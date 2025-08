De la salida nocturna de Guillermo Francella a los proyectos que lo tienen entusiasmado

Mientras palpita el estreno de Homo Argentum, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat que llega a los cines del país el próximo 14 de agosto, Guillermo Francella fue a ver Rocky al teatro y compartió un cálido encuentro con Nico Vázquez y el resto del elenco. Además, el icónico actor reveló que en 2026 regresará a las tablas con una obra que lo tiene muy entusiasmado.

Guillermo Francella posó con Nico Vázquez y Daiana Fernández

“¿Vos viste cómo festejaba la gente? Fue lo que más me gustó“, aseguró el protagonista de El encargado (Disney+) durante su charla con los actores de Rocky. Mientras Vázquez celebraba los elogios recibidos, Francella agregó: “Es una gran producción, desde lo interpretativo lograron algo muy lindo y la gente se enamoró con ustedes”.

Guillermo Francella felicitó a Nico Vázquez

Las imágenes fueron compartidas por Vázquez en su cuenta de Instagram, donde agradeció la presencia del actor y sus generosos comentarios: “Tuvimos el lujo de recibir a uno de los más grandes actores que tiene nuestro país: Guillermo Francella. Nos llenó de elogios, de reconocimiento y de una calidez que nos emocionó a todos. Le hice saber lo que significa para mí y para casi todos los actores de esta profesión. Gracias, Guille, por tu generosidad, por venir con tanto amor y por regalarnos una noche que queda para siempre. Un verdadero honor haberte tenido con nosotros. ¡Te quiero!“

Guillermo Francella junto a Nico Vázquez y el elenco de Rocky

Son días de mucha actividad para Francella, que se encuentra en plena promoción de su nueva película, una comedia negra compuesta por 16 historias, todas protagonizadas por él, que diseccionan con ironía los vicios y virtudes de la sociedad argentina.

La semana pasada, el actor fue galardonado por su trayectoria en los Premios Sur, la gran fiesta del cine argentino que se realizó por primera vez en la ciudad de Córdoba.

Guillermo Francella y uno de los 16 personajes que interpreta en Homo Argentum, de la dupla de directores Cohn y Duprat

También está expectante por el estreno de su primer film en España, Playa de lobos, una comedia de Javier Veiga que ya fue presentada en el Festival Málaga y que llegará a la pantalla grande de ese país el 24 de octubre.

Como si eso fuera poco, porque también hay que tener en cuenta que grabó la cuarta temporada de El encargado, el célebre actor volverá a los escenarios con la primera adaptación teatral de la película Desde el jardín (1979), dirigida por Hal Ashby y basada en la novela de 1971 del escritor Jerzy Kosiński. Se trata de la última película que el actor británico Peter Sellers estrenó en vida un año antes de su muerte, en 1980.

La versión que protagonizará Francella en el teatro Metropolitan será con la dirección de Marcos Carnevale y con Andrea Frigerio en el rol que interpretó Shirley MacLaine, según pudo confirmar LA NACION.

La obsesión de Guillermo Francella

El actor de El secreto de sus ojos estuvo en la primera emisión de Otro día perdido (eltrece), el nuevo programa de Pergolini, y dio a conocer algunos detalles poco conocidos sobre su personalidad. En particular, sacó a la luz su obsesión por el orden, una manía que tiene desde hace años y que, a pesar del paso del tiempo, mermó muy poco.

“Vos sos muy obsesivo, de tener todo muy ordenado. Tenés los papeles guardados en folios, incluso doblás la ropa ¿Hiciste terapia? No lo digo como algo malo, sino como bueno”, bromeó el conductor del ciclo.

La obsesión desconocida de Guillermo Francella

“Es fuerte lo que me decís, en vez de ponderar la actitud que uno tiene. De verdad que la ropa no tanto, pero todo lo otro sí. Muchos me dicen por qué no delego, pero delegué dos veces y no funcionó”, se sinceró el entrevistado.

“Lo que pasa es que ellos me decían ‘si lo querés hacer a tu manera, yo no lo puedo hacer a tu manera’. Es verdad que si delego estaría más estresado”, sumó, reconociendo que se siente más tranquilo haciendo las cosas él mismo y de la forma que él prefiere.