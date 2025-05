De la ausencia de Mirtha Legrand al voto de Guillermina Valdés y Graciela Alfano, cómo viven los famosos las elecciones legislativas

“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar”. Con esas palabras, Mirtha Legrand dio aviso a la prensa que la esperaba, como ya es tradición el día de elecciones en la Ciudad, en la puerta de la Escuela Primaria Común Nro. 20 Carlos María Biedma, en el barrio porteño de Palermo, donde suele votar la conductora.

El comunicado fue leído en vivo durante la cobertura de TN. Allí, la periodista Mariana Mactas explicó que “es casi uno de los rituales de todas las elecciones esperarla porque sabemos que a Mirtha le encanta votar y, lamentablemente, esta es la excepción”, señaló desde el móvil instalado en el colegio porteño. Y agregó: “su presencia estaba en duda por la lluvia, el cambio de clima y estas actividades que sabemos que tiene. Pero, como sabemos que le gusta mucho votar, vinimos a esperarla en esta escuela. La próxima será. Esta vez no tendremos la estampa que forma parte de las elecciones”.

Más allá de que la ley vigente indica que el voto es optativo para las personas mayores de 70 años, lo cierto es que Mirtha siguió yendo a votar en cada elección aunque ya no fuera obligatorio para ella.

Marcela Tinayre fue a votar antes del mediodía. Muy sonriente, hizo la cola, esperó su turno y finalmente emitió su voto Gerardo Viercovich

Gorrita, anteojos de sol, un saco para enfrentar el descenso de temperatura y unas zapatillas muy cancheras, el look elegido por Marcela Tinayre para ir a votar y disfrutar de la soleada mañana de domingo

Flor de la V, de las primeras en emitir el sufragio Gerardo Viercovich

Muy canchera, Graciela Alfano cumplió con su deber cívico y saludó a cada una de las autoridades de la mesa Gerardo Viercovich

Después de dos días de lluvias y tormentas, el sol reapareció justo para las elecciones legislativas. Graciela Alfano, provista de anteojos de sol, emitió su vito electrónico este domingo Gerardo Viercovich

Guillermina Valdés fue a votar en compañía de su hijo Lolo, que aprovechó la salida cívica para tomarse un helado Gerardo Viercovich