No podía pagar su viaje de egresados, contó su historia en la televisión y Jimena Barón tuvo un gesto inesperado

La última emisión de Es mi sueño (eltrece) dejó un momento muy especial que generó conmoción en el público. En la gala, Jimena Barón sorprendió con un gesto que conmovió tanto en el estudio como del otro lado de la pantalla: decidió regalarle el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años que dijo que no podía costearlo y que emocionó a todos con su historia de vida.

Jeremías, oriundo de Chapadmalal, llegó al escenario con una identidad muy marcada que no pasó desapercibida. Con vestimenta tradicional de campo y una seguridad que llamó la atención desde el primer momento, se mostró firme frente al jurado y dejó en claro su fuerte conexión con el folclore, una pasión que sorprende por su profundidad a tan corta edad.

El joven de 17 años conmovió con su historia de vida en Es mi sueño (Captura: eltrece)

Detrás de esa presencia escénica hay una historia de esfuerzo: además de asistir al colegio, trabaja junto a su papá en el campo, realizando distintas tareas rurales. Sin embargo, es en la música donde encuentra su verdadero refugio. Su interpretación de “Chacarera del Triste”, de Los Chalchaleros, estuvo atravesada por una emoción que fue más allá de lo técnico. Con una voz rasgada y una entrega absoluta en el escenario, logró conmover al público y se llevó una ovación que reflejó el impacto de su historia y su talento.

Su interpretación que logró emocionar a todos

Jimena Barón emocionó a todos: le pagó el viaje de egresados a un participante de Es mi sueño

La interpretación de Jeremías logró atravesar por completo a los miembros del jurado, pero fue Jimena Barón quien se mostró especialmente movilizada, al conectar con un aspecto de la historia del joven que la llevó a recordar su propia experiencia. “Yo no terminé el colegio, me falta quinto año, por ende no me iba a ir de viaje. Un día me llamó mi director, Alberto, y me dijo: ‘Vos trabajás muchísimo, hace mucho tiempo, no te pierdas ese recuerdo porque es de los más importantes de la vida’”, relató, visiblemente conmovida.

A partir de ese recuerdo, la jurado decidió profundizar en la situación de Jeremías. “Estoy leyendo que vos no te vas a ir de egresados porque no tenés plata, ¿verdad?”, le preguntó. Ante eso, el joven confirmó lo que estaba atravesando y explicó su postura con una madurez que causó furor: “Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje, aunque sé que es importante”, lanzó. Fue entonces cuando Jimena no dudó y le hizo una propuesta que desató una inmediata reacción en el estudio: “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”, expresó, generando una ola de aplausos.

Jimena Barón se ofreció a pagarle el viaje de egresados y emocionó a todos (Captura: eltrece)

El participante, emocionado, no pudo contener las lágrimas mientras la artista se acercaba para abrazarlo. En medio de eso, la cantante sumó: “Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas”. El clima en el estudio se transformó en pura emoción, y Guido Kaczka lo sintetizó al instante: “Voy a pedir dos aplausos. El primero para Jimena Barón y el segundo para este crack bonaerense”, expresó.