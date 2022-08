Tom Holland se suma a la lista de famosos que se van de las redes sociales

“Reflexionemos acerca de la salud mental”, escribió esta semana el actor Tom Holland, protagonista de Spider Man, en su cuenta de Instagram al anunciar que abandonaba las redes sociales. Su nombre se suma al de muchos otros famosos que deciden tomarse un descanso o incluso eliminar sus perfiles virtuales por la repercusión que la interacción en línea tiene en sus vidas.

La problemática abarca desde casos de celebridades que se convierten en víctimas de agresiones, como cuando Millie Bobby Brown expuso los mensajes de odio y memes hirientes que recibía, a quienes prefieren evitar de raíz la exposición en estas plataformas, como Emma Stone, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Emily Blunt, Sandra Bullock o Daniel Radcliffe.

En otras situaciones, varias de las personalidades y artistas que anuncian su retiro de las redes terminan regresando a ellas tiempo después. Lo cierto es que, si bien estos espacios de intercambio acercan a las estrellas a audiencias masivas y les permiten publicitar sus trabajos, las repercusiones de esa exposición no siempre son las esperadas.

Tom Holland: “Son sobreestimulantes y abrumadoras”

El actor británico Tom Holland acaba de informar que abandona las redes para ocuparse de su “salud mental”. El popular actor subió un video de tres minutos de duración para despedirse de sus fans, anunciando su decisión de eliminar de su teléfono las aplicaciones Twitter e Instagram.

El intérprete, de 26 años, le dijo a sus 67 millones de seguidores: “Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, pero es algo mucho más fácil de decir que de hacer”. Contó allí que había estado ausente de la redes durante varias semanas y aclaró que hacía esta aparición momentánea para compartir que las redes perjudicaban su salud mental, especialmente cuando leía cosas sobre sí mismo.

“Me tomé un descanso porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes y abrumadoras. Me quedo atrapado y caigo en una espiral dañina cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Por ello, decidí darme un descanso y eliminar la aplicación”, aclaró.

Su posteo recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos de otros artistas como Justin Bieber o el creador de videojuegos Khaby Lame, quien manifestó: “Tomate tu tiempo, te amamos”.

Bajo tratamiento, Ezra Miller permanece alejado de las redes

En estos días, otra cara conocida del universo de los superhéroes, Ezra Miller, actor de The Flash, reveló que padece “problemas complejos de salud mental”. A través de un comunicado publicado por la revista Variety, el intérprete, quien acumula múltiples denuncias y acusaciones de abuso, pidió disculpas por su comportamiento y afirmó que estaba recibiendo ayuda de especialistas.

Semanas atrás, la cuenta de Instagram de Miller, la cual estaba verificada y tenía miles de seguidores, fue desactivada. Ocurrió, en su caso, días después de que se hicieran públicas dos nuevas acusaciones públicas en su contra: la de unos padres que denunciaban a la estrella por drogar a su hija menor de edad y el de una madre que alegó que terminó asustando a su hijo, de 11 años, luego de un violento encuentro con el actor.

Ezra Miller dejó las redes sociales

Ariana Grande, una de las estrellas con mayor número de fans

En diciembre, Ariana Grande desactivó su cuenta de Twitter. No era la primera ocasión en que lo hacía. En 2018 cerró sus redes sociales tras la muerte de su exnovio, el rapero Mac Miller. Ese año, estaba en pareja con el comediante Pete Davidson, a quien los seguidores de la artista no le perdonaron que se dirigiese a ella en una ocasión de una forma irrespetuosa. Davidson abandonó las redes y su pareja lo siguió.

Sin embargo, la decisión de ausentarse del espacio virtual fue temporal. A sus 29 años, Ariana Grande permanece hoy en el podio de las estrellas con mayor número de seguidores en Instagram. Suma 343 millones, cifra con la que supera a figuras como Jennifer Lopez y Kim Kardashian.

Selena Gómez y el efecto de las críticas sobre su cuerpo

En 2018, Selena Gómez decidió cerrar temporalmente su perfil de Instagram porque recibía críticas por los cambios en su cuerpo. Esos mensajes provocan un efecto negativo en su estado de ánimo. En una entrevista con Live! With Kelly and Ryan, la artista contaba cómo se sentía cada vez que visitaba las redes. “Me estaba afectando. Me hacía sentir deprimida y mal conmigo misma. Veía mi cuerpo de manera diferente. Antes usaba muchísimo Instagram, pero se ha convertido en algo realmente perjudicial para la gente joven y para mí también. Dedicar tanto tiempo a mirar los comentarios y dejar que te influyan, es poco saludable”. La protagonista de Only Murders in the Building, que acaba de cumplir 30 años, regresó con el tiempo a la red social, y pero afirmó que otra persona se encargaba de supervisar sus redes.

En 2016, Gomez estuvo en la cima del ránking con más cantidad de fans en Instagram, con 104 millones de seguidores.

Millie Bobby Brown: mensajes inapropiados y memes homofóbicos

En 2018, Millie Bobby Brown abandonó Twitter tras convertirse en un meme homofóbico. La actriz de Stranger Things tomó la decisión después de pasar a ser el centro en el tema de una deplorable tendencia en la red social del pajarito que combinaba fotos suyas con mensajes discriminatorios.

Este año, la actriz también le dijo a Allure que eliminó su cuenta de TikTok en parte debido a comentarios inapropiados que recibía de hombres adultos.

Meghan Markle y su despedida por duplicado

La exactriz norteamericano Meghan Markle cerró sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter en enero de 2018. Tras convertirse en la esposa del príncipe Enrique, el palacio de Kensington, que coordinaba sus relaciones públicas, confirmó en un comunicado que la artista se despedía del mundo virtual para pasar a publicitar sus actividades a través de los canales de la familia real británica. Más tarde, los duques abrieron Sussex Royal, un perfil compartido bautizado con el título nobiliario que recibieron al casarse por parte de la reina Isabel II. Tras el Megxit, como se bautizó la decisión de mudarse a los Estados Unidos y abandonar su funciones protocolares en enero de 2020, ese perfil dejó de actualizarse también. Harry y Meghan no han vuelto a las redes sociales desde entonces.

Rihanna, que se convirtió en la magante más joven de EEUU, desplazando a Kylie Jenner gracias al éxito comercial de su firma de lencería SavageXFenty, pensada para todos los talles.

Los desnudos de Rihanna

El caso de Rihanna fue a la inversa. Instagram cerró en 2014 su cuenta luego de que la cantante publicara una sesión de fotos con poca ropa, trabajo que había realizado para la revista Liu. De acuerdo con los términos y condiciones de uso de esta red social: “los usuarios no pueden subir fotos violentas, desnudos, parcialmente desnudas, discriminatorias, ilegales, infractoras, odiosas, pornográficas o sexualmente sugerentes o de otros contenidos a través del servicio”. Lo recuperó más tarde, y actualmente, su perfil badgirlriri tiene 135 millones de seguidores, una base notable para su imperio comercial, que incluye lencería, cosméticos y ropa urbana.