace pocas semanas, la serie es aún es uno de los tanques invencibles de Netflix. Pero cuando esa producción se puso en marcha, Harbour tuvo una mirada notablemente pesimista.

El sheriff Hopper (David Harbour) y Joyce (Winona Ryder) Netflix

En una reciente entrevista con el ciclo The One Show de la BBC, Harbour recordó con humor, un viejo pálpito que tuvo, en los primeros días de rodaje: “Recuerdo que cuando estábamos filmando la primera temporada, nos encontrábamos en Atlanta, y la persona encargada del peinado se me acerca, más o menos cuando íbamos por la filmación del cuarto capítulo, y me dice que ella creía que esto no iba a funcionar. El tiempo pasó, y cuando terminamos de grabar todo y nos despedimos, yo estaba convencido que de ningún modo nos iban a dar luz verde para una segunda temporada. Estábamos destinados a convertirnos en la primera serie de Netflix, en no tener un segundo año”. Por último, y sin dejar de sorprenderse por sus propias palabras, concluyó: “En realidad creíamos que nadie la iba a ver, y que su lanzamiento sería un desastre”. Para alegría de todos los involucrados en ese proyecto, Stranger Things fue un éxito sin precedentes para esa plataforma streaming.

Si bien Harbour tiene por delante el rodaje de la quinta y última temporada de esa ficción, ya tiene en carpeta su próximo proyecto. Se trata de una miniserie para HBO titulada My Dentist´s Murder Trial, en la que compartirá pantalla con Pedro Pascal. Basada en el libro homónimo, cuenta la historia real de un dentista llamado Gilberto Nunez, quien fue acusado de asesinar a uno de sus amigos. De momento, no hay fecha de estreno para este drama en el que Harbour y Pascal también se desempeñan como productores.