De “Solo le pido a Dios” a “Color esperanza”: los artistas argentinos que cantaron frente a un Papa

Cantar frente a un Papa es una experiencia poco habitual, incluso para quienes están acostumbrados a los grandes escenarios. De Juan Pablo II a Francisco, distintos pontífices escucharon a artistas argentinos interpretar un repertorio que abarcó desde folklore hasta pop, con obras como La Misa criolla y canciones como “Color esperanza”. Una de ellas atravesó décadas y se repitió en distintas voces: “Solo le pido a Dios”.

La visita de León XIV sumará un nuevo capítulo a esa historia de encuentros entre la música argentina y los pontífices. Abel Pintos cantará en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole; Jairo y Jorge Rojas participarán de las celebraciones en Córdoba, y Luciano Pereyra tendrá una presentación especialmente significativa en su ciudad, Luján. También serán parte Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, que pondrán sus voces al encuentro con los jóvenes en Buenos Aires.

A propósito de la visita papal, repasamos las historias de los artistas nacionales que tuvieron esa oportunidad: cómo recibieron la invitación, qué eligieron cantar y qué recuerdos se llevaron de un encuentro que pasó a ocupar un lugar especial en sus carreras.

Abel Pintos cantará frente al Papa León XIV en el Cottolengo de Don Orione Pilar Camacho

Patricia Sosa

El 12 de diciembre de 2014, la voz de Patricia Sosa llevó La Misa criolla a la basílica de San Pedro, durante la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. La obra de Ariel Ramírez cumplía cincuenta años y la dirección musical estuvo a cargo de su hijo, Facundo.

En una conversación con LA NACION la artista recordó cómo vivió aquel momento bisagra en su carrera en el que cantó frente al papa Francisco.

“Hice el primer recital de la historia de la humanidad adentro de San Pedro, era el día de la Virgen de Guadalupe. Para mí era algo imposible de imaginar, de soñar. Cuando empezó a cantar el coro, se abrieron las puertas y entró el Papa, yo empecé a temblar, se me secaba la boca. Y no se puede cantar con un plexo tembloroso. Él se me acercó a un metro de distancia y antes de sentarse me levantó el pulgar y me guiñó el ojo. Fue peor porque se me hizo un nudo en la garganta. El cura maestro de ceremonias me dijo: ´La veo un poco ansiosa", por no decirme desesperada. ‘Nos están mirando 800 millones de personas’. Se me llenaron los ojos de lágrimas porque pensé ‘¿qué voy a hacer acá?’”, reveló sobre su estado anímico en aquella situación. Y contó el pedido espiritual que hizo: “´Dios mío, si me trajiste hasta aquí, necesito asistencia´. Cuando empecé a cantar La Misa criolla, mi voz salió como si fuera de un disco, perfecta”, comentó emocionada sobre aquel episodio.

Luciano Pereyra

En agosto de 2000, Luciano Pereyra tenía 18 años y acababa de llegar a Roma por primera vez. Una comisión del Vaticano lo había elegido como representante de la juventud latinoamericana para cantar “Solo le pido a Dios” en Tor Vergata, durante el Jubileo de los Jóvenes, ante Juan Pablo II.

La elección tenía un sentido particular: jóvenes argentinos y chilenos compartirían un sector cercano al escenario en agradecimiento por la mediación papal en el conflicto del Beagle. La canción de León Gieco aportaba las palabras para ese encuentro.

Luciano Pereyra se presentó frente al Papa Juan Pablo II en Roma, durante la XV Jornada Mundial de la Juventud Universal Music

Pereyra le contó a LA NACION que la dimensión del escenario le había provocado temblores y dolor de estómago. La emoción terminó de alcanzarlo de regreso en su casa. “Al otro día volví a Buenos Aires, a la tarde viajé a Salta e hice un concierto donde me estaban esperando mis papás; fue todo muy emotivo, la gente lloraba. Terminé, volví a Luján, abrí la puerta de mi casa, dejé la valija y vi que arriba de la mesa estaba el diario donde decía: “Luciano Pereyra cantó frente a 2 millones de jóvenes en Tor Vergata”. Recién ahí me cayó la ficha y me fui a la cocina a llorar”, recordó. Ahora, 26 años más tarde vuelve a tener la oportunidad de cantar ante un Papa: esta vez en su ciudad natal.

Luciano Pereyra frente al Papa Juan Pablo II

Diego Torres: una canción y muchos rosarios

Tres años después, el 3 de mayo de 2003, Diego Torres interpretó “Color esperanza” frente a Juan Pablo II en Madrid. La prensa presente estimó en 600.000 las personas reunidas en el aeródromo para el encuentro con la juventud española.

Torres llevaba, además de su canción, rosarios que sus amigos le habían confiado para recibir una bendición. Desde el escenario vio llorar a su padre y recordó a su madre, Lolita Torres. Había otro detalle que volvía personal la convocatoria: la confirmación le había llegado el 26 de marzo, el día en que ella habría cumplido años.

Una hora después de cantar, todavía conmovido, habló con LA NACION: “Se me pasaron miles de imágenes en pocos minutos”. El éxito que había llevado de escenario en escenario acababa de sumar un recuerdo familiar.

Soledad y Axel: el encuentro en Copacabana

El 28 de julio de 2013, Soledad Pastorutti y Axel participaron del cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Al terminar la misa presidida por Francisco, cantaron “Nadie te ama como yo” junto con su autor, el mexicano Martín Valverde.

Más de tres millones de personas habían presenciado la ceremonia en Copacabana. La Sole también se llevó un recuerdo fuera del escenario: el día anterior, durante un encuentro con el pontífice, Francisco había bendecido a su hija menor. La experiencia musical y la familiar volvían a cruzarse.

León Gieco: el autor frente a Francisco

El 5 de mayo de 2023, “Solo le pido a Dios” volvió a sonar frente a un Papa, esta vez interpretada por su creador. León Gieco la cantó ante Francisco en el Palacio Apostólico, durante un encuentro del Instituto de Diálogo Interreligioso que reunió a más de cien argentinos de distintos credos y ámbitos.

LA NACION presenció el emotivo momento en la Sala del Concistorio. Y en diálogo con este medio, Gieco destacó el lugar que la canción tenía para el pontífice, quien la había propuesto para el documental de Wim Wenders sobre su vida. “Es una de las cosas máximas que me pasaron en mi profesión”, expresó.

Leo Dan y Manuel Wirzt: una canción para Mama Antula

En febrero de 2024, las celebraciones por la canonización de Mama Antula reunieron a Francisco con otras dos voces argentinas. Leo Dan y Manuel Wirzt interpretaron ante él “Los caminos de la fe”, vinculada a la religiosa argentina. El encuentro también incluyó “Santiago querido” y “Zamba de mi esperanza”.

Para Leo Dan, santiagueño como Mama Antula, era el cumplimiento de un deseo que había expresado años antes: cantarle al Papa.