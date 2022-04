La dura reflexión de Camila Cabello sobre los estereotipos de belleza y la persecución de los paparazzi

Camila Cabello compartió sus reflexiones en torno a los estereotipos de belleza. La joven cantante y actriz se mostró molesta ante las imposiciones de la sociedad en torno a cómo debe lucir una mujer y recurrió a sus propias vivencias. La artista contó que en varias oportunidades se angustió por las críticas que recibió sobre su aspecto físico y que llegó a sufrir trastornos en su salud mental.

“He usado bikinis que eran demasiado pequeñas y no he prestado atención a mi aspecto, luego veía las fotos en Internet y los comentarios y me molestaban mucho”, escribió en un texto que compartió en su cuenta de Instagram. “Los mensajes que recibo de la sociedad suenan fuertes en mi propia cabeza”, sumó.

Y recurrió a su experiencia en un club de playa en Miami cuando detectó que los paparazzi la estaban fotografiando. “Intenté fingir que no estaban allí, pero no pude. Sabía que salía ‘bien’ en las fotos y que lo conseguiría y, sin embargo, nunca lo he pasado peor en la playa”, reveló. Y sumó: “Recuerdo cuánto me impactó darme cuenta de que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos”.

Este hecho, el de ser “acechada” por las cámaras de forma constante y las críticas posteriores, la han hecho sentir, según expresó: “súper vulnerable y desprevenida”.

“Hoy me compré una bikini nueva, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al mar porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa. Contuve la respiración tan fuerte que hasta me dolían los abdominales. No respiraba prácticamente y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude”, contó sobre una de sus últimas experiencias.

“Estar en guerra con tu cuerpo es tan de última temporada. Somos mujeres reales, con curvas, celulitis, estrías y grasa”, dijo en la publicación que sumó más de 1 millón de me gusta. “[Existe] una cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es, en absoluto, real para muchas mujeres. Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, hinchazón y fluctuaciones de peso... y muchas cosas más”, dijo Cabello.

Para cerrar el aclamado mensaje, Cabello expresó: “Irónicamente, toda la terapia y todo el trabajo interior es para tratar de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Hoy estoy de luto por ella. Feliz, tonta, respirando, fingiendo ser una sirena, LIBRE”.

Hace poco, la cantante había hablado del tema a través de una publicación en TikTok en el que animaba a las mujeres a amar sus cuerpos. La cantante, quien le da dado vida a Cenicienta, ha sido nominada tres veces a los premios Grammy y es toda una celebridad en el mundo de las redes sociales.

Los problemas de salud mental

Cabello, quien comenzó su carrera en el grupo Fifth Harmony, del cual se alejó en 2016 para dar sus primeros pasos como solista, empezó a sentirse emocionalmente inestable antes del estallido de la pandemia, pero su problema se acentuó con el tiempo. “Antes [de la pandemia] me sentía muy agotada. Había estado trabajando casi sin parar desde los 15 años”, se lamentó Cabello en el último episodio de Time to walk emitido por Apple TV. “Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. Sumale a eso a mis batallas con la salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, a pesar de todo, seguía trabajando”, añadió la cantante cubanoamericana de 25 años, quien en mayo de 2020 había hablado por primera vez de su salud mental y explicado públicamente en una entrevista en Wall Street Journal Magazine que padece de un trastorno obsesivo compulsivo como consecuencia de una fuerte ansiedad.

“Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día”, confesó refiriéndose al impacto que supuso para ella pasar de no tener ni un solo descanso a dejar de trabajar abruptamente. La ausencia de distracciones hizo que su salud mental empeorara. “Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente”, reveló la expareja de Shawn Mendes.