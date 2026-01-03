LA NACION

Del cancherísimo look de Susana Giménez para el cumpleaños de Nacho Viale a la microbikini de Emilia Attias en Punta del Este

Las celebridades locales disfrutan del verano en todo su esplendor, entre días de playa, atardeceres relajados y eventos nocturnos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chechu Bonelli, Susana Giménez y Emilia Attias son algunas de las figuras que disfrutan del verano en Uruguay
Chechu Bonelli, Susana Giménez y Emilia Attias son algunas de las figuras que disfrutan del verano en UruguayRS Fotos - Collage
Susana Giménez, la diva indiscutida de la televisión argentina, volvió a captar todas las miradas al lucirse con un look que combinó elegancia y frescura en el cumpleaños 45 de Nacho Viale, en Punta del Este
Susana Giménez, la diva indiscutida de la televisión argentina, volvió a captar todas las miradas al lucirse con un look que combinó elegancia y frescura en el cumpleaños 45 de Nacho Viale, en Punta del Estersfotos
Susana se refugió en su icónica mansión La Mary, ubicada en el exclusivo balneario uruguayo Rincón del Indio. Allí celebró las fiestas en compañía de su familia, pero no tardó en retomar su lugar en la escena pública
Susana se refugió en su icónica mansión La Mary, ubicada en el exclusivo balneario uruguayo Rincón del Indio. Allí celebró las fiestas en compañía de su familia, pero no tardó en retomar su lugar en la escena públicarsfotos
Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse posó junto a Calu Rivero en el cumpleaños del nieto de Mirtha Legrand
Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse posó junto a Calu Rivero en el cumpleaños del nieto de Mirtha Legrandrsfotos
El relacionista público Gaby Álvarez organizó un evento exclusivo en su casa de Punta del Este al que se acercaron numerosas celebridades locales, como Florencia Raggi y Nicolás Repetto, además de Alan Faena
El relacionista público Gaby Álvarez organizó un evento exclusivo en su casa de Punta del Este al que se acercaron numerosas celebridades locales, como Florencia Raggi y Nicolás Repetto, además de Alan Faenarsfotos
Este año, los tonos tierra marcan tendencia. Floppy Tesouro y Sofía Zámolo fueron algunas de famosas que se acercaron al evento de Gaby Álvarez
Este año, los tonos tierra marcan tendencia. Floppy Tesouro y Sofía Zámolo fueron algunas de famosas que se acercaron al evento de Gaby Álvarez rsfotos
Luciana Salazar posó con un look osado
Luciana Salazar posó con un look osado rsfotos
Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín, junto al host del evento, Gaby Álvarez
Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín, junto al host del evento, Gaby Álvarezrsfotos
Sebastián Ortega y Benjamín Vicuña compartieron tragos y disfrutaron del atardecer esteño
Sebastián Ortega y Benjamín Vicuña compartieron tragos y disfrutaron del atardecer esteñorsfotos
Sofía Zámolo junto a su esposo, José Félix Uriburu, con quien contrajo matrimonio en 2016
Sofía Zámolo junto a su esposo, José Félix Uriburu, con quien contrajo matrimonio en 2016rsfotos
Acompañada por su hija Gina y su pareja, Guillermo Freire, Emilia Attias dio por iniciada la temporada de verano
Acompañada por su hija Gina y su pareja, Guillermo Freire, Emilia Attias dio por iniciada la temporada de veranorsfotos
La participante de MasterChef Celebrity disfrutó del mar y lució una bikini negra clásica
La participante de MasterChef Celebrity disfrutó del mar y lució una bikini negra clásicarsfotos
La actriz mantuvo un perfil bajo y se dispuso a disfrutar al máximo los momentos de relax junto a la hija que comparte con el Turco Naim
La actriz mantuvo un perfil bajo y se dispuso a disfrutar al máximo los momentos de relax junto a la hija que comparte con el Turco Naimrsfotos
La modelo Andrea Bursten fue captada junto a un acompañante en José Ignacio
La modelo Andrea Bursten fue captada junto a un acompañante en José Ignaciorsfotos
La modelo disfrutó de una relajada tarde de mates y sol
La modelo disfrutó de una relajada tarde de mates y solrsfotos
Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, más enamorados que nunca, en Punta del Este
Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, más enamorados que nunca, en Punta del Estersfotos
La pareja se mostró distendida, cómplice y muy relajada
La pareja se mostró distendida, cómplice y muy relajadarsfotos
Juntos a la par; de la mano y a orillas del mar, la actriz y el político caminaron por la costa esteña
Juntos a la par; de la mano y a orillas del mar, la actriz y el político caminaron por la costa esteñarsfotos
Chechu Bonelli deslumbró con una bikini verde en las playas de Punta del Este
Chechu Bonelli deslumbró con una bikini verde en las playas de Punta del Estersfotos
La modelo y periodista deportiva disfruta de unos días de relax y de transformación personal tras separarse de Darío Cvitanich, después de 14 años de amor y tres hijas
La modelo y periodista deportiva disfruta de unos días de relax y de transformación personal tras separarse de Darío Cvitanich, después de 14 años de amor y tres hijasrsfotos
Chechu Bonelli decidió recibir 2026 junto a algunas amigas, en Manantiales. Las cámaras la captaron sonriente y relajada.
Chechu Bonelli decidió recibir 2026 junto a algunas amigas, en Manantiales. Las cámaras la captaron sonriente y relajada.rsfotos
La modelo asegura haber aprendido del dolor y estar en una etapa de reencuentro personal
La modelo asegura haber aprendido del dolor y estar en una etapa de reencuentro personalrsfotos
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Antonio Grimau: de las veces que el arte lo salvó al día que pensó que no iba a volver a caminar
    1

    Antonio Grimau: del “sueño del pibe” y las veces que el arte lo salvó al día que pensó que no iba a volver a caminar

  2. Jennifer Lopez le respondió a quienes la critican por vestirse demasiado sexy a los 56 años
    2

    Jennifer Lopez le respondió a quienes la critican por vestirse demasiado sexy a los 56 años

  3. La herencia de Brigitte Bardot: cómo la actriz favoreció a su fundación por sobre a su único hijo
    3

    La herencia de Brigitte Bardot: cómo la actriz favoreció a su fundación por sobre a su único hijo, Nicolas

  4. Quién era Victoria, la hija de Tommy Lee Jones a la que hallaron sin vida en San Francisco
    4

    Quién era Victoria, la hija de Tommy Lee Jones a la que encontraron muerta en un hotel de San Francisco

Cargando banners ...