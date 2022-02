El mal momento de Emilia Mernes en su viaje a Italia con Duki: “Estoy recuperándome”

Después de un comienzo de año agitado, que los tuvo dando shows por distintos lugares de la Argentina y Paraguay, Emilia Mernes y Duki se tomaron unos días para viajar juntos a Italia. La pareja estaba disfrutando a pleno de Roma, pero el viaje tomó un rumbo inesperado cuando la cantante sufrió un pequeño percance de salud que la obligó a quedarse unos días adentro.

“Renací como el Ave Fénix”, adelantó ella en una historia de Instagram, mientras de fondo sonaba la canción “Vivir así es morir de amor”, de Nathy Pelusso.

“Les paso a contar lo siguiente: el segundo día que llego a Italia, me intoxico. Ya era raro que venía todo muy bien”, le contó a sus seguidores. “Y sí, bueno, me intoxiqué con pasta, que es mi comida preferida ”, reveló mientras al pie del video se podía leer “Ahora ya toy mejor”.

El malestar de Emilia fue tan fuerte que incluso llegó a levantar temperatura. “Imagínense lo intoxicada que estaba que hice fiebre (sic). Pero bueno, ya estoy, ya está. Ahora, a seguir disfrutando del viaje”, dijo con tono positivo. “Era mi sueño venir a Italia y estoy esperando recuperarme para volver a comer pasta”, añadió.

Poco después de subir el video, los artistas fueron a cenar a un restaurante. Desde allí, Duki filmó a la entrerriana y no pudo dejar de destacar la belleza de su novia. “¡Me vuelvo loco! Me mirás así de nuevo y te pido casamiento, loquita”, le dijo mientras ella se reía. “Me levanté una rocha por ahí, está preciosa la verdad”, escribió el trapero sobre el video.

Hace dos días, él subió un divertido video culpándola a ella por un accidente que tuvo en el baño. “Gente, hoy me estaba afeitando y esta bol… me empujó, miren lo que me hice”, exclamó entre risas mientras mostraba los pequeños cortes que se provocó en el rostro. Sin embargo, Emilia no se hizo cargo de la acusación.

“No, bueno. ¿Qué van a pensar que soy? Yo estaba durmiendo”, respondió Emilia. “Me cortaste, decí la verdad. ¡Me duele! ¡Me duele!”, continuó Duki entre risas.

Duki sufrió un accidente doméstico y culpó a Emilia Mernes por haberlo empujado

Duki y Emilia confirmaron su romance en diciembre, después de meses de rumores. La pareja habría comenzado la relación a mitad del 2021, cuando trabajaron juntos en la canción “Como si no importara”.

Desde el día que blanquearon la relación, ambos se entretienen interactuando con sus seguidores, que están pendientes de cada paso que dan.