Romeo Beckham volvió a París, la ciudad en la que debutó en las pasarelas, pero en un rubro totalmente diferente: el hijo de David y Victoria Beckham fue una de las figuras centrales del estreno mundial de Forty Love, un drama francés que es, además, su debut como actor.

A los 24 años, el exfutbolista y modelo dio sus primeros pasos en el cine de la mano del director Pierre-Ange Carlotti. El drama, que explora el equilibrio entre la ambición, el rendimiento profesional y la intimidad de los deportistas, se centra en la historia de un tenista (Paul Kircher) que se enamora de su rival (Beckham).

Según publicó la revista People, durante la premiere el flamante actor estuvo acompañado por su novia, Kim Turnbull, y por sus padres, con quienes posó en la alfombra roja. Para la ocasión, eligió un traje cruzado oscuro, una camisa a rayas y una corbata fina a cuadros. Turnbull llevó un vestido largo de satén bordó, mientras la ex-Spice Girl optó por un conjunto negro con un blazer de hombros marcados y el empresario combinó un traje azul marino con una bufanda roja.

Durante la velada, David compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a Victoria. Con la imagen del film de fondo, le dedicó unas tiernas palabras a su hijo. “Estoy muy orgulloso de vos. Ves un desafío y lo aceptás. Te queremos”, escribió. Victoria, por su parte, eligió una imagen de los tres en la alfombra roja y también le hizo saber al joven sus sentimientos. “Tan orgullosos de vos”, compartió.

Un rival que cambia el partido

Forty Love también es el primer largometraje de Pierre-Ange Carlotti. El reconocido fotógrafo de moda francés coescribió el guion con Gaëlle Macé, una conocida autora francesa. La historia sigue a Sacha Gallo, un tenista de 21 años al que su padre entrenó para llegar a lo más alto. Cuando está cerca de ganar su primer gran torneo en París, aparece el jugador que interpreta Beckham. La rivalidad entre ambos deriva en un romance en un ambiente que les exige tanto control fuera de la cancha como dentro de ella.

El papel de Sacha quedó en manos de Paul Kircher, conocido por El reino animal. Además de contar con las interpretaciones de Guillaume Canet y Benjamin Voisin, el film cuenta con una participación muy especial: la de Catherine Deneuve. La película se rodó en Mónaco, Cannes y París, y la música lleva la firma de 070 Shake y Johan Lenox. El film se estrenará en los cines franceses el 25 de noviembre.

Del Arsenal al tenis y de la cancha a la pasarela

Mucho antes de interpretar a un tenista, Romeo ya había probado suerte con la raqueta. En 2015, tras quedar libre de las inferiores del Arsenal, se dedicó durante un tiempo al tenis. Más adelante volvió al fútbol como mediocampista del Inter Miami II, el equipo de reserva del club del que su padre es copropietario. Allí disputó 20 partidos en una temporada y dio diez asistencias. En enero de 2023 pasó a préstamo al Brentford B, en Inglaterra, y en junio firmó por un año. Ese semestre integró el plantel que ganó la Premier League Cup.

Romeo Beckham debutó como modelo en el 2021 y fue tapa de una revista de moda Instagram

En 2024, a los 22 años y con el respaldo de sus padres, decidió no renovar con el Brentford B para dedicarse al modelaje. El joven ya había trabajado de chico en una campaña de Burberry y debutó en la pasarela en París, en el desfile de primavera-verano 2025 de Balenciaga. Después desfiló para Versace y Burberry. Esta última firma también lo vistió para su primera Met Gala, en mayo de este año. Para esa noche, el diseñador Daniel Lee tomó un traje cruzado del propio guardarropa de Romeo y lo rediseñó con detalles de cuero.

El fútbol todavía tiene un lugar en su rutina. Cuando Vogue le preguntó cómo se preparaba para su primera Met Gala, Romeo contó qué suele hacer antes de salir a la alfombra roja: “Siempre pongo resúmenes de fútbol mientras me arreglo y después paso a la música para entrar en clima”, confió.