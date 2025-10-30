LA NACION

De los impactantes looks de Kim Kardashian para promocionar su serie al arriesgado paseo en monopatín de Cameron Díaz

De las alfombras rojas y las premieres a los supermercados, las celebrities están siempre listas para exponerse a las lentes de los paparazzi

Kim Kardashian
Kim KardashianGrosby Group
Kim Kardashian, en la presentación de Todo vale, la serie que protagoniza junto a Naomi Watts y Sarah Paulson, en Nueva York. Inspirado en la moda de archivo, la influencer lució un conjunto de punto de la colección primavera-verano 1999 de John Galliano para Dior. Para que el diseño de escote pronunciado y falda lápiz sea protagonista, la empresaria peinó su cabello en un recogido bien tirante
Kim Kardashian, en la presentación de Todo vale, la serie que protagoniza junto a Naomi Watts y Sarah Paulson, en Nueva York. Inspirado en la moda de archivo, la influencer lució un conjunto de punto de la colección primavera-verano 1999 de John Galliano para Dior. Para que el diseño de escote pronunciado y falda lápiz sea protagonista, la empresaria peinó su cabello en un recogido bien tiranteGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Su gira promocional por La Gran Manzana fue corta pero intensa. En esta imagen, Kim se dirigía al programa televisivo Good Morning America, para el que eligió un look total white
Su gira promocional por La Gran Manzana fue corta pero intensa. En esta imagen, Kim se dirigía al programa televisivo Good Morning America, para el que eligió un look total whiteGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Kardashian llegando a The Surrey Hotel, donde cenó junto a su amigo cercano Simon Huck. Para esta ocasión, la multimillonaria eligió un diseño de alta costura de Dominique Sirop. El corset metalizado con escote de piel que terminaba en una lluvia de flecos le imprimió un sello teatral a su look
Kardashian llegando a The Surrey Hotel, donde cenó junto a su amigo cercano Simon Huck. Para esta ocasión, la multimillonaria eligió un diseño de alta costura de Dominique Sirop. El corset metalizado con escote de piel que terminaba en una lluvia de flecos le imprimió un sello teatral a su lookGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Gwyneth Paltrow fue capturada de compras junto a su esposo, Brad Falchuk. La pareja fue vista comprando en el mercado Erewhon, en Los Ángeles, con un estilo muy casual
Gwyneth Paltrow fue capturada de compras junto a su esposo, Brad Falchuk. La pareja fue vista comprando en el mercado Erewhon, en Los Ángeles, con un estilo muy casualGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Todo un caballero. Mientras Falchuk carga las bolsas, la actriz advierte la presencia de los paparazzi con un gesto de asombro. Para ir de compras, Paltrow combinó una camisa de jean oscuro con pantalones cargo y guillerminas al tono
Todo un caballero. Mientras Falchuk carga las bolsas, la actriz advierte la presencia de los paparazzi con un gesto de asombro. Para ir de compras, Paltrow combinó una camisa de jean oscuro con pantalones cargo y guillerminas al tonoGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Súper embarazada, Vanessa Hudgens lució su pancita mientras disfrutaba de un desayuno junto a su familia. La protagonista de High School Musical está esperando su segundo hijo con su esposo, el jugador de MLB Cole Tucker
Súper embarazada, Vanessa Hudgens lució su pancita mientras disfrutaba de un desayuno junto a su familia. La protagonista de High School Musical está esperando su segundo hijo con su esposo, el jugador de MLB Cole TuckerGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
¡Abran paso! Desde que decidió volver a los sets, Cameron Diaz no para de trabajar. En las últimas horas, se la vio rodando una escena de Bad Day con un look muy particular y arriba de un monopatín eléctrico por las callecitas de Nueva Jersey
¡Abran paso! Desde que decidió volver a los sets, Cameron Diaz no para de trabajar. En las últimas horas, se la vio rodando una escena de Bad Day con un look muy particular y arriba de un monopatín eléctrico por las callecitas de Nueva JerseyGrosby Group - Backgrid/The Grosby Group
Sabemos que Ben Affleck no es muy amigo de los paparazzi y esta imagen no hace más que confirmarlo. El actor había ido a un almuerzo de negocios con su BMW i7 eléctrico cuando tuvo un pequeño contratiempo: el lujoso vehículo se bloqueó por completo y no pudo arrancarlo. Con un cigarrillo en mano, el ex de JLO tuvo que esperar al valet parking para que lo ayude a solucionar el problema técnico
Sabemos que Ben Affleck no es muy amigo de los paparazzi y esta imagen no hace más que confirmarlo. El actor había ido a un almuerzo de negocios con su BMW i7 eléctrico cuando tuvo un pequeño contratiempo: el lujoso vehículo se bloqueó por completo y no pudo arrancarlo. Con un cigarrillo en mano, el ex de JLO tuvo que esperar al valet parking para que lo ayude a solucionar el problema técnicoGrosby Group - x17/The Grosby Group
En el marco de su gira por Latinoamérica, Rod Stewart aterrizó en Río de Janeiro. Como si fuera un turista más, aunque con guardaespaldas, el legendario músico subió al Cristo Redentor y retrató el gran momento. Estuvo acompañado por su esposa, Penny Lancaster, y sus hijos, Alastair Wallace Stewart y Aiden Patrick Stewart
En el marco de su gira por Latinoamérica, Rod Stewart aterrizó en Río de Janeiro. Como si fuera un turista más, aunque con guardaespaldas, el legendario músico subió al Cristo Redentor y retrató el gran momento. Estuvo acompañado por su esposa, Penny Lancaster, y sus hijos, Alastair Wallace Stewart y Aiden Patrick StewartGrosby Group - Splash News/The Grosby Group
Jodie Foster se mostró muy simpática con sus fans durante la premiere de su película, A Private Life, en el Festival de Cine Francés Americano. La actriz firmó autógrafos y se sacó fotos antes de entrar a la proyección
Jodie Foster se mostró muy simpática con sus fans durante la premiere de su película, A Private Life, en el Festival de Cine Francés Americano. La actriz firmó autógrafos y se sacó fotos antes de entrar a la proyecciónETIENNE LAURENT - AFP
Otra de las que dijo presente en este lanzamiento fue Jacqueline Bisset. La actriz británica combinó pantalones de cuero negros con camisa y blazer animal print
Otra de las que dijo presente en este lanzamiento fue Jacqueline Bisset. La actriz británica combinó pantalones de cuero negros con camisa y blazer animal printUNIQUE NICOLE - AFP
Sencilla pero llamativa, Bisset sumó a su outfit un corbatín negro de raso y aros en forma de argollas
Sencilla pero llamativa, Bisset sumó a su outfit un corbatín negro de raso y aros en forma de argollas ETIENNE LAURENT - AFP
Anne Hathaway lució a tono con la red carpet de los WWD Honors 2025 con este modelo irregular de Valentino. Dicen que la estrella de El diablo viste a la moda fue una de las mejores vestidas de la ceremonia
Anne Hathaway lució a tono con la red carpet de los WWD Honors 2025 con este modelo irregular de Valentino. Dicen que la estrella de El diablo viste a la moda fue una de las mejores vestidas de la ceremonia THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Cindy Crawford dijo presente en la gala anual "Shaping The Future" del Museo del Holocausto de Los Ángeles. La exmodelo eligió un look bohemio asimétrico con bordados y transparencias
Cindy Crawford dijo presente en la gala anual "Shaping The Future" del Museo del Holocausto de Los Ángeles. La exmodelo eligió un look bohemio asimétrico con bordados y transparencias AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jeff Goldblum y Emilie Livingston celebraron los 130 años de Swarovski en esta muestra que expone vestuarios de películas y escenarios de todas las épocas. Mientras que él optó por un sobrio traje negro que realzó con un extravagante broche de la firma, ella apostó por un vestido corto con falda y mangas a juego
Jeff Goldblum y Emilie Livingston celebraron los 130 años de Swarovski en esta muestra que expone vestuarios de películas y escenarios de todas las épocas. Mientras que él optó por un sobrio traje negro que realzó con un extravagante broche de la firma, ella apostó por un vestido corto con falda y mangas a juegoMAYA DEHLIN SPACH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Elizabeth Olsen tampoco quiso perderse esta glamorosa velada donde la marca de joyas presentó su nueva colección Masters of Light. La actriz de Los Vengadores realzó un mono negro con una estola de cristales que caían sobre sus hombros y escote. Los aros haciendo juego cumplieron la consigna, haciéndola brillar aún más
Elizabeth Olsen tampoco quiso perderse esta glamorosa velada donde la marca de joyas presentó su nueva colección Masters of Light. La actriz de Los Vengadores realzó un mono negro con una estola de cristales que caían sobre sus hombros y escote. Los aros haciendo juego cumplieron la consigna, haciéndola brillar aún másMAYA DEHLIN SPACH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Cher impactó con un estilo vanguardista. La icónica cantante combinó un abrigo de piel con un top de encaje y pantalones anchos que destacó sumando una cadena de cristal cruzada
Cher impactó con un estilo vanguardista. La icónica cantante combinó un abrigo de piel con un top de encaje y pantalones anchos que destacó sumando una cadena de cristal cruzadaMAYA DEHLIN SPACH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
