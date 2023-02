Argentina, 1985 perdió en los premios Bafta: cómo afecta esta derrota sus chances de ganar el Oscar

escuchar

Hoy, en Londres, el camino de la película Argentina, 1985 hacia el premio Oscar sumó un obstáculo al perder el galardón de la categoría de mejor film no hablado en inglés frente a la alemana Sin novedad en el frente, para muchos la favorita en el rubro en lo que queda del resto de la temporada de galardones cinematográficos que culminará el 12 de marzo con la entrega de las estatuillas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La esperada última estación de una temporada de premios que hoy tuvo uno de sus puntos más altos gracias a la entrega número 76 de los premios Bafta, celebración que algunos califican como la gemela británica de los Oscar.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en Argentina, 1985, una coproducción de Amazon Studios, La Unión de los Ríos, Kenya Films e Infinity Hill Lina Etchesuri - Amazon Studios

Hasta allí llegó Argentina, 1985, en competencia en la categoría de mejor película no hablada en inglés que ganó su más formidable rival, la alemana Sin novedad en el frente, la gran apuesta de Netflix y el film más nominado de la noche con catorce menciones. En el camino, además del film de Mitre sobre el juicio a las Juntas militares también quedaron The Quiet Girl (Irlanda), Decision to Leave (Corea del Sur) y Corsage (Austria). De ellas, solo la película irlandesa integra junto a la argentina y la alemana el mismo rubro en los premios Oscar. En relación con esta categoría, muchos analistas ubican a los premios entregados en Londres como los mejores indicadores de lo que sucederá en el resto de la temporada de premios. Aunque, claro, el cine argentino tiene su propio contraargumento al respecto: en 2016, el primer film nacional en recibir una nominación a los Bafta, Relatos salvajes, de Damián Szifron, ganó como mejor película no hablada en inglés pero ese año el Oscar del rubro fue para la húngara El hijo de Saúl. Lo cierto es que la historia reciente dice que en los últimos cuatro años los ganadores de este premio luego obtuvieron el Oscar internacional. Así ocurrió sucesivamente con la mexicana Roma, la surcoreana Parasite, la danesa Otra ronda y la japonesa Drive My Car.

Sin novedad en el frente, ganadora de la categoría de mejor película de habla no inglesa y gran favorita de la temporada de premios

Para contextualizar el vínculo entre el premio británico y el de Hollywood conviene aclarar que más allá de que en los últimos años los Bafta elevaron su perfil y se ganaron un lugar de privilegio en el calendario de la temporada de premios su actual importancia se debe a que muchos de sus votantes también forman parte de la Academia de Hollywood y se espera que sus elegidos hoy ya corran con alguna ventaja en marzo, especialmente porque la votación definitiva para los Oscar comienza el 2 del mes que viene, ya con la lista completa de ganadores del Bafta y del resto de los galardones más influyentes como los que entregó anoche en Los Ángeles el sindicato de directores a Dan Kwan y Daniel Scheinert, realizadores de Todo en todas partes al mismo tiempo.