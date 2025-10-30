De los impactantes looks de Kim Kardashian para promocionar su serie al arriesgado paseo en monopatín de Cameron Díaz

Sabemos que Ben Affleck no es muy amigo de los paparazzi y esta imagen no hace más que confirmarlo. El actor había ido a un almuerzo de negocios con su BMW i7 eléctrico cuando tuvo un pequeño contratiempo: el lujoso vehículo se bloqueó por completo y no pudo arrancarlo. Con un cigarrillo en mano, el ex de JLO tuvo que esperar al valet parking para que lo ayude a solucionar el problema técnico

