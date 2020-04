Santiago Segura, Sergio Dalma, Dani Martín y otros artistas hicieron confesiones sobre su cuarentena Crédito: Instagram

23 de abril de 2020

El programa español El Hormiguero habló a través de videollamadas con reconocidos actores y cantantes españoles para preguntarles cómo estaban transitando la cuarentena obligatoria en tiempos de pandemia de coronavirus . Sergio Dalma confesó que le cuesta hacer "conciertos virtuales" y Carmen Maura expresó su impotencia por la delicada situación de los adultos mayores.

Respetando las distancias establecidas, con barbijos y una gran cantidad de trabajadores bajo la modalidad de home office , el conocido programa español de Antena 3 volvió a emitirse después de una semana sin estar al aire. El presentador, Pablo Motos, fue el encargado de entrevistar a los famosos en esta ocasión.

Sergio Dalma: "Se me hace raro cantar sin público delante"

Sergio Dalma reveló que está pasando por todas las emociones: "Durante estos días hubo situaciones de todo tipo. Pasé por la impotencia, la rabia, el llanto y la tristeza. Tengo a mis padres mayores y ganas de estar con ellos. Todo eso te crea ansiedad". Tampoco lo convence la idea de hacer conciertos a través de los directos de Instagram, una herramienta muy utilizada por los músicos en las últimas semanas, aunque lo intenta. "Hacer online para la gente... es raro. Creo que yo no sé cantar si no tengo al público delante. De verdad se me hace rarísimo".

José Luis Perales: nostalgia y falta de inspiración

José Luis Perales confesó que le está resultando complicado componer durante estos días: "Cuando escribo una canción la escribo con tiempo, con calma, y cuando siento la necesidad de cantarla". Algo similar le sucedió cuando grabó "Que canten los niños" debido a la emoción que le causaba este tema escrito para la ONG Aldeas Infantiles. El cantante reveló cuál es su lugar en el mundo: la casa de campo que construyó en la región de la Alcarria, donde nació: "Me estoy preguntando cómo estarán mis árboles, habrá florecido el almendro, habrá pasado ya los tulipanes, los narcisos, la viña se va a secar, desearía estar allí".

Carmen Maura: "Un día todos van a salir y yo no"

La tristeza también invadió Carmen Maura. A sus 74 años, la actriz contó que existen muchas dificultades para las personas mayores y eso la angustia: "Todo el mundo comenzará a salir muy contento, pero yo diré que no, porque como tengo esa edad no podré salir". La artista convive con su perro, pero confesó que extraña un "choque vital", es decir, el estar acompañada de sus amigos.

Santiago Segura: cuarentena en familia

Santiago Segura fue el que se mostró con mejor ánimo de todos y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a sus suegros, tras la muerte de la abuela de su esposa, la empresaria y maquilladora María Amaro: "Estamos con ellos. Nos estamos quedando en casa y haciendo exactamente lo que nos piden. No porque nos parezca que es lo que hay que hacer, sino porque creemos que tenemos que ayudar de alguna forma".

El directo de cine aseguró que sus hijas, Calma y Sirena, de 12 y 6 años respectivamente, "no se quejaron ni un solo día" . La pequeña está contenta porque "odiaba el colegio", mientras que la mayor sí que se mostró un poco más agobiada porque tenía planeado "el mejor verano de su vida".

Dani Martín: diagnóstico médico y cambio de dieta

Dani Martín reveló que en septiembre último le diagnosticaron intolerancia al gluten, por lo que el cambio de dieta lo hizo bajar mucho de peso en los últimos meses. "Ahora que estoy más delgado que nunca no puedo ir a la tele. Siempre tengo cara de pan", bromeó. El cantante español de 43 años también mostró su estudio musical, donde tiene una gran colección de vinilos con álbumes de Los Ronaldos, Rafael Farina y The Fat Boys, entre otros.