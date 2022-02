De la mano y sonrientes: la romántica salida al teatro de Soledad Fandiño y su novio, Lucas Langelotti

Soledad Fandiño y Lucas Langelotti siguen mostrándose juntos y muy enamorados. La pareja había pasado sus vacaciones en enero en José Ignacio, donde los flashes registraron charlas en la arena y visitas a diversos paradores de la zona. A mediados del año pasado, la actriz y conductora confirmó que estaba en pareja con el joyero y, desde entonces, comparten muchas actividades juntos.

En enero también fueron vistos con Benjamín Vicuña, amigo de Fandiño, quien se encontraba disfrtando de unas jornadas de relax en el mismo distrito del país vecino, y quien ya empezaba a dejarse ver con su nueva novia, la licenciada en marketing Eli Sulichin. Asimismo, ambas parejas fueron fotografiadas en el parador La Huella, una de las playas más concurridas, y su presencia no pasó inadvertida.

El sábado por la noche, Fandiño y Langelotti compartieron otra romántica salida, y en esta ocasión eligieron el teatro. La pareja fue al Metropolitan a ver la obra Ella en mi cabeza, la comedia dirigida por Javier Daulte protagonizada por Joaquín Furriel, Florencia Raggi y Juan Leyrado. Los novios ingresaron a la sala sonrientes y de la mano, y se sacaron fotos con Furriel una vez concluida la función.

