De una deslumbrante Anya Taylor-Joy y una “anaranjada” Florence Pugh al look innovador de Lily James

Este domingo se realiza la edición número 76 de los British Academy Film Awards (Bafta) que entrega la Academia Británica de las Artes. La gala se celebra en el Royal Albert Hall de Londres y es conducida por el actor Richard E. Grant y la presentadora de televisión Alison Hammond. La película de Santiago Mitre, Argentina, 1985 finalmente perdió su chance a manos de la alemana Sin novedad en el frente.

Felices de reencontrarse para celebrar lo mejor del cine, las celebridades se vistieron de gala, desfilaron por la alfombra roja y charlaron con la prensa. Los invitados comenzaron a acercarse a la ceremonia y tras ingresar al hall de entrada, posaron frente a las cámaras de los fotógrafos presentes en el lugar y entusiasmados dedicaron un tiempo a hablar con los medios que aguardaban su llegada. A continuación, las fotos de lo más destacado de la moda en la alfombra roja.

Florence Pugh lució un diseño de Nina Ricci y joyas de Tiffany & Co Vianney Le Caer - Invision

Florence Pugh, con un look completamente naranja posa ante los fotógrafos de los premios Bafta, en Londres Vianney Le Caer - Invision

Viola Davis lució un elegante vestido púrpura con capa acompañado, por supuesto, con una gran sonrisa. La actriz ganó recientemente un Grammy por mejor audiolibro o grabación de narración por su álbum de memorias Finding Me conviertiéndose así en una artista EGOT. El término es para las selectas personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony en su carrera. La celebrada actriz fue galardonada con dos Tony, obtuvo un Emmy en 2015 por How to Get Away with Murder y un Oscar en 2017 por la adaptación cinematográfica de Barreras.

Viola Davis, sonriente y elegante en los premios británicos ISABEL INFANTES - AFP

Austin Butler, actor nominado por su protagónico en la película Elvis que se luce en la biopic de Baz Luhrmann sobre el rey del rock, posó con comodidad ante los flashes con un esmoquin negro que completó con moño a tono.

Austin Butler inició su carrera en Disney y ahora es la estrella de la ambiciosa biopic de Elvis Presley Vianney Le Caer - Invision

Austin Butler se robó todas las miradas al desfilar por la red carpet Vianney Le Caer - Invision

Cate Blanchett, quien es candidata a su tercer Oscar por su interpretación en Tár, optó por un clásico vestido negro con collar de perlas en los premios Bafta.

Cate Blanchett, con un look a lo Audrey Hepburn Vianney Le Caer - Invision

Cate Blanchett, sonriente en los Bafta Vianney Le Caer - Invision

La alfombra roja se vio repleta de diseños innovadores e impactantes que no pasaron inadvertidos. Con cortes, texturas y maquillajes disruptivos, los actores y actrices se envolvieron en el glamour del encuentro y posaron ante los paparazzi.

Jodie Turner-Smith, espléndida con un diseño en tonos violeta ISABEL INFANTES - AFP

La actriz Jodie Turner-Smith captó los flashes con un maquillaje impactante ISABEL INFANTES - AFP

Lily James, con un diseño poco convencional Vianney Le Caer - Invision

Lily James, de blanco y con un un corte innovador posando en los Bafta Vianney Le Caer - Invision

Única, la actriz estadounidense Ariana DeBose se lució con diseño impactante ISABEL INFANTES - AFP

Ariana DeBose eligió un vestido red de Fendi ISABEL INFANTES - AFP

La Influencer Andreea Cristea con un look muy particular ISABEL INFANTES - AFP

Andreea Cristea: flores doradas, hombros y mucha actitud ISABEL INFANTES - AFP

El actor británico Eddie Redmayne y su esposa Hannah Bagshawe ISABEL INFANTES - AFP

Jamie Lee Curtis, muy elegante ISABEL INFANTES - AFP

Eddie Redmayne lució un traje negro de Alexander McQueen Vianney Le Caer - Invision

La diseñadora de modas Vera Wang ISABEL INFANTES - AFP

Richard E. Grant, feliz en la alfombra roja Vianney Le Caer - Invision

Sheila Atim, de plateado y con guantes a tono, se robó todas las miradas Vianney Le Caer - Invision

La actriz británica Sheila Atim posó escultural en la alfombra roja ISABEL INFANTES - AFP

Colin Farrell, elegantísimo Vianney Le Caer - Invision

Michelle Yeoh, una de las grandes estrellas de la gala, con un traje nude de mangas amplias ISABEL INFANTES - AFP

La presencia argentina hoy en Londres, estuvo de la mano de la admirada Anya Taylor-Joy y de los representantes de la película Argentina, 1985 que no logró quedarse con el galardón de la categoría de mejor film no hablado en inglés. El premio finalmente fue recibido por la alemana Sin novedad en el frente, para muchos la favorita en el rubro en lo que queda del resto de la temporada de galardones cinematográficos que culminará el 12 de marzo con la entrega de las estatuillas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El director Santiago Mitre y su pareja Dolores Fonzi representando a Argentina, 1985 en los BAFTA Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Anya Taylor-Joy: excéntrica, bella, única ISABEL INFANTES - AFP

Anya Taylor-Joy, deslumbrante en los Bafta 2023 ISABEL INFANTES - AFP

Anya Taylor-Joy desplegó su encanto en los Oscar británicos Vianney Le Caer - Invision

