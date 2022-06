De las vacaciones con “sabor a revancha” de Camila Cabello a las parejas más buscadas de Hollywood

LA NACION

Ya sea en un paseo tranquilo a plena luz del día como en una salida romántica, los famosos de Hollywood no pueden huir de los flashes. En este caso, Camila Cabello fue fotografiada mientras disfruta de unas tranquilas vacaciones en las playas de Miami acompañada de sus amigas.

A la cantante de “Havana” se la notó radiante y feliz , entre chapuzón y chapuzón, después de un comienzo de año movido a raíz del lanzamiento de su tercer disco, Familia.

Recientemente, Cabello fue noticia cuando se pronunció sobre la aceptación de los cuerpos reales y libres de estereotipos. “He usado bikinis que eran demasiado pequeñas y no he prestado atención a mi aspecto, luego veía las fotos en Internet y los comentarios y me molestaban mucho ”, escribió en un texto que compartió en su cuenta de Instagram. “Los mensajes que recibo de la sociedad suenan fuertes en mi propia cabeza”, sumó en su publicación de hace dos meses.

Curiosamente, se refirió al mal momento que vivió en un club de playa en Miami cuando detectó que los paparazzi la estaban fotografiando. “Intenté fingir que no estaban allí, pero no pude. Sabía que salía ‘bien’ en las fotos y que lo conseguiría y, sin embargo, nunca la he pasado peor en la playa” , reveló.

"No respiraba y apenas sonreía", confesó hace poco Camila Cabello sobre sus anteriores días de playa, cuando sufría, y mucho, por la mirada social Backgrid/The Grosby Group

Camila Cabello y unas imágenes que describen a la perfección su actual estado de felicidad Backgrid/The Grosby Group

“Recuerdo cuánto me impactó darme cuenta de que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos”. En su posteo, también compartió: “Hoy me compré una bikini nueva, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al mar porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa. Contuve la respiración tan fuerte que hasta me dolían los abdominales. No respiraba prácticamente y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude”.

Asimismo, Cabello aseguró que ahora se encuentra disfrutando de su cuerpo libre de prejuicios. “Estar en guerra con tu cuerpo es tan de última temporada. Somos mujeres reales, con curvas, celulitis, estrías y grasa. [Existe] una cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es, en absoluto, real para muchas mujeres. Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, hinchazón y fluctuaciones de peso... Y muchas cosas más”, expresó la joven cantante que fue captada por los flashes, solo que ahora mucho más distendida y feliz.

Harry Styles y Olivia Wilde, a los mimos en Londres Backgrid UK/The Grosby Group

Por otro lado, Harry Styles y Olivia Wilde se mostraron muy cariñosos por las calles de Londres y Austin Butler comenzó el tour promocional de Elvis, el film que podría llevarlo al Oscar. En casi todas las paradas lo acompaña Kaia Gerber, su joven novia modelo, hija de la célebre Cindy Crawford.

Asimismo, Katie Holmes se mostró en Nueva York con su nuevo novio, el músico Bobby Wooten III y Jennifer Lawrence paseó en Los Ángeles a su pequeño bebé junto a su marido, el galerista Cooke Maroney.

Austin Butler llegó a la proyección de su nueva película 'Elvis' acompañado de su novia de 20 años, la modelo, e hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber Backgrid/The Grosby Group

Katie Holmes y su novio, el músico Bobby Wooten III, súper compinches en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York Splash News/The Grosby Group

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney abandonan junto a su pequeño hijo el restaurante Eataly, en Los Ángeles TIDLA-16