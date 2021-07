De Brad Pitt a Charlize Theron: cómo fueron los primeros besos de los famosos

Desde la “deprimente” cita de Kate Beckinsale (que la actriz ahora se toma con humor) hasta el romántico beso de Robert Pattinson (que derivó en una situación inesperada), los famosos no tienen inconvenientes en recordar cómo fue su primera experiencia besando a alguien, y en la mayoría de los casos mantienen ese recuerdo muy vívido.

*MILO VENTIMIGLIA

Milo Ventimiglia recordó sus épocas en la escuela secundaria AP

El primer beso del actor de This Is Us le generó algunos problemas. Ventimiglia contó, en diálogo con W Magazine, que el hecho se produjo en su último año en la escuela secundaria y que quebró el vínculo con quien era uno de sus mejores amigos en ese momento. “Me acuerdo que a él le gustaba una chica, estaba con ella, pero la trataba mal, entonces yo me metí en la situación para defenderla y él se enojó y me dijo: ‘bueno, entonces deberías besar a Milo’, lo cual me desconcertó”, detalló el actor, quien añadió que la joven se llamaba Michelle. “Ella se me acercó y me besó, estaba entre aterrado y enamorado por haber sentido algo que nunca me había pasado. Fue increíble y quería que volviera a suceder, pero al mismo tiempo mi amigo estaba de algún modo con ella y toda la situación fue complicada”, narró el exGilmore Girls.

*TIMOTHÉE CHALAMET

Timothée Chalamet tuvo su primer beso en un bello escenario

El actor de 25 años, quien estuvo en pareja con las actrices Eiza González y Lily-Rose Depp, y con la modelo hija de Madonna, Lourdes Leon, también le narró a W Magazine cómo fue su primer beso, que se produjo en un lugar soñado: en la terraza del hotel Marriott, en Times Square. “Los ascensores se movían muy rápido, son esos de vidrio, nos metimos allí y yo estaba muy nervioso. Me acuerdo que ella se puso un poco de brillo en sus labios y yo lo interpreté como una señal”, recordó el joven nominado al Oscar, quien fue traicionado por los nervios. “Yo también me puse labial y le dije que no era la primera vez que besaba a alguien, fue un desastre”, contó con sinceridad y se reservó el nombre de la chica con quien estaba en ese momento.

*HALLE BERRY

Halle Berry contó que su primer beso fue con una chica Grosby Group - LA NACION

“Mi primer beso fue con una chica”, compartió en una ocasión Halle Berry, para luego contextualizar la situación. “Yo estaba de novia en esa época con un chico que se llamaba LaShawn Boyd y quería darle un buen beso pero no sabía cómo hacerlo, entonces le pedí a mi mejor amiga de ese momento que me explique bien la dinámica del beso francés”, recordó la actriz. “Ella fue a mi casa y me besó por 30 minutos y a la noche siguiente fui y besé a LaShawn”, reveló Berry.

*BRAD PITT

Brad Pitt reveló el nombre de la persona a quien le dio su primer beso Emma McIntyre / Getty Images

Uno de los grandes galanes de Hollywood tuvo un beso que, afortunadamente para ambas partes, se asemejaba a uno propio de una comedia romántica. “Se llamaba Lisa”, contó el actor de El club de la pelea. “Vivía a una cuadra de mi casa y estábamos en su garaje y ahí sucedió. Me acuerdo estar tan entusiasmado cuando nos besamos porque la anticipación me había llenado de nervios”, confesó Pitt quien, tras el beso, se mostró muy feliz. “Estaba cerca, pero me fui corriendo a mi casa”, compartió el ganador del Oscar.

*KATE BECKINSALE

El primer beso de Kate Beckinsale no fue nada agradable

Cuando el conductor James Corden le preguntó a Kate Beckinsale sobre su primer beso, la actriz fue totalmente sincera: “Fue muy deprimente, de hecho estoy sorprendida de haber podido besar a alguien más después de eso”, contó en The Late Late Show. “A esa altura, todas mis amigas lo habían hecho, entonces pensé en hacerlo también para que no me consideren rara. Estábamos en una fiesta y el chico que me quería besar había terminado de comer una pizza con salchichas y yo era una vegetariana militante, así que fue traumático”, expresó Beckinsale asegurando que no pudo concentrarse en el hecho. “Mientras estaba pasando solo podía pensar en lo que tenía la otra persona en la boca”, dijo entre risas y agregó: “Después la llamé a mi mamá para que me pase a buscar”.

El primer beso de Kate Beckinsale - Fuente: The Late Late Show with James Corden

*DAKOTA FANNING

Dakota Fanning recordó su adolescencia y primer beso AGENCIAS

Cuando a Dakota Fanning le preguntan por su primer beso, la joven hace una salvedad: “Yo separo mis besos de ficción de los reales”, aclara. “Entonces si tengo que recordar mi primer beso fuera de la pantalla, puedo contar que tenía 14 años, estaba viendo a un chico que fue a mi casa y estábamos en la pileta. En un momento de la tarde yo entré a buscar un regalo que le había comprado. Cuando salí, noté que se había dado vuelta la gorra y pensé ‘oh, ese gesto significa algo’ y bueno... después pensé que todo el mundo se iba a dar cuenta de lo que había pasado porque yo estaba con toda la cara roja”, contó la actriz de The Alienist.

*ZAC EFRON

Zac Efron habló de cómo fue su primer beso AP

La primera experiencia de Zac Efron al besar fue en quinto grado. “Estaba arriba de un árbol, en un fuerte que había, y estábamos jugando a ‘verdad o consecuencia’ y de repente el juego se convirtió en ‘tenés que besar a tal persona’, y yo era el único chico en un grupo de mujeres así que estaba entusiasmado”, relató el actor en diálogo con revista Seventeen, pero no quiso brindar más detalles sobre esa jornada.

*ROBERT PATTINSON

Robert Pattinson tuvo su primer beso en un edificio londinense

Robert Pattinson tuvo su primer beso en su Londres natal y se lo contó a W Magazine. “Estaba en el techo de un edificio a la vuelta de mi casa, creo que tenía 12 y ella era mi novia. Solíamos volver del colegio siempre juntos. Recuerdo que fue muy romántico y que después seguimos de novios por un tiempo”, compartió el actor. De todas formas, su anécdota juvenil no le dejó un buen sabor. “Yo pensaba que estaba todo bien y un día vino y me dijo: ‘Empecé a salir con otra persona’ y no lo podía creer”, contó.

*CHARLIZE THERON

Charlize Theron asoció su primer beso a una película AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI - Archivo

“Recuerdo que era todo oscuridad, saliva y lengua”. Con esa frase sintetizó Charlize Theron cómo fue su primer beso, que llegó a los 13 años y que no fue de su agrado, dado que el escenario no ayudó. “Estábamos en el jardín, veníamos de ver Pesadilla, ¡muy romántico todo! Así que estábamos ahí parados, como que estaba todo muy planeado”, recordó. “Habíamos dicho que nos íbamos a ver en mi casa, que íbamos a ver una película, y cuando llegó el momento empezamos a discutir acerca de quién iba a dar el beso primero, estuvimos parados por un tiempo larguísimo en la oscuridad, fue horrible”, detalló la actriz, quien hasta el día de hoy, a sus 45 años, recuerda el nombre del chico. “Se llamaba Nicky”, contó en una entrevista con NYRock.

*MILA KUNIS

El primer beso de Mila Kunis fue nada menos que con su marido, Ashton Kutcher AP

La actriz Mila Kunis contó que su primer beso fue con quien sería su futuro marido: Ashton Kutcher. En 1998, mientras filmaban la sitcom That 70′s Show (en la que ella interpreta a Jackie Burkhart y él, a Michael Kelso), se dieron un beso televisivo. Sin embargo, no fue hasta el año 2012 que se produjo un chispazo entre ambos en la ceremonia de los Globos de Oro. “Me parecía rarísimo estar mirando a una persona que había conocido desde siempre, pero en esa ocasión con otro interés”, le contó Kunis a Marc Maron en su podcast WTF. La pareja se casó en 2015 y son padres de Wyatt y Dimitri.

El primer beso de Ashton Kutcher y Mila Kunis fue en pantalla - Fuente: YouTube