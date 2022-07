De Nicole Kidman a Dua Lipa, las estrellas revolucionaron la pasarela de Balenciaga en París

La Semana de la Moda de Paris marca uno de lo momneto más más importantes de la industria de la moda y en cada edición, las marcas de alta costura se esfuerzan para mostrar lo mejor que tienen entre sus manos. En esta oportunidad, Balenciaga se robó toda la atención cuando convocó para desfilar a grandes estrellas del cine, de la música y los medios.

El desfile, que se realizó este miércoles por la tarde en la capital francesa, contó con la presencia de Nicole Kidman, Dua Lipa, Kim Kardashian y las modelos Bella Hadid y Naomi Campbell, entre otras, quienes se encargaron de mostrarle al mundo la Balenciaga’s 51st Couture Collection.

Para el gran evento, las estrellas estuvieron acompañadas por sus seres más queridos. Kidman concurrió con su marido, el cantante Keith Urban, de quien se mostró muy enamorada antes de ingresar al lugar.

Kardashian fue junto a su madre, Kris Jenner, y a su hija mayor, North, de nueve años, quien también deslumbró con su particular look, 100% Balenciaga.

El look de Kidman, que fue confeccionado por el director creativo de la marfa, Demna Gvasalia, consistió en un vestido plateado hasta el suelo combinado con guantes de ópera negros y tacones negros. La actriz de Big Little Lies compartió en Instagram imágenes de su rutina previa al desfile, en donde se la ve totalmente concentrada antes de salir a la pasarela. La actriz también subió un vídeo del detrás de escena con Campbell, de 52 años, y se limitó a escribir como epígrafe: “La quiero”.

Kim Kardashian se sumó luego a la exclusiva cena que la firma española organizó en el Hotel de la Marine Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

Por su parte Kardashian, que suele lucir habitualmente prendas de Gvasalia y es una fiel embajadora de la marca, lució un vestido largo y negro que acentuaba su figura y deslumbraba con su particular escote . A través de sus historias de Instagram, la estrella de reality show se refirió a su debut en la semana de la moda parisina como “un sueño hecho realidad”

La colección contiene una serie de looks ceñidos al cuerpo en donde predomina el negro , aunque el look de Campbell en la pasarela fue tan voluminoso que apenas cabía por la puerta. Hadid y Lipa fueron las únicas que lucieron colores durante el evento: Hadid caminó llevando un vestido verde mientras que Dua Lipa desfiló con un llamativo minivestido amarillo brillante.

Esta no es la primera vez que el diseñador Demna Gvasalia recurre a celebrites en sus presentaciones. Para el desfile de primavera/verano 2022 de Balenciaga, también realizado durante la Semana de la Moda de París hace unos meses, contó con la presencia del rapero Offset, el piloto Lewis Hamilton y el actor Elliot Page entre sus modelos. Reconocido por su enfoque único de la moda, Gvasalia, de 41 años, le dijo a GQ en diciembre de 2021 que cada decisión que toma está sumamente pensada.